بالنسبة إلى عشاق كرة القدم، فإن حضور مباراة في الدوري الألماني أمر لا بد منه. وتشتهر البطولة الألمانية بشغفها الذي لا مثيل له وبجماهيرها شديدة الوفاء. وغالبًا ما تكون الأجواء في الملاعب الألمانية مشتعلة، ولا يظهر ذلك أكثر من أليانز أرينا في ميونخ، الذي يُعد بالطبع ملعب بايرن ميونخ.

وقد فرض هذا النادي هيمنته بطلًا لألمانيا 35 مرة بشكل مذهل، ويضم مواهب من الطراز العالمي مثل هاري كين، جمال موسيالا، مايكل أوليس، ولويس دياز.

دع GOAL يقدم لك كل معلومات تذاكر بايرن ميونخ المهمة التي تحتاج إلى معرفتها، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، وغير ذلك الكثير.

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مباريات بايرن ميونخ المقبلة في 2026/27

التاريخ والوقت (بتوقيت المملكة المتحدة) المباراة البطولة التذاكر السبت 10 أكتوبر، 11:00 إف سي أوجسبورج ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 17 أكتوبر، 11:00 بايرن ميونخ ضد آر بي لايبزيج الدوري الألماني التذاكر 20 / 21 أكتوبر، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD دوري أبطال أوروبا MD3 التذاكر السبت 24 أكتوبر، 11:00 إس سي فرايبورج ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 31 أكتوبر، 10:00 بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني (دير كلاسيكر) التذاكر 3 / 4 نوفمبر، 20:00 TBD ضد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا MD4 التذاكر السبت 7 نوفمبر، 10:00 1. FSV ماينتس 05 ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 21 نوفمبر، 10:00 بايرن ميونخ ضد 1. FC كولن الدوري الألماني التذاكر 24 / 25 نوفمبر، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD دوري أبطال أوروبا MD5 التذاكر السبت 28 نوفمبر، 10:00 هامبورجر إس في ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 5 ديسمبر، 10:00 بايرن ميونخ ضد إس سي بادربورن 07 الدوري الألماني التذاكر 8 / 9 ديسمبر، 20:00 TBD ضد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا MD6 التذاكر السبت 12 ديسمبر، 10:00 TSG 1899 هوفنهايم ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 19 ديسمبر، 10:00 بايرن ميونخ ضد إس في فيردر بريمن الدوري الألماني التذاكر السبت 9 يناير، 10:00 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر الأربعاء 13 يناير، 10:00 بايرن ميونخ ضد باير 04 ليفركوزن الدوري الألماني التذاكر السبت 16 يناير، 10:00 آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر 19 / 20 يناير، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD دوري أبطال أوروبا MD7 التذاكر السبت 23 يناير، 10:00 شتوتجارت ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر الأربعاء 27 يناير، 20:00 TBD ضد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا MD8 التذاكر السبت 30 يناير، 10:00 بايرن ميونخ ضد إف سي شالكه 04 الدوري الألماني التذاكر السبت 6 فبراير، 10:00 بايرن ميونخ ضد إس في إلفرسبرج الدوري الألماني التذاكر السبت 13 فبراير، 10:00 1. FC يونيون برلين ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر 16 / 24 فبراير، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا التذاكر السبت 20 فبراير، 10:00 بايرن ميونخ ضد إف سي أوجسبورج الدوري الألماني التذاكر السبت 27 فبراير، 10:00 آر بي لايبزيج ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر الأربعاء 3 مارس، 10:00 بايرن ميونخ ضد إس سي فرايبورج الدوري الألماني التذاكر السبت 6 مارس، 10:00 بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني (دير كلاسيكر) التذاكر 9 / 17 مارس، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD دوري أبطال أوروبا R16 التذاكر السبت 13 مارس، 10:00 بايرن ميونخ ضد 1. FSV ماينتس 05 الدوري الألماني التذاكر السبت 20 مارس، 10:00 1. FC كولن ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 3 أبريل، 11:00 بايرن ميونخ ضد هامبورجر إس في الدوري الألماني التذاكر 6 / 14 أبريل، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD دوري أبطال أوروبا QF التذاكر السبت 10 أبريل، 11:00 إس سي بادربورن 07 ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 17 أبريل، 11:00 بايرن ميونخ ضد TSG 1899 هوفنهايم الدوري الألماني التذاكر السبت 24 أبريل، 11:00 إس في فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر 27 أبريل / 5 مايو، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD دوري أبطال أوروبا SF التذاكر السبت 8 مايو، 11:00 بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني التذاكر السبت 15 مايو، 11:00 باير 04 ليفركوزن ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني التذاكر السبت 22 مايو، 14:30 بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني (الجولة الأخيرة) التذاكر السبت 29 مايو، 20:00 بايرن ميونخ ضد TBD نهائي دوري أبطال أوروبا التذاكر

