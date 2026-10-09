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كيفية الحصول على تذاكر بايرن ميونخ لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، ومتوسط أسعار تذاكر الدوري الألماني، والمزيد

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التذاكر
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

إليك الطريقة الدقيقة لحجز تذاكر النادي الألماني الأكثر نجاحًا

بالنسبة إلى عشاق كرة القدم، فإن حضور مباراة في الدوري الألماني أمر لا بد منه. وتشتهر البطولة الألمانية بشغفها الذي لا مثيل له وبجماهيرها شديدة الوفاء. وغالبًا ما تكون الأجواء في الملاعب الألمانية مشتعلة، ولا يظهر ذلك أكثر من أليانز أرينا في ميونخ، الذي يُعد بالطبع ملعب بايرن ميونخ.

وقد فرض هذا النادي هيمنته بطلًا لألمانيا 35 مرة بشكل مذهل، ويضممواهب من الطراز العالمي مثل هاري كين، جمال موسيالا، مايكل أوليس، ولويس دياز.

دع GOAL يقدم لك كل معلومات تذاكر بايرن ميونخ المهمة التي تحتاج إلى معرفتها، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، وغير ذلك الكثير.

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مباريات بايرن ميونخ المقبلة في 2026/27

التاريخ والوقت (بتوقيت المملكة المتحدة)المباراةالبطولةالتذاكر
السبت 10 أكتوبر، 11:00إف سي أوجسبورج ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 17 أكتوبر، 11:00بايرن ميونخ ضد آر بي لايبزيجالدوري الألمانيالتذاكر
20 / 21 أكتوبر، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDدوري أبطال أوروبا MD3التذاكر
السبت 24 أكتوبر، 11:00إس سي فرايبورج ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 31 أكتوبر، 10:00بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألماني (دير كلاسيكر)التذاكر
3 / 4 نوفمبر، 20:00TBD ضد بايرن ميونخدوري أبطال أوروبا MD4التذاكر
السبت 7 نوفمبر، 10:001. FSV ماينتس 05 ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 21 نوفمبر، 10:00بايرن ميونخ ضد 1. FC كولنالدوري الألمانيالتذاكر
24 / 25 نوفمبر، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDدوري أبطال أوروبا MD5التذاكر
السبت 28 نوفمبر، 10:00هامبورجر إس في ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 5 ديسمبر، 10:00بايرن ميونخ ضد إس سي بادربورن 07الدوري الألمانيالتذاكر
8 / 9 ديسمبر، 20:00TBD ضد بايرن ميونخدوري أبطال أوروبا MD6التذاكر
السبت 12 ديسمبر، 10:00TSG 1899 هوفنهايم ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 19 ديسمبر، 10:00بايرن ميونخ ضد إس في فيردر بريمنالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 9 يناير، 10:00بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
الأربعاء 13 يناير، 10:00بايرن ميونخ ضد باير 04 ليفركوزنالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 16 يناير، 10:00آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
19 / 20 يناير، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDدوري أبطال أوروبا MD7التذاكر
السبت 23 يناير، 10:00شتوتجارت ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
الأربعاء 27 يناير، 20:00TBD ضد بايرن ميونخدوري أبطال أوروبا MD8التذاكر
السبت 30 يناير، 10:00بايرن ميونخ ضد إف سي شالكه 04الدوري الألمانيالتذاكر
السبت 6 فبراير، 10:00بايرن ميونخ ضد إس في إلفرسبرجالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 13 فبراير، 10:001. FC يونيون برلين ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
16 / 24 فبراير، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروباالتذاكر
السبت 20 فبراير، 10:00بايرن ميونخ ضد إف سي أوجسبورجالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 27 فبراير، 10:00آر بي لايبزيج ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
الأربعاء 3 مارس، 10:00بايرن ميونخ ضد إس سي فرايبورجالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 6 مارس، 10:00بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخالدوري الألماني (دير كلاسيكر)التذاكر
9 / 17 مارس، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDدوري أبطال أوروبا R16التذاكر
السبت 13 مارس، 10:00بايرن ميونخ ضد 1. FSV ماينتس 05الدوري الألمانيالتذاكر
السبت 20 مارس، 10:001. FC كولن ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 3 أبريل، 11:00بايرن ميونخ ضد هامبورجر إس فيالدوري الألمانيالتذاكر
6 / 14 أبريل، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDدوري أبطال أوروبا QFالتذاكر
السبت 10 أبريل، 11:00إس سي بادربورن 07 ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 17 أبريل، 11:00بايرن ميونخ ضد TSG 1899 هوفنهايمالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 24 أبريل، 11:00إس في فيردر بريمن ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
27 أبريل / 5 مايو، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDدوري أبطال أوروبا SFالتذاكر
السبت 8 مايو، 11:00بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 15 مايو، 11:00باير 04 ليفركوزن ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيالتذاكر
السبت 22 مايو، 14:30بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورتالدوري الألماني (الجولة الأخيرة)التذاكر
السبت 29 مايو، 20:00بايرن ميونخ ضد TBDنهائي دوري أبطال أوروباالتذاكر

