سيلتك يعيش واحدة من أكثر فتراته هيمنة في تاريخه، بعدما توج بطلاً لاسكتلندا في 14 من آخر 15 موسماً.

وقد تجاوز رسمياً غريمه في المدينة ومنافسه في «أولد فيرم»، رينجرز، في سجل أكثر الأندية تتويجاً بالدوري الاسكتلندي عبر التاريخ، عندما حصد لقبه القياسي رقم 56 في الدوري الموسم الماضي، وهو الموسم الخامس توالياً الذي تصدر فيه جدول الدوري الاسكتلندي الممتاز. كما كان ذلك التتويج الخامس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لبريندان رودجرز، الذي يقضي حالياً فترته الثانية مع نادي غلاسكو. وأنهى سيلتك كل موسم كامل تولى فيه رودجرز المسؤولية في صدارة الترتيب على ملعب سيلتك بارك.

دع GOAL يوضح لك كيف قد تتمكن من الذهاب إلى سيلتك بارك في مرحلة ما خلال الأشهر المقبلة.

مباريات سيلتك المقبلة في 2026/27

كيف تشتري تذاكر سيلتك؟

الطريقة المعتادة للحصول على تذاكر المباريات العادية هي عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية الخاصة بسيلتك على eticketing.co.uk/celtic.

لا تحتاج إلى عضوية مدفوعة للتسجيل، لكنك ستحتاج إلى إنشاء حساب Celtic FC Digital Account مجاني. وعادة ما تُطرح تذاكر البيع العام لمباريات الدوري المحلي قبل أسابيع قليلة من انطلاق المباراة. وبسبب الطلب المرتفع للغاية في بارادايس، فإن الحصص العادية للمباريات الجماهيرية غالباً ما تنفد خلال دقائق.

ويجري سيلتك بالفعل قرعات على التذاكر، لكنها تكاد تكون مقتصرة بالكامل على حاملي التذاكر الموسمية:

قرعات مخطط تذاكر الكأس على أرضه (HCTS): في المباريات ذات الطلب المرتفع خارج التغطية المعتادة للتذكرة الموسمية، مثل نصف نهائي ونهائي كأس اسكتلندا في هامبدن بارك أو الحصص المحدودة لمباريات أوروبا خارج الأرض، تُوزع التذاكر عبر قرعة داخلية بين حاملي التذاكر الموسمية المؤهلين والمسجلين في HCTS.

في المباريات ذات الطلب المرتفع خارج التغطية المعتادة للتذكرة الموسمية، مثل نصف نهائي ونهائي كأس اسكتلندا في هامبدن بارك أو الحصص المحدودة لمباريات أوروبا خارج الأرض، تُوزع التذاكر عبر قرعة داخلية بين حاملي التذاكر الموسمية المؤهلين والمسجلين في HCTS. مباريات البيع العام: لا توجد قرعات عامة لمباريات سيلتك البيتية العادية في الدوري الاسكتلندي الممتاز. وتُطرح حصص البيع العام فقط وفق مبدأ أسبقية الحجز عبر بوابة التذاكر الإلكترونية.

عندما تنفد تذاكر المباريات من شباك التذاكر، قد يعتمد المشجعون الباحثون عن دخول في اللحظات الأخيرة على أسواق التذاكر الثانوية. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي الذي تشتري منه لضمان أمان التذكرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر سيلتك؟

تبدأ أسعار تذاكر البيع العام الرسمية من 22 £ للبالغين و9 £ للأطفال، مع توافر أسعار مخفضة لكبار السن والطلاب والشباب.

وتختلف الأسعار بحسب موقع المقعد في الملعب وتصنيف المباراة:

موقع المدرج: المقاعد الواقعة خلف المرميين في المدرج الغربي ومدرج Lisbon Lions هي الأكثر ملاءمة من ناحية السعر. أما المقاعد في المدرج الرئيسي (مدرج جوك ستاين) فتأتي بأسعار أعلى.

المقاعد الواقعة خلف المرميين في المدرج الغربي ومدرج Lisbon Lions هي الأكثر ملاءمة من ناحية السعر. أما المقاعد في المدرج الرئيسي (مدرج جوك ستاين) فتأتي بأسعار أعلى. فئة المباراة: مباريات الدوري المحلي العادية تُسعَّر عند المستوى الأساسي، بينما تفرض المباريات الكبرى، مثل الليالي الأوروبية أو ديربي أولد فيرم، فئات تذاكر أعلى.

