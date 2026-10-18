يبدأ توتنهام هوتسبير موسم 2026/27 بقيادة روبرتو دي زيربي، الذي ساعده على ضمان البقاء في مايو 2026، بعد موسم عصيب عاشه النادي الواقع في شمال لندن. ومع غياب المشاركات الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز بالكامل على الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات المحلية. ويقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعد في ملعب توتنهام هوتسبير.

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جدول مباريات توتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد كوفنتري سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاون ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد توتنهام هوتسبير ملعب النور (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد فولهام ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد آرسنال (ديربي شمال لندن) ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب إم كيه إم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد توتنهام هوتسبير أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد بورنموث ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب الاتحاد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 فولهام ضد توتنهام هوتسبير كرافن كوتيج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد سندرلاند ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 إبسويتش تاون ضد توتنهام هوتسبير بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد توتنهام هوتسبير ملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليفربول ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بورنموث ضد توتنهام هوتسبير ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير ملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير سانت جيمس بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد هال سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 آرسنال ضد توتنهام هوتسبير (ديربي شمال لندن) ملعب الإمارات (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد توتنهام هوتسبير كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير فيلا بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

وقت كتابة هذا المقال، لا تزال مواعيد انطلاق كثير من المباريات المقبلة قابلة للتغيير بحسب اختيارات البث التلفزيوني. وسيبدأ توتنهام أيضًا مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث (في يناير)، على أن يُعرف منافسه وتفاصيل المباراة بعد قرعة ديسمبر.

كيف تشتري تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تُباع التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي بحسب نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام. وتُعد عضوية «وان هوتسبير» (45 جنيهًا إسترلينيًا) الفئة الأساسية المتاحة للجميع، بينما تتيح عضوية «وان هوتسبير بلس» (55 جنيهًا إسترلينيًا) أولوية الشراء لمدة 24 ساعة ومكانًا على قائمة انتظار التذاكر الموسمية.

المباريات التالية توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز 15:00 كوفنتري شاهد

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كم تبلغ أسعار تذاكر توتنهام هوتسبير؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين عبر النادي عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة A (71 إلى 109 جنيهات إسترلينية): آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل. الفئة B (49 إلى 96 جنيهًا إسترلينيًا): أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام. الفئة C (38 إلى 81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إبسويتش، ليدز، سندرلاند.

تتوفر أسعار مخفضة لكبار السن (19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا)، وللشباب من 18 إلى 21 عامًا (28.50 إلى 81.50 جنيهًا إسترلينيًا)، ولمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا (19 إلى 54 جنيهًا إسترلينيًا). وتشكل منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب خيارًا أيضًا بعد نفاد التذاكر الرسمية.

تتراوح أسعار التذاكر الموسمية بين 856 و2,147 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر تذاكر موسم 1882 نحو 2,367 جنيهًا إسترلينيًا. وتُطبق خصومات لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا (50%)، والشباب (25%)، وكبار السن (50%). وتضم قائمة الانتظار، المتاحة فقط لأعضاء «وان هوتسبير بلس»، نحو 80,000 اسم.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توتنهام هوتسبير

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباريات الفريق على أرضه منذ عام 2019، وتبلغ سعته 62,850 متفرجًا، ما يجعله ثالث أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا بعد ويمبلي وأولد ترافورد. وأبرز ما يميزه المدرج الجنوبي المكوّن من طابق واحد، والذي يتسع لـ17,500 متفرج ويبلغ ميله 34 درجة، وهو أقصى ميل يسمح به القانون في المملكة المتحدة، ما يجعل الصف الأمامي على بُعد 4.9 أمتار فقط من خط المرمى. ويمكن سحب أرضية الملعب، وهي الأولى من نوعها، لتكشف عن سطح صناعي أسفلها يُستخدم لمباريات دوري كرة القدم الأمريكية في لندن والحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات.