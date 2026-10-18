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كيفية الحصول على تذاكر توتنهام هوتسبير لموسم 2026-2027: المباريات المقبلة وأسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

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التذاكر
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

لا تفوّت فرصة مشاهدة توتنهام هوتسبير وهو يلعب مباشرة هذا الموسم

يبدأ توتنهام هوتسبير موسم 2026/27 بقيادة روبرتو دي زيربي، الذي ساعده على ضمان البقاء في مايو 2026، بعد موسم عصيب عاشه النادي الواقع في شمال لندن. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز بالكامل على الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات المحلية. ويقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعد في ملعب توتنهام هوتسبير.

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جدول مباريات توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00تشيلسي ضد توتنهام هوتسبيرستامفورد بريدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاسملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرإيلاند رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاونملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00سندرلاند ضد توتنهام هوتسبيرملعب النور (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00توتنهام هوتسبير ضد فولهامملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد آرسنال (ديربي شمال لندن)ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00هال سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب إم كيه إم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرأنفيلد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد بورنموثملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب الاتحاد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00فولهام ضد توتنهام هوتسبيركرافن كوتيج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبيرسيلهرست بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد سندرلاندملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00إبسويتش تاون ضد توتنهام هوتسبيربورتمان رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد توتنهام هوتسبيرملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليفربولملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00بورنموث ضد توتنهام هوتسبيرملعب فيتاليتي (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورستملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00إيفرتون ضد توتنهام هوتسبيرملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد برينتفوردملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرسانت جيمس بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد هال سيتيملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00آرسنال ضد توتنهام هوتسبير (ديربي شمال لندن)ملعب الإمارات (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد تشيلسيملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد توتنهام هوتسبيركوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبيرفيلا بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر

وقت كتابة هذا المقال، لا تزال مواعيد انطلاق كثير من المباريات المقبلة قابلة للتغيير بحسب اختيارات البث التلفزيوني. وسيبدأ توتنهام أيضًا مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث (في يناير)، على أن يُعرف منافسه وتفاصيل المباراة بعد قرعة ديسمبر.

كيف تشتري تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تُباع التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي بحسب نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام. وتُعد عضوية «وان هوتسبير» (45 جنيهًا إسترلينيًا) الفئة الأساسية المتاحة للجميع، بينما تتيح عضوية «وان هوتسبير بلس» (55 جنيهًا إسترلينيًا) أولوية الشراء لمدة 24 ساعة ومكانًا على قائمة انتظار التذاكر الموسمية.

المباريات التالية
توتنهام

توتنهام

الدوري الإنجليزي الممتاز

19 أكتوبر 2026

كوفنتري

كوفنتري

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كم تبلغ أسعار تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين عبر النادي عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة A (71 إلى 109 جنيهات إسترلينية): آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل. الفئة B (49 إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا): أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام. الفئة C (38 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إبسويتش، ليدز، سندرلاند.

تتوفر أسعار مخفضة لكبار السن (19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا)، وللشباب من 18 إلى 21 عامًا (28.50 إلى 81.50 جنيهًا إسترلينيًا)، ولمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا (19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا). وتشكل منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب خيارًا أيضًا بعد نفاد التذاكر الرسمية.

تتراوح أسعار التذاكر الموسمية بين 856 و2,147 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر تذاكر موسم 1882 نحو 2,367 جنيهًا إسترلينيًا. وتُطبق خصومات لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا (50%)، والشباب (25%)، وكبار السن (50%). وتضم قائمة الانتظار، المتاحة فقط لأعضاء «وان هوتسبير بلس»، نحو 80,000 اسم.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توتنهام هوتسبير

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباريات الفريق على أرضه منذ عام 2019، وتبلغ سعته 62,850 متفرجًا، ما يجعله ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا بعد ويمبلي وأولد ترافورد. وأبرز ما يميزه المدرج الجنوبي المكوّن من طابق واحد، والذي يتسع لـ17,500 متفرج ويبلغ ميله 34 درجة، وهو أقصى ميل يسمح به القانون في المملكة المتحدة، ما يجعل الصف الأمامي على بُعد 4.9 أمتار فقط من خط المرمى. ويمكن سحب أرضية الملعب، وهي الأولى من نوعها، لتكشف عن سطح صناعي أسفلها يُستخدم لمباريات دوري كرة القدم الأمريكية في لندن والحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات.

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