ربما هيمن بايرن ميونخ محليًا، بعدما تصدّر ترتيب الدوري الألماني في 13 من المواسم الـ14 الماضية، لكنه يتطلع الآن إلى تحقيق مجد أوروبي جديد. احجز تذكرتك اليوم لمشاهدة مايكل أوليسيه ولويس دياز ويوشوا كيميش ورفاقهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بايرن ميونخ بلغ ربع النهائي على الأقل في النسخ السبع الماضية من دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يخض النهائي منذ عام 2020، حين تُوّج بطلًا للقارة للمرة السادسة في تاريخ النادي.

يسعى فريق فينسنت كومباني إلى إحراز تقدم أوروبي هذا الموسم، وقد سجل أهدافًا بغزارة في المراحل الأولى من البطولة. استهل بايرن مشواره بفوز كاسح 5-0 على بودو/غليمت في ميونخ، ثم عاد من التأخر 2-0 ليتعادل 3-3 مع فيكينغ في النرويج، وتعادل 2-2 مع آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يهزم أتلتيكو مدريد 2-0 في إسبانيا.

ومع اقتراب مواجهتين في مرحلة الدوري أمام مانشستر يونايتد وريال بيتيس، ضمن مباريات أخرى، تنتظر الجماهير أشهر حافلة بالإثارة. يقدّم لك GOAL أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقعد في مباريات بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

ما مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) ليل ضد بايرن ميونخ التذاكر ملعب بيير موروا (خارج الأرض) الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد سلافيا براغ التذاكر أليانز أرينا (على أرضه) الأربعاء 20 يناير (8 مساءً) مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ التذاكر أولد ترافورد (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (9 مساءً) بايرن ميونخ ضد ريال بيتيس التذاكر أليانز أرينا (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا حصريًا عبر القنوات الرسمية للنادي. ونظرًا إلى الإقبال الاستثنائي على مباريات أليانز أرينا، يتجاوز عدد الطلبات المقاعد المتاحة بانتظام، لذا يعتمد النادي نظام قرعة لاختيار أصحاب التذاكر.

وتشمل هذه القنوات الرسمية:

بوابة طلب التذاكر : توجد في متجر التذاكر الرسمي لبايرن ميونخ، وهي المنفذ الرئيسي للتقدم إلى قرعة التذاكر المباشرة.

: توجد في متجر التذاكر الرسمي لبايرن ميونخ، وهي المنفذ الرئيسي للتقدم إلى قرعة التذاكر المباشرة. منصة بايرن ميونخ لتبادل التذاكر (Zweitmarkt) : منصة إعادة البيع الرسمية للنادي بالقيمة الاسمية. وعند إلغاء طلبات القرعة أو نفاد تذاكر مباراة، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم فيها بصورة قانونية.

: منصة إعادة البيع الرسمية للنادي بالقيمة الاسمية. وعند إلغاء طلبات القرعة أو نفاد تذاكر مباراة، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم فيها بصورة قانونية. شركاء السفر الرسميون : إذا كنت مسافرًا من خارج البلاد، يمكنك شراء باقات رسمية تشمل حضور المباراة بأمان عبر وكلاء معتمدين مثل Champions Travel أو Travel Connection.

: إذا كنت مسافرًا من خارج البلاد، يمكنك شراء باقات رسمية تشمل حضور المباراة بأمان عبر وكلاء معتمدين مثل Champions Travel أو Travel Connection. ضيافة كبار الشخصيات الرسمية: يمكن طلب باقات كبار الشخصيات ليوم المباراة مباشرة عبر بوابة الضيافة في أليانز أرينا.

مع أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر بايرن ميونخ، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر في مواقع إعادة البيع مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على تذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات بايرن ميونخ على أرضه في دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا بحسب مستوى المنافس.

يقسّم النادي مبارياته الأوروبية في مرحلة الدوري إلى مباريات عادية (مثل سلافيا براغ وريال بيتيس وبودو/غليمت) ومباريات كبرى (مثل آرسنال).

الفئة السعر 1 - مقاعد جانبية مميزة من 100 إلى 130 يورو 2 - مقاعد الزوايا أو المقاعد الجانبية المرتفعة من 80 إلى 110 يورو 3 - مقاعد الزوايا المرتفعة من 60 إلى 90 يورو 4 - مقاعد الجلوس خلف المرميين من 50 إلى 60 يورو 5 - مناطق الجماهير والوقوف 19 يورو

تابع موقع بايرن ميونخ الرسمي للمزيد من المعلومات، ومواقع إعادة البيع مثل StubHub وTicombo للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج بايرن ميونخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يواصل بايرن تسجيل الأهداف في أوروبا، إذ بلغ متوسطه أكثر من 3 أهداف في المباراة بدوري أبطال أوروبا طوال عام 2026. وسجل في 25 مباراة متتالية بالبطولة، بدءًا من يناير 2025، حين خسر 3-0 أمام فينورد في روتردام.