ربما هيمن بايرن ميونخ محليًا، بعدما تصدّر ترتيب الدوري الألماني في 13 موسمًا من آخر 14 موسمًا، لكنه يسعى الآن إلى تحقيق مجد جديد في أوروبا. احجز تذاكرك اليوم لمشاهدة مايكل أوليسي، وهاري كين، ولويس دياز ورفاقهم في مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ بلغ الدور ربع النهائي على الأقل في النسخ السبع الماضية من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يخض النهائي منذ عام 2020، حين تُوّج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخ النادي.

سيسعى فريق فينسنت كومباني إلى تحقيق تقدم على الصعيد الأوروبي هذا الموسم، وقد سجل بغزارة في المراحل الأولى من البطولة. استهل بايرن مشواره بفوز عريض 5-0 على بودو/جليمت في ميونخ، ثم عاد من التأخر 2-0 ليتعادل 3-3 مع فيكينج في النرويج، قبل أن يتعادل 2-2 مع آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب مواجهاته في مرحلة الدوري أمام أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وريال بيتيس، من بين فرق أخرى، تنتظر الجماهير أشهر حافلة بالمباريات المثيرة. ويقدم لك جول أحدث معلومات التذاكر لمساعدتك على حجز مقعد في مباريات بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

ما مواعيد مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ التذاكر رياض إير ميتروبوليتانو (خارج أرضه) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) ليل ضد بايرن ميونخ التذاكر ملعب بيير موروا (خارج أرضه) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد سلافيا براج التذاكر أليانز أرينا (على أرضه) الأربعاء، 20 يناير (8 مساءً) مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ التذاكر أولد ترافورد (خارج أرضه) الأربعاء، 27 يناير (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد ريال بيتيس التذاكر أليانز أرينا (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حصريًا عبر قنوات النادي الرسمية. ونظرًا إلى الارتفاع الاستثنائي في الطلب على مباريات أليانز أرينا، تتجاوز طلبات الحجز بانتظام عدد المقاعد المتاحة، ما يدفع النادي إلى استخدام نظام قرعة لاختيار المشترين.

وهذه القنوات الرسمية هي:

بوابة طلبات التذاكر : توجد ضمن متجر تذاكر بايرن ميونخ الرسمي، وهي المنفذ الرئيسي للتقدم بطلب للمشاركة في قرعة التذاكر المباشرة.

: توجد ضمن متجر تذاكر بايرن ميونخ الرسمي، وهي المنفذ الرئيسي للتقدم بطلب للمشاركة في قرعة التذاكر المباشرة. منصة بايرن ميونخ لتبادل التذاكر (Zweitmarkt) : منصة النادي الرسمية لإعادة بيع التذاكر بقيمتها الأصلية. وعندما تُلغى طلبات القرعة أو تنفد تذاكر مباراة، يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم هنا بصورة قانونية.

: منصة النادي الرسمية لإعادة بيع التذاكر بقيمتها الأصلية. وعندما تُلغى طلبات القرعة أو تنفد تذاكر مباراة، يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم هنا بصورة قانونية. شركاء السفر الرسميون : إذا كنت مسافرًا من خارج البلاد، فيمكنك شراء باقات رسمية تشمل السفر وحضور المباراة بأمان عبر وكلاء معتمدين مثل Champions Travel أو Travel Connection.

: إذا كنت مسافرًا من خارج البلاد، فيمكنك شراء باقات رسمية تشمل السفر وحضور المباراة بأمان عبر وكلاء معتمدين مثل Champions Travel أو Travel Connection. الضيافة الرسمية: يمكن طلب باقات كبار الشخصيات ليوم المباراة مباشرة عبر بوابة الضيافة في أليانز أرينا.

مع أن بوابة النادي الرسمية هي الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر بايرن ميونخ، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر أيضًا إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على تذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباريات بايرن ميونخ على أرضه في دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا، بحسب مستوى الفريق المنافس.

ويقسم النادي مبارياته الأوروبية في مرحلة الدوري إلى مباريات عادية (مثل سلافيا براج وريال بيتيس وبودو/جليمت) ومباريات كبرى (مثل آرسنال).

الفئة السعر 1 - مقاعد جانبية مميزة 100-130 يورو 2 - الزوايا / المقاعد الجانبية المرتفعة 80-110 يورو 3 - الزوايا المرتفعة 60-90 يورو 4 - خلف المرميين، مقاعد جلوس 50-60 يورو 5 - مناطق الجماهير / أماكن الوقوف 19 يورو

تابع موقع بايرن ميونخ الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج بايرن ميونخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يواصل بايرن التسجيل في أوروبا؛ إذ تجاوز معدله 3.3 أهداف في المباراة الواحدة بدوري أبطال أوروبا خلال عام 2026. وسجل في 23 مباراة متتالية بالبطولة، في سلسلة تعود بدايتها إلى يناير 2025، حين خسر 3-0 أمام فينورد في روتردام.