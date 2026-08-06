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كيفية الحصول على تذاكر توتنهام هوتسبير لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

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التذاكر
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

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يدخل توتنهام موسم 2026/27 تحت قيادة روبرتو دي زيربي، الذي قاد النادي إلى بر الأمان في الموسم الماضي بعد فترة درامية شهدت ثلاثة مدربين مختلفين. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز بالكامل على الدوري الإنجليزي الممتاز. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز تذاكر مباريات توتنهام على ملعب توتنهام هوتسبير. لدى GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز تذاكر مباريات توتنهام على ملعب توتنهام هوتسبير.

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قائمة مباريات توتنهام هوتسبير الكاملة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 17:30برينتفورد ضد توتنهام هوتسبيرملعب جي تك كوميونيتي (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبيرذا سيتي جراوند (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد إيفرتونملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلاملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرأولد ترافورد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد توتنهام هوتسبيرستامفورد بريدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاسملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاونملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00سندرلاند ضد توتنهام هوتسبيرستاديوم أوف لايت (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00توتنهام هوتسبير ضد فولهامملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد آرسنال (ديربي شمال لندن)ملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00هال سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب MKM (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرأنفيلد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد بورنموثملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب الاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00فولهام ضد توتنهام هوتسبيركرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبيرسيلهرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد سندرلاندملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00إيبسويتش تاون ضد توتنهام هوتسبيربورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد توتنهام هوتسبيرملعب أمريكان إكسبريس (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليفربولملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00بورنموث ضد توتنهام هوتسبيرملعب فيتاليتي (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورستملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00إيفرتون ضد توتنهام هوتسبيرملعب هيل ديكنسون (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد برينتفوردملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرسانت جيمس بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد هال سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00آرسنال ضد توتنهام هوتسبير (ديربي شمال لندن)ملعب الإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد تشيلسيملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد توتنهام هوتسبيركوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبيرفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازتذاكر

المباراة الافتتاحية فقط هي التي تملك موعد انطلاق مؤكدًا وقت كتابة هذه السطور، بينما تبقى جميع المباريات الأخرى عرضة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما يدخل توتنهام كأس كاراباو من الدور الثاني، وكأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، على أن تتأكد هوية المنافسين بعد كل قرعة.

كيف تشتري تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تُباع التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي وفقًا لنقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام. عضوية One Hotspur بسعر 45 جنيهًا إسترلينيًا هي الفئة الأساسية المتاحة للجميع، بينما تضيف عضوية One Hotspur+ بسعر 55 جنيهًا إسترلينيًا نافذة أولوية لمدة 24 ساعة ومكانًا على قائمة انتظار التذاكر الموسمية.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر وسيلة بديلة للحضور.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام

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كم تبلغ أسعار تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تتراوح أسعار البالغين عبر النادي عادة بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، موزعة على ثلاث فئات:

الفئة A (71-109 جنيهات إسترلينية): آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة B (49-96 جنيهًا إسترلينيًا): أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة C (38-81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إيبسويتش، ليدز، سندرلاند

تُطبق تخفيضات على كبار السن (19-54 جنيهًا إسترلينيًا)، والشباب من 18 إلى 21 عامًا (28.50-81.50 جنيهًا إسترلينيًا)، والصغار دون 18 عامًا (19-54 جنيهًا إسترلينيًا). كما تُعد المنصات الثانوية مثل StubHub خيارًا أيضًا بعد نفاد التذاكر الرسمية.

تتراوح أسعار التذاكر الموسمية بين 856 و2,147 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تبلغ تذاكر موسم 1882 نحو 2,367 جنيهًا إسترلينيًا. وتُطبق خصومات على الصغار (50%)، والشباب (25%)، وكبار السن (50%). أما قائمة الانتظار، المفتوحة فقط لأعضاء One Hotspur+، فتضم نحو 80,000 اسم.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توتنهام هوتسبير

منذ عام 2019، أصبح ملعب توتنهام هوتسبير معقل الفريق، ويتسع لـ62,850 متفرجًا، ما يجعله ثالث أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا خلف ويمبلي وأولد ترافورد. أبرز ما يميزه هو المدرج الجنوبي أحادي المستوى، الذي يتسع لـ17,500 متفرج، ويقع بزاوية ميل تبلغ 34 درجة، وهي الأكثر انحدارًا المسموح بها قانونيًا في المملكة المتحدة، ما يجعل الصف الأمامي على بُعد 4.9 أمتار من خط المرمى. كما تكشف أرضية الملعب القابلة للسحب، وهي الأولى من نوعها، عن سطح صناعي أسفلها من أجل مباريات NFL London Games والحفلات الموسيقية والفعاليات الأخرى.

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