كيف تشتري تذاكر بايرن ميونخ 2026/27؟

لشراء التذاكر بالسعر الرسمي، قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لبايرن ميونخ. ونظرًا لأن مباريات الفريق على أرضه تنفد تذاكرها باستمرار، يُنصح بشدة بتفقد البوابة بشكل متكرر لمعرفة مواعيد الطرح وتفاصيل السحب.

جداول الطرح : تُطرح التذاكر الرسمية عادة عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع. ويجب عليك إنشاء حساب رسمي للنادي للمشاركة في بيع التذاكر.

: تُطرح التذاكر الرسمية عادة عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع. ويجب عليك إنشاء حساب رسمي للنادي للمشاركة في بيع التذاكر. عضوية النادي : يمنحك أن تصبح عضوًا رسميًا في بايرن ميونخ أولوية في الطابور، ما يحسن بشكل كبير فرصك في الحصول على مقاعد في أليانز أرينا.

: يمنحك أن تصبح عضوًا رسميًا في بايرن ميونخ أولوية في الطابور، ما يحسن بشكل كبير فرصك في الحصول على مقاعد في أليانز أرينا. إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت المخصصات المباشرة أو كنت تحجز رحلة في اللحظات الأخيرة، فإن الأسواق الثانوية مثل LiveFootballTickets توفر بديلًا للحصول على مقاعد مسبقًا. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه

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كم تبلغ أسعار تذاكر بايرن ميونخ 2026/27؟

بالنسبة إلى الجماهير التي تشتري التذاكر لكل مباراة على حدة مباشرة عبر النادي، تتراوح أسعار البالغين عمومًا بين 15 € و120 €+.

وتختلف الأسعار النهائية بحسب موقع المقعد وفئة المباراة:

تصنيف المباريات : تُصنَّف المباريات الكبرى، مثل دير كلاسيكر ضد بوروسيا دورتموند أو الليالي الأوروبية في الأدوار الإقصائية، ضمن شريحة التسعير الأعلى.

: تُصنَّف المباريات الكبرى، مثل دير كلاسيكر ضد بوروسيا دورتموند أو الليالي الأوروبية في الأدوار الإقصائية، ضمن شريحة التسعير الأعلى. التخفيضات : يتوفر تسعير متدرج عبر الفئات العمرية، مع خصومات للمشجعين من فئات الناشئين والشباب وكبار السن.

: يتوفر تسعير متدرج عبر الفئات العمرية، مع خصومات للمشجعين من فئات الناشئين والشباب وكبار السن. أسعار السوق الثانوية: على المنصات الثانوية مثل LiveFootballTickets، تتقلب أسعار التذاكر وفقًا للطلب الفعلي في السوق، وتبدأ عادة من نحو 100 € لمباريات الدوري العادية.

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تاريخ أليانز أرينا

افتُتح أليانز أرينا في ميونخ، المعروف باسم ميونخ فوتبول أرينا لأغراض مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في عام 2005، وتبلغ سعته 70,000 مقعد للمباريات الدولية و75,000 للمباريات المحلية.

وهو ثاني أكبر ملعب في ألمانيا بعد فيستفالن شتاديون في دورتموند.

وإلى جانب كونه ملعب عملاق الدوري الألماني بايرن ميونخ، استضاف ملعب ميونخ عدة مباريات خلال كأس العالم 2006 من FIFA ونهائيات يورو 2024 في العام الماضي. كما استضاف أيضًا بشكل شهير أحدث نهائي في دوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مايو، عندما اكتسح باريس سان جيرمان إنتر ميلان بنتيجة 5-0. كما أُقيم نهائي 2012 بين تشيلسي وبايرن ميونخ على ملعب ميونخ أيضًا.