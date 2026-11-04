ربما أُقيل آرني سلوت من تدريب ليفربول بعد موسم دون المستوى في العام الماضي، لكن الجانب الإيجابي الوحيد كان مساهمته في ضمان مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا. ويمكنك حجز تذاكر إحدى الليالي الأوروبية الكبرى المرتقبة في أنفيلد أو خارجه اليوم.

تحت قيادة أندوني إيراولا، يأمل مشجعو ليفربول استعادة سحر مغامرات الفريق الأوروبية الأخيرة. فقد بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال خمس سنوات (2018-2022) في عهد كلوب، وتُوّج بطلاً لأوروبا للمرة السادسة في تاريخه عام 2019 بعد فوزه على توتنهام في مدريد.

استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز على أرضه أمام أتلتيكو مدريد، قبل أن ينهي مرحلة الدوري في المركز الثالث. ويأمل الفريق أن يكون ذلك فألاً حسناً، بعدما بدأ مشواره الأوروبي هذا الموسم أيضاً بالفوز على أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني في أنفيلد خلال سبتمبر الجاري. ومع بقاء مواجهات أمام إنتر ميلان وبورتو، من بين فرق أخرى، ينتظر مشجعي ليفربول عدد من اللقاءات الأوروبية المثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء، 4 نوفمبر (8:45 مساءً) فنربخشة ضد ليفربول التذاكر ملعب شكري سراج أوغلو (خارج الأرض) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) كلوب بروج ضد ليفربول التذاكر ملعب يان بريدل (خارج الأرض) الأربعاء، 9 ديسمبر (8 مساءً) ليفربول ضد بورتو التذاكر أنفيلد (على أرضه) الثلاثاء، 19 يناير (9 مساءً) إنتر ميلان ضد ليفربول يُعلن لاحقاً سان سيرو (خارج الأرض) الأربعاء، 27 يناير (8 مساءً) ليفربول ضد لانس التذاكر أنفيلد (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا مباشرة من صفحة التذاكر التابعة للنادي، أو عبر نظام تذاكر بطولات الكؤوس ومبيعات الأعضاء. ويمكن أيضاً الحصول على تذاكر ضيافة محددة للنادي دون الحاجة إلى أرصدة العضوية المعتادة.

يلزم امتلاك عضوية رسمية سارية في ليفربول، سواء كانت كاملة أو مخففة أو للناشئين، للمشاركة في مبيعات التذاكر والقرعات المخصصة للأعضاء. وتُطرح تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا والكؤوس عبر نظام تذاكر بطولات الكؤوس للمؤهلين، أو من خلال مبيعات وقرعات مخصصة للأعضاء لكل مباراة على حدة.

بدأت المبيعات الأولية والتسجيل في قرعات مباريات دوري أبطال أوروبا بالتزامن مع طرح النادي تذاكر الموسم في يوليو، على أن تتبعها مراحل إضافية بعد قرعة مرحلة الدوري التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

رغم أن البوابة الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أماناً للمشجعين لشراء تذاكر ليفربول، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بين 30 و60 جنيهاً إسترلينياً أو أكثر لموسم 2026/27. وحصر النادي زيادة أسعار تذاكر الدخول العام هذا الموسم في 3%، وستظل الأسعار ثابتة لموسم 2027/28. وبقي سعر التذاكر المخصصة للمشجعين المحليين في المستوى العلوي من المدرج الرئيسي ثابتاً تماماً عند 9 جنيهات إسترلينية.

لا يصنف ليفربول مباريات دوري أبطال أوروبا بصورة مختلفة عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عند تحديد الأسعار الأساسية، بل تعتمد أسعار التذاكر الأصلية حصراً على المستوى والمدرج والقسم المحدد داخل أنفيلد:

قسم المقاعد والمدرج السعر للبالغين أبرز المميزات المدرج الرئيسي (المستويات الوسطى) 62 جنيهاً إسترلينياً (الأعلى سعراً) الأقرب إلى مقاعد بدلاء اللاعبين والمرافق الحديثة، مع إطلالات بانورامية مميزة المدرج الرئيسي (المستوى العلوي) 31-55 جنيهاً إسترلينياً إطلالات مرتفعة على أرض الملعب، ويضم أيضاً القسم المخصص «للتذاكر المحلية» بسعر 9 جنيهات إسترلينية مدرج السير كيني دالجليش 55-60 جنيهاً إسترلينياً مقاعد على طول الملعب مقابل المدرج الرئيسي، توفر زاوية المشاهدة المعتادة في البث التلفزيوني مدرج الكوب 39-44 جنيهاً إسترلينياً المدرج الأشهر بهتافات المشجعين المحليين وأجوائه الحماسية خلال المباريات مدرج أنفيلد رود (السفلي/العلوي) 31-54 جنيهاً إسترلينياً يقع مقابل مدرج الكوب، ويضم قسماً أُنشئ حديثاً للشباب البالغين حتى سن 24 عاماً

تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية لليفربول لليالي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عموماً بين 175 و400 جنيه إسترليني أو أكثر للمقعد. وتشمل مقاعد مميزة في المدرج الرئيسي أو طرف أنفيلد رود، وإمكانية دخول صالات الضيافة، وتناول الطعام قبل المباراة، مثل بار بروديز الرياضي أو مطعم ذا بوت روم أو ذا كارلسبرج داج آوت.

تابع الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

نتائج ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تعرف مباريات ليفربول الأوروبية في المواسم الأخيرة سوى الفوز أو الخسارة. ومن المدهش أن الفريق خاض 46 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دون أي تعادل. وكانت آخر مرة تعادل فيها أمام بنفيكا في أنفيلد في أبريل 2022، خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.