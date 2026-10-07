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القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد ليفربول ملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه) تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيون أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد آرسنال أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد ليفربول سيلهرست بارك (خارج أرضه) تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر يونايتد أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد ليفربول هيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 ليفربول ضد سندرلاند أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (خارج أرضه) تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد ليدز يونايتد أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 هال سيتي ضد ليفربول ملعب إم كيه إم (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 أستون فيلا ضد ليفربول فيلا بارك (خارج أرضه) تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كوفنتري سيتي أنفيلد (على أرضه) تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 سندرلاند ضد ليفربول ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه) تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد كريستال بالاس أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد ليفربول أولد ترافورد (خارج أرضه) تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 ليفربول ضد إيفرتون أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 آرسنال ضد ليفربول ملعب الإمارات (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 كوفنتري سيتي ضد ليفربول كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا (خارج أرضه) تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 ليفربول ضد هال سيتي أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليفربول ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 ليفربول ضد أستون فيلا أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 ليفربول ضد إيبسويتش تاون أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 فولهام ضد ليفربول كرافن كوتيدج (خارج أرضه) تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نوتنغهام فورست ضد ليفربول ذا سيتي غراوند (خارج أرضه) تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد ليفربول إيلاند رود (خارج أرضه) تذاكر السبت 1 مايو 2027، 20:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول ملعب الاتحاد (خارج أرضه) تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد برينتفورد أنفيلد (على أرضه) تذاكر السبت 23 مايو 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربول أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه) تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 ليفربول ضد بورنموث أنفيلد (على أرضه) تذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع تأكيد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المباريات الكبيرة. وتُباع تذاكر الدخول العام غير المخصصة لحاملي التذاكر الموسمية على دفعتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون أسعار المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

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كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج الأرض؟

يُعد الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، استنادًا إلى نظام نقاط الولاء.

سجّل اهتمامك بمباريات محددة خارج الأرض عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادة للبيع قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الجماهيرية قد تُطرح في وقت أبكر. وتختلف مواعيد طرح تذاكر مسابقات الكؤوس، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل بداية الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. ويجدد الحاملون الحاليون تذاكرهم في وقت مبكر من العام وحتى مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول «كل مقعد، كل مباراة» للجماهير إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر سريعًا كلما اقترب موعد المباراة.

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كل ما تحتاج معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب وأكثرها عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في جهة الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على طابعه مع زيادة سعته تدريجيًا.

دفعت إعادة تطوير المدرج الرئيسي في 2016 السعة إلى ما يزيد قليلًا على 53,000، وأضاف التوسّع الأحدث في مدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي أعلى سعة في تاريخ الملعب وتكفي لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. واكتمل المشروع، الذي حصل على الموافقة لأول مرة في 2021، على مراحل، وجرى اعتماده رسميًا بعد أن أصدرت Liverpool City Council شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا يملك النادي أي خطط توسعة إضافية مطروحة، إذ تركز الاستثمار الأخير بدلًا من ذلك على مشروعات التجديد في المجتمع المحيط.