كيف تشتري تذاكر بايرن ميونخ 2026/27؟

لشراء التذاكر بالسعر الرسمي، قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لبايرن ميونخ. ونظرًا لأن مباريات الفريق على أرضه تنفد تذاكرها باستمرار، يُنصح بشدة بتفقد البوابة بشكل متكرر لمعرفة مواعيد الطرح وتفاصيل السحب.

  • جداول الطرح: تُطرح التذاكر الرسمية عادة عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع. ويجب عليك إنشاء حساب رسمي للنادي للمشاركة في بيع التذاكر.
  • عضوية النادي: يمنحك أن تصبح عضوًا رسميًا في بايرن ميونخ أولوية في الطابور، ما يحسن بشكل كبير فرصك في الحصول على مقاعد في أليانز أرينا.
  • إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت المخصصات المباشرة أو كنت تحجز رحلة في اللحظات الأخيرة، فإن الأسواق الثانوية مثل LiveFootballTickets توفر بديلًا للحصول على مقاعد مسبقًا. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه

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كم تبلغ أسعار تذاكر بايرن ميونخ 2026/27؟

بالنسبة إلى الجماهير التي تشتري التذاكر لكل مباراة على حدة مباشرة عبر النادي، تتراوح أسعار البالغين عمومًا بين 15 € و120 €+.

وتختلف الأسعار النهائية بحسب موقع المقعد وفئة المباراة:

  • تصنيف المباريات: تُصنَّف المباريات الكبرى، مثل دير كلاسيكر ضد بوروسيا دورتموند أو الليالي الأوروبية في الأدوار الإقصائية، ضمن شريحة التسعير الأعلى.
  • التخفيضات: يتوفر تسعير متدرج عبر الفئات العمرية، مع خصومات للمشجعين من فئات الناشئين والشباب وكبار السن.
  • أسعار السوق الثانوية: على المنصات الثانوية مثل LiveFootballTickets، تتقلب أسعار التذاكر وفقًا للطلب الفعلي في السوق، وتبدأ عادة من نحو 100 € لمباريات الدوري العادية.

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تاريخ أليانز أرينا

افتُتح أليانز أرينا في ميونخ، المعروف باسم ميونخ فوتبول أرينا لأغراض مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في عام 2005، وتبلغ سعته 70,000 مقعد للمباريات الدولية و75,000 للمباريات المحلية.

وهو ثاني أكبر ملعب في ألمانيا بعد فيستفالن شتاديون في دورتموند.

وإلى جانب كونه ملعب عملاق الدوري الألماني بايرن ميونخ، استضاف ملعب ميونخ عدة مباريات خلال كأس العالم 2006 من FIFA ونهائيات يورو 2024 في العام الماضي. كما استضاف أيضًا بشكل شهير أحدث نهائي في دوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مايو، عندما اكتسح باريس سان جيرمان إنتر ميلان بنتيجة 5-0. كما أُقيم نهائي 2012 بين تشيلسي وبايرن ميونخ على ملعب ميونخ أيضًا.

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