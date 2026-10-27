ربما هيمن بايرن ميونخ محليًا، بعدما تصدر ترتيب الدوري الألماني في 13 من المواسم الـ14 الماضية، لكنه يتطلع الآن إلى تحقيق إنجاز جديد في أوروبا. احجز تذاكرك اليوم لمشاهدة مايكل أوليس، وهاري كين، ولويس دياز ورفاقهم في مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ بلغ الدور ربع النهائي على الأقل في النسخ السبع الماضية من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يظهر في النهائي منذ عام 2020، حين تُوّج بطلًا للقارة للمرة السادسة في تاريخ النادي.

سيسعى فريق فينسنت كومباني إلى إحراز تقدم على الساحة الأوروبية هذا الموسم، بعدما سجل بغزارة في المراحل الأولى من البطولة. استهل بايرن مشواره بفوز كاسح 5-0 على بودو/جليمت في ميونخ، ثم عاد من التأخر 2-0 ليتعادل 3-3 مع فايكينج في النرويج، قبل أن يتعادل 2-2 مع آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب مواجهات مرحلة الدوري أمام أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وريال بيتيس، من بين فرق أخرى، تنتظر الجماهير أشهر حافلة بالمباريات المرتقبة. يقدم لك جول أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقعد في مباريات بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

ما مواعيد مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ التذاكر رياض إير متروبوليتانو (خارج الأرض) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) ليل ضد بايرن ميونخ التذاكر ملعب بيير موروا (خارج الأرض) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد سلافيا براج التذاكر أليانز أرينا (على أرضه) الأربعاء، 20 يناير (8 مساءً) مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ التذاكر أولد ترافورد (خارج الأرض) الأربعاء، 27 يناير (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد ريال بيتيس التذاكر أليانز أرينا (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حصريًا عبر القنوات الرسمية للنادي. ونظرًا إلى الإقبال الاستثنائي على مباريات أليانز أرينا، تتجاوز طلبات الحجز المقاعد المتاحة بانتظام، ما يدفع النادي إلى استخدام نظام قرعة لاختيار أصحاب التذاكر.

وتشمل تلك القنوات الرسمية:

بوابة طلب التذاكر : توجد في متجر التذاكر الرسمي لبايرن ميونخ، وهي المنفذ الرئيسي للتقدم مباشرةً إلى قرعة التذاكر.

منصة بايرن ميونخ لتبادل التذاكر (Zweitmarkt) : هي منصة إعادة البيع الرسمية للنادي بالقيمة الاسمية. وعند إلغاء طلبات القرعة أو نفاد تذاكر مباراة، يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم هنا بصورة قانونية.

شركاء السفر الرسميون : إذا كنت مسافرًا من الخارج، يمكنك شراء باقات رسمية تشمل السفر وحضور المباراة بأمان عبر وكلاء معتمدين مثل Champions Travel أو Travel Connection.

الضيافة الرسمية : يمكن طلب باقات كبار الشخصيات لليوم الواحد مباشرةً عبر بوابة الضيافة الخاصة بأليانز أرينا.

رغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر بايرن ميونخ، فقد يرغب الراغبون في حضور مباراة بدوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات بايرن ميونخ على أرضه في دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا، بحسب مستوى الفريق المنافس.

يقسم النادي مبارياته الأوروبية في مرحلة الدوري إلى مواجهات عادية (مثل سلافيا براج وريال بيتيس وبودو/جليمت) ومواجهات كبرى (مثل آرسنال).

الفئة السعر 1 - مقاعد جانبية مميزة من 100 إلى 130 يورو 2 - مقاعد عند الزوايا أو أعلى جانبي الملعب من 80 إلى 110 يورو 3 - مقاعد أعلى الزوايا من 60 إلى 90 يورو 4 - مقاعد خلف المرميين من 50 إلى 60 يورو 5 - مناطق المشجعين والوقوف 19 يورو

تابع الموقع الرسمي لبايرن ميونخ للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج بايرن ميونخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لا يتوقف بايرن عن التسجيل في أوروبا، إذ تجاوز متوسط أهدافه 3.3 هدف في المباراة بدوري أبطال أوروبا خلال عام 2026. وسجل في 23 مباراة متتالية بالبطولة، في سلسلة تعود بدايتها إلى يناير 2025، حين خسر 3-0 أمام فينورد في روتردام.

التاريخ الدور والمنافس النتيجة الملعب 21 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: آرسنال 2-2 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 13 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: فايكينج 3-3 (تعادل) ملعب فايكينج (ستافانجر) 10 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: بودو/جليمت 5-0 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ) 6 مايو 2026 نصف النهائي (الإياب): باريس سان جيرمان 1-1 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 28 أبريل 2026 نصف النهائي (الذهاب): باريس سان جيرمان 4-5 (خسارة) بارك دي برانس (باريس) 15 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): ريال مدريد 4-3 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ) 7 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): ريال مدريد 2-1 (فوز) برنابيو (مدريد) 18 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): أتالانتا 4-1 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ) 10 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): أتالانتا 6-1 (فوز) نيو بالانس أرينا (بيرجامو) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: آيندهوفن 2-1 (فوز) ملعب فيليبس (آيندهوفن) 21 يناير 2026 مرحلة الدوري: يونيون سان جيلواز 2-0 (فوز) أليانز أرينا (ميونخ)