كيف تحصل على تذاكر سيلتك الموسمية لموسم 2026/27؟

نفدت التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 بالكامل. ويُعد امتلاك تذكرة موسمية الطريقة الوحيدة المضمونة للحصول على مقعد في كل مباراة محلية، مع تحديد سيلتك مبيعات التذاكر الموسمية عند نحو 52,000 إلى 53,000 مقعد من أجل الإبقاء على المساحة المتبقية للبيع العام ولجماهير الفريق الضيف.

وقد دفع الطلب غير المسبوق معدلات التجديد السنوية إلى أرقام استثنائية تراوح بين 98% و99%. ونظراً لقلة المقاعد المتاحة كل صيف، تبقى قائمة الانتظار الرسمية مغلقة. وبالنسبة لموسم 2026/27، بدأت أسعار تجديد التذكرة الموسمية للبالغين من 626 £.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة الخاصة بسيلتك؟

في ظل التاريخ العريق للنادي داخل كرة القدم الاسكتلندية، وجاذبية الليالي الأوروبية المنتظمة بفضل نجاحه المحلي المتواصل، لا يوجد أي نقص في تذاكر الضيافة في سيلتك بارك.

إذا كنت تبحث عن باقات مميزة محددة متاحة، فإليك:

Club 67

متاحة بدءاً من 105 £ للشخص الواحد مع المزايا التالية:

الدخول إلى ضيافة Club 67 في Kerrydale Suite، حيث يمكن شراء المأكولات والمشروبات

ترفيه حي

وجبات خفيفة بين الشوطين، مع الشاي والقهوة

برنامج يوم المباراة

مقعد مبطن لمشاهدة المباراة

الدخول إلى الصالة بعد المباراة مع توافر مشروبات للشراء

Number 7

متاحة بدءاً من 300 £ & VAT للشخص الواحد مع المزايا التالية:

استقبال بالشمبانيا

وجبة من 4 أطباق مع النبيذ

وجبات خفيفة بين الشوطين، مع الشاي والقهوة

مقعد تنفيذي مبطن لمشاهدة المباراة

بار مجاني قبل المباراة وبعدها

هدية يوم المباراة

برنامج يوم المباراة

يمكنك حجز مكانك ضمن باقة مميزة في سيلتك بارك عبر مراسلة النادي بالبريد الإلكتروني من خلال موقعه الإلكتروني.

أين تقيم بالقرب من سيلتك بارك

إذا كنت تسافر إلى غلاسكو لمشاهدة مباراة لسيلتك في سيلتك بارك، فيمكنك الاطلاع على أماكن الإقامة القريبة من الملعب. وتُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة على مقربة من الملعب، رغم أن نظام النقل العام في المدينة يوفر خيارات سهلة للتنقل إذا كنت ستقيم على مسافة أبعد.

تاريخ سيلتك بارك

يقع سيلتك بارك، المعروف بشكل أقل رسمية باسم باركهيد أو «بارادايس» لدى الجماهير، في منطقة باركهيد في الطرف الشرقي من غلاسكو. وهو أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في اسكتلندا بسعة تزيد على 60,000 متفرج. ولا يتفوق عليه على مستوى البلاد سوى ملعب مورايفيلد في إدنبرة، معقل منتخب اسكتلندا للرغبي. وانتقل سيلتك إلى الموقع الحالي لسيلتك بارك في عام 1892، أي بعد خمس سنوات من تأسيس النادي.

وأوصلت أعمال إعادة التطوير في التسعينيات الملعب إلى شكله الحالي، رغم إدخال قسم للوقوف الآمن في 2016. وخاض منتخب اسكتلندا ما يقارب 24 مباراة على هذا الملعب على مدار تاريخه، كما استضاف الاستاد حفلات لفرق وفنانين مثل The Who وPrince وU2. وكان قد استضاف أيضاً في السابق سباقات سبيدواي، لكنها توقفت منذ فترة طويلة.

إن تأمين تذاكر المباريات داخل الملاعب الاسكتلندية التاريخية يضمن أجواءً حماسية تشعلها العاطفة الكبيرة والدعم الجماهيري الصاخب. وبالنسبة للمراهنين الذين يفضلون دعم قراءاتهم للمباريات الكبرى عبر الرهانات التراكمية المخصصة أو Bet Builders، فإن اختيار مشغل من الطراز الأول يصنع كل الفارق. اطلع على قائمتنا المختارة للعثور على أفضل المكافآت التي يتم الحصول عليها عبر رمز melbet promo code الخاص بنا.