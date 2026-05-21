باريس سان جيرمان حسم رسميًا تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست يوم 30 مايو/أيار 2026.

وتُمثل هذه فرصة لرؤية باريس سان جيرمان ينجح أخيرًا في غزو أوروبا، بعد 30 عامًا من التتويج التاريخي بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1996.

سواء كنت من رواد فيراج أوتويل بانتظام أو جزءًا من الجالية الباريسية حول العالم، فلا تفوّت فرصتك في التواجد هناك عند صناعة التاريخ.

GOAL يقدم التفاصيل الكاملة حول كيفية حجز مقعدك في بوشكاش أرينا، بما في ذلك البوابات الرسمية للنادي والأسعار.

متى يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا؟

دوري أبطال أوروبا - النهائي 30 مايو 2026 - 12:00 بوشكاش أرينا

كيف تشتري تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

خُصص لباريس سان جيرمان 16,824 تذكرة. وسيشغل المشجعون الجهة الجنوبية من بوشكاش أرينا، التي ستتحول إلى بحر من الأحمر والأزرق.

التذاكر شخصية بشكل صارم، وسيُطلب إبراز الهوية عند بوابات الملعب.

مراحل البيع:

المرحلة الأولى (أولوية Abonnés): مخصصة لحاملي التذاكر الموسمية (Abonnement Petit Prince وIntegral) أصحاب أعلى نقاط الولاء. وتستمر حتى يوم الاثنين 11 مايو/أيار، الساعة 13:00.

المرحلة الثانية (أعضاء MyParis وAbonnés الآخرون): يُدعى أعضاء برنامج MyParis وما تبقى من حاملي التذاكر الموسمية إلى دخول القرعة الرسمية حتى يوم الاثنين 11 مايو/أيار.

المرحلة الثالثة (نتائج القرعة): سيتلقى المقبولون إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بعد ظهر الاثنين، يتضمن رمزًا فريدًا للشراء عبر بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفق أسبقية الحضور.

المرحلة الرابعة (البيع العام/قائمة الانتظار): إذا تبقت أي تذاكر، فسيتم طرحها لمن هم على قائمة الانتظار اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 مايو/أيار.

الأسواق الثانوية

إذا لم تكن من فئة Abonné أو عضوًا في MyParis، فسيكون من الصعب الوصول إلى الحصة الرسمية.

وبالنسبة لأولئك المصممين على التواجد في بودابست بغض النظر عن القرعة، يمكن أن تكون المنصات الثانوية مثل StubHub وسيلة للعثور على تذاكر متاحة في اللحظات الأخيرة، لكن توقّع أن تعكس الأسعار الطبيعة التاريخية للمباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح الأسعار الاسمية لتذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 في بودابست بين 70 يورو و950 يورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فئات أسعار المباراة على النحو التالي:

الفئة 1: 760 يورو - 950 يورو (في مواقع مركزية بالمدرج الرئيسي والمدرج المقابل)

الفئة 2: 520 يورو - 650 يورو (تقع في الزوايا أو الصفوف العلوية من المدرجات الرئيسية)

الفئة 3: 140 يورو - 180 يورو (خلف المرمى أو في أقسام الزوايا الأبعد عن أرضية الملعب)

Fans First: 70 يورو (تقع مباشرة خلف المرمى)

Easy Access/Wheelchair: 70 يورو

تابع موقعي باريس سان جيرمان والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسميين للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع البيع الثانوية مثل StubHub أو Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أين يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا؟

تُعد بوشكاش أرينا في بودابست أكبر ملعب متعدد الاستخدامات في المجر، بسعة جماهيرية تبلغ 67,215 مقعدًا.

وقد بُني بين عامي 2017 و2019 في موقع ملعب فيرينتس بوشكاش السابق، وهو الملعب الرسمي لمنتخب المجر لكرة القدم.

ويحمل بوشكاش أرينا تصنيف أربعة نجوم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد استضاف بالفعل عدة أحداث كروية كبرى منذ افتتاحه الكبير، بما في ذلك أربع مباريات في يورو 2020 وكأس السوبر الأوروبي 2020 بين بايرن ميونخ وإشبيلية. ومؤخرًا، استضاف نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما.

وكما يوحي الاسم، سُمّي بