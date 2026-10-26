تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، المعروف سابقًا بكأس أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في عام 2024. ورغم تصدره قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر تاريخها بفارق ثمانية ألقاب، لا يزال ريال مدريد يسعى إلى حصد المزيد. ويمكنك الانضمام إلى جماهيره التي تملأ مدرجات البرنابيو وخارجه باللون الأبيض من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كل من الموسمين الماضيين، شهدت جماهير ريال مدريد مواجهات مثيرة، منها انتصارات لا تُنسى على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-0) وموناكو (6-1) وبوروسيا دورتموند (5-2).

ويمكن للجماهير توقع المزيد من المواجهات المثيرة خلال مرحلة الدوري من نسخة هذا الموسم، إذ يلتقي فريق جوزيه مورينيو مع لايبزيج وآرسنال وآيندهوفن، من بين فرق أخرى. وسيزور ريال مدريد لندن للمرة الثانية أيضًا، حيث يستضيفه شاختار دونيتسك على ملعب ستامفورد بريدج التابع لتشيلسي في مواجهتهما يوم 27 يناير.

تقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء، 21 أكتوبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد لايبزيج التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 4 نوفمبر (7:45 مساءً) أيك أثينا ضد ريال مدريد التذاكر ملعب آيا صوفيا (خارج أرضه) الثلاثاء، 24 نوفمبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد آيندهوفن التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 9 ديسمبر (8 مساءً) آرسنال ضد ريال مدريد التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الثلاثاء، 19 يناير (9 مساءً) ريال مدريد ضد لاسك التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 27 يناير (8 مساءً) شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد التذاكر ستامفورد بريدج، لندن (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال قناتي البيع التابعتين للنادي، «Real Madrid Tickets» و«Entradas». ولا تُطرح التذاكر للبيع قبل أشهر من المباريات، بل يبدأ النادي طرحها قبل المباراة المعنية بنحو 10 إلى 12 يومًا، وفق نظام صارم يمنح أولوية الشراء على مراحل متتابعة:

1. المرحلة الأولى: أعضاء النادي (سوسيوس)، وهم أول من تُتاح لهم فرصة الشراء، عادةً قبل نحو أسبوعين من انطلاق المباراة.

2. المرحلة الثانية: أعضاء «مدريديستا بريميوم»، ويحصل حاملو بطاقاتها على فترة الشراء الحصرية التالية، عادةً قبل 7 إلى 8 أيام من انطلاق المباراة.

3. المرحلة الثالثة: عموم الجمهور، وتُطرح أي تذاكر متبقية للبيع للجمهور قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أيام.

وفي مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد طلبًا مرتفعًا، كثيرًا ما تنفد التذاكر خلال مراحل البيع للأعضاء، فلا يتبقى سوى القليل منها، إن تبقى شيء أصلًا، للبيع العام.

ورغم أن البوابة الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أمانًا للجماهير لشراء تذاكر ريال مدريد، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عادةً من 100 يورو لمباريات مرحلة الدوري المعتادة، وترتفع بصورة ملحوظة إلى 300 أو 400 يورو أو أكثر للمقاعد العادية المميزة، بحسب موقع المقعد ومرحلة البطولة. وتبدأ أسعار الباقات الرسمية لكبار الشخصيات من 375 يورو.

يصنّف ريال مدريد مبارياته على أرضه ضمن فئات مختلفة تحدد الأسعار الأساسية:

الفئة أ : مخصصة للمباريات الكبرى مثل الكلاسيكو أو الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما ترتفع الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر، مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة.

الفئة ب : تشمل مباريات مرحلة الدوري الأوروبية المعتادة، مثل المواجهات أمام فرق كـلايبزيج وآيندهوفن، والمباريات المحلية الأعلى تصنيفًا.

خصومات الأعضاء : يحصل أعضاء النادي الرسميون (سوسيوس) وأعضاء «مدريديستا بريميوم» على خصم يتراوح بين 20% و30% من الأسعار الرسمية المعتادة للجمهور عند الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد.

تابع موقع ريال مدريد الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تخلُ مباريات ريال مدريد الأخيرة على أرضه في دوري أبطال أوروبا من الإثارة. فقد شهدت كل واحدة من مبارياته الأوروبية الست الأخيرة على ملعب البرنابيو تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل. إليك نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال عام 2026:

التاريخ الدور والخصم النتيجة الملعب 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: روما 4-3 (فاز) الملعب الأولمبي (روما) 8 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: إنتر ميلان 2-1 (فاز) البرنابيو (مدريد) 15 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 3-4 (خسر) أليانز أرينا (ميونخ) 7 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 1-2 (خسر) البرنابيو (مدريد) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): مانشستر سيتي 1-2 (خسر) ملعب الاتحاد (مانشستر) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): مانشستر سيتي 3-0 (فاز) البرنابيو (مدريد) 25 فبراير 2026 الملحق (الإياب): بنفيكا 2-1 (فاز) البرنابيو (مدريد) 17 فبراير 2026 الملحق (الذهاب): بنفيكا 1-0 (فاز) ملعب دا لوز (لشبونة) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: بنفيكا 2-4 (خسر) ملعب دا لوز (لشبونة) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: موناكو 6-1 (فاز) البرنابيو (مدريد)







