يخوض مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى النادي وقاده إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا. ويقدّم GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على تذاكر في أولد ترافورد.

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ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يبدأ مانشستر يونايتد موسم 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس.

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 BST مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 BST ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 BST مانشستر يونايتد ضد بورنموث أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 GMT تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 GMT ليفربول ضد مانشستر يونايتد أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد برينتفورد أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 GMT نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد سانت جيمس بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 GMT كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 GMT أرسنال ضد مانشستر يونايتد ملعب الإمارات (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 GMT مانشستر يونايتد ضد سندرلاند أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 GMT برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتد أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 GMT مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 GMT أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد فيلا بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد ليفربول أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 GMT برينتفورد ضد مانشستر يونايتد ملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد تشيلسي أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 GMT مانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 GMT نوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتد ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد أرسنال أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 GMT سندرلاند ضد مانشستر يونايتد ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 GMT مانشستر يونايتد ضد إيفرتون أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 GMT مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 BST مانشستر يونايتد ضد هال سيتي أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 BST إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 BST مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 BST كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 BST بورنموث ضد مانشستر يونايتد فيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 BST مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 BST توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 BST مانشستر يونايتد ضد فولهام أولد ترافورد (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز تذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي على موقعه الإلكتروني.

المباريات التالية مان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز 12:30 توتنهام

أبرز الطرق للحصول على تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:

التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة من خلال الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى العضوية، إذ يحصل أعضاء Red وSilver وGold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء.

نظام القرعة على التذاكر: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو أرسنال أو مانشستر سيتي، يدير مانشستر يونايتد قرعة على التذاكر لأعضاء Red. تدخل القرعة، وإذا حالفك النجاح، يمكنك شراء التذاكر بالسعر الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الشراء في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة رسمية لتبادل التذاكر، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض المقاعد التي لن يتمكنوا من استخدامها. وتكون هذه التذاكر موثقة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي.

التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 £، رغم أن الأسعار قد تختلف. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة التي تشتري منها.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالنسبة إلى الجماهير الراغبة في مشاهدة مانشستر يونايتد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.

أبسط طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر مانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة لأعضاء النادي الرسميين، كما أن التوافر محدود جدًا. ويستخدم يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بناءً على المنافس، وتكون مباريات الفئة A هي الأعلى سعرًا.

وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر قرعة الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:

مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 £ - 75 £

45 £ - 75 £ مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال): 65 £ - 120 £+

التذاكر التي يتم شراؤها عبر منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع المعتمدة من النادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور مباراة ما إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد

يلعب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب نادٍ في إنجلترا، إذ تُقدَّر سعته الحالية عمومًا بنحو 74,000 إلى 76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبرى له في عام 2006. ويُعرف الملعب وديًا باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، وعدة مباريات في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلًا عن عدد لا يُحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.

لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف الشريك في الملكية السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة الهندسة المعمارية Foster + Partners، لإنشاء ملعب جديد يتسع لـ100,000 متفرج على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار £. وحمل الملعب في وثائق الإحاطة اسم نيو ترافورد، وصُمم بسقف مميز على طراز المظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إلى جانب ثلاثة صواري طويلة ستجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا مضى المشروع قدمًا كما هو مخطط له، فسيصبح أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع تجديد أوسع في منطقة أولد ترافورد.

ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والمشاورات، مع استهداف النادي اكتماله في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يتغير لاحقًا. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية أيام المباريات.