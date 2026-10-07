هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
Book Liverpool TicketsSecure Liverpool Premium Tickets
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر ليفربول لموسم 2026-27: المباريات، الأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

تسوّق مع جول
التذاكر
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح
فيرجيل فان دايك

إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر ليفربول لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

احجز تذاكر ليفربول:

🎟️ تذاكر ليفربول: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ليفربول في دوري أبطال أوروبا: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بأقل من 100 يورو: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ مناطق العائلات والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ملعب أنفيلد: احجز التذاكر

🎟️ ديربي ميرسيسايد، إيفرتون ضد ليفربول (28 نوفمبر): احجز التذاكر

🎟️ شاهد جميع مباريات فريق ليفربول: احجز التذاكر

احجز تذاكر ليفربولاشترِ الآن

احجز تذاكر ليفربول المميزة بأماناحجز الآن

القائمة الكاملة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر سيتيأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00برينتفورد ضد ليفربولملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه)تذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد برايتون آند هوف ألبيونأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد آرسنالأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00كريستال بالاس ضد ليفربولسيلهرست بارك (خارج أرضه)تذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر يونايتدأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00إيفرتون ضد ليفربولهيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00ليفربول ضد سندرلاندأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليفربولستامفورد بريدج (خارج أرضه)تذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد ليدز يونايتدأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00هال سيتي ضد ليفربولملعب إم كيه إم (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00أستون فيلا ضد ليفربولفيلا بارك (خارج أرضه)تذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد كوفنتري سيتيأنفيلد (على أرضه)تذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00سندرلاند ضد ليفربولستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)تذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد كريستال بالاسأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد ليفربولأولد ترافورد (خارج أرضه)تذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00ليفربول ضد إيفرتونأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00آرسنال ضد ليفربولملعب الإمارات (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00كوفنتري سيتي ضد ليفربولكوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا (خارج أرضه)تذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00ليفربول ضد هال سيتيأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليفربولملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00ليفربول ضد أستون فيلاأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00ليفربول ضد إيبسويتش تاونأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00فولهام ضد ليفربولكرافن كوتيدج (خارج أرضه)تذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00ليفربول ضد نيوكاسل يونايتدأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نوتنغهام فورست ضد ليفربولذا سيتي غراوند (خارج أرضه)تذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد ليفربولإيلاند رود (خارج أرضه)تذاكر
السبت 1 مايو 2027، 20:00ليفربول ضد تشيلسيأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد ليفربولملعب الاتحاد (خارج أرضه)تذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00ليفربول ضد برينتفوردأنفيلد (على أرضه)تذاكر
السبت 23 مايو 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليفربولأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه)تذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00ليفربول ضد بورنموثأنفيلد (على أرضه)تذاكر

مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يعود ليفربول أيضًا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع تأكيد المباريات بعد قرعة مرحلة الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليفربول؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد، مع فرض أسعار أعلى على المباريات الكبيرة. وتُباع تذاكر الدخول العام غير المخصصة لحاملي التذاكر الموسمية على دفعتين عبر All Red Ticket Sales، وتتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية بين 30 و61 جنيهًا إسترلينيًا. وقد تكون أسعار المنصات الثانوية مثل StubHub أعلى من القيمة الاسمية.

احجز تذاكر ليفربولاشترِ الآن

كيف يمكنني الحصول على تذاكر ليفربول خارج الأرض؟

يُعد الانضمام إلى عضوية نادي ليفربول الخطوة الأولى، مع منح الأولوية لمن سبق لهم حضور مباريات خارج الأرض، استنادًا إلى نظام نقاط الولاء. 

سجّل اهتمامك بمباريات محددة خارج الأرض عبر موقع النادي أو مكتب التذاكر، وإذا نجحت فسيتم إخطارك بتعليمات الشراء.

متى تُطرح تذاكر ليفربول للبيع مسبقًا؟

تُطرح التذاكر عادة للبيع قبل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة إلى ستة أسابيع، رغم أن المباريات الجماهيرية قد تُطرح في وقت أبكر. وتختلف مواعيد طرح تذاكر مسابقات الكؤوس، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتوفر التذاكر الموسمية عبر موقع ليفربول قبل بداية الموسم، رغم أن قائمة الانتظار تمتد حاليًا إلى الآلاف ولا تستقبل طلبات جديدة. ويجدد الحاملون الحاليون تذاكرهم في وقت مبكر من العام وحتى مايو. ويبلغ سعر أرخص تذكرة موسمية نحو 713 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر الأغلى نحو 904 جنيهات إسترلينية.

تتيح مبادرة ليفربول «كل مقعد، كل مباراة» للجماهير إعادة التذاكر غير المستخدمة إلى منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي، والمتاحة لأعضاء All Red، مع نفاد التذاكر سريعًا كلما اقترب موعد المباراة.

احجز تذاكر ليفربولاشترِ الآن

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب أنفيلد

يلعب ليفربول في أنفيلد منذ عام 1892، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب وأكثرها عراقة في كرة القدم الإنجليزية. ويشتهر الملعب بأجوائه، خصوصًا في جهة الكوب، وقد جرى تطويره على مراحل بدلًا من استبداله، ما حافظ على طابعه مع زيادة سعته تدريجيًا.

دفعت إعادة تطوير المدرج الرئيسي في 2016 السعة إلى ما يزيد قليلًا على 53,000، وأضاف التوسّع الأحدث في مدرج أنفيلد رود طبقة علوية جديدة، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 61,276، وهي أعلى سعة في تاريخ الملعب وتكفي لجعل أنفيلد خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. واكتمل المشروع، الذي حصل على الموافقة لأول مرة في 2021، على مراحل، وجرى اعتماده رسميًا بعد أن أصدرت Liverpool City Council شهادة السلامة العامة. وحتى الآن، لا يملك النادي أي خطط توسعة إضافية مطروحة، إذ تركز الاستثمار الأخير بدلًا من ذلك على مشروعات التجديد في المجتمع المحيط.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل