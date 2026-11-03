يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد، يحرز لقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ويمكنك حجز تذاكرك اليوم لمتابعة مبارياته في دوري أبطال أوروبا موسم 2026/27.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق مجددًا على الساحة القارية، بعدما أتبع فوزه المذهل 5-0 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عام 2025 بالتغلب على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 في بودابست.

وسيسعى نجوم لويس إنريكي إلى الحفاظ على زخمهم، بعدما استهلوا مشوارهم الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 6-1 على سلوفان براتيسلافا، ثم حققوا انتصارين بنتيجة 4-2 على مانشستر سيتي وبرشلونة. ومع بقاء مواجهات في مرحلة الدوري أمام فياريال وروما وأستون فيلا، من بين فرق أخرى، تنتظرهم أشهر حافلة بالإثارة على الساحة الأوروبية.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات باريس سان جيرمان المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) فياريال ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب لا سيراميكا (خارج الأرض) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر بارك دي برانس (على أرضه) الثلاثاء، 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج الأرض) الأربعاء، 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج الأرض) الأربعاء، 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جلطة سراي التذاكر بارك دي برانس (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات باريس سان جيرمان، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

ويُنصح بتفقد الموقع بانتظام لمعرفة معلومات البيع ومواعيد طرح التذاكر ومدى توفرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة بأسابيع قليلة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. وتمنحك عضوية النادي أيضًا أولوية حجز المقاعد لمبارياته على ملعب بارك دي برانس.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان تحت تصنيف «Grand Public»، فهذا يعني أنها مطروحة للبيع العام ولا تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل هذه المرحلة، يتمتع مشجعو باريس سان جيرمان من حاملي عضوية «Red & Blue» بفترة أولوية قصيرة قبل طرح التذاكر للبيع العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الوسيلة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب من يودون حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة إلى الراغبين في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس كل مباراة على حدة، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين 40 و280 يورو عند شرائها مباشرة من النادي. لكن ينبغي التأكد من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، إذ قد تتغير من عام إلى آخر، لا سيما مع زيادة الطلب بفعل نجاح النادي الأوروبي المتواصل.

وتختلف الأسعار بحسب الفريق المنافس وموقع المقعد داخل الملعب. وعادةً ما توجد أرخص تذاكر باريس سان جيرمان خلف المرمى في مدرج فيراج بولوني.

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي للاطلاع على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان في تقديم أداء أكثر إقناعًا خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فعلى الرغم من تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي، تعرض لهزيمتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين خلال دور المجموعات، ما حرمه من إنهاء المرحلة ضمن المراكز الثمانية الأولى واضطره إلى خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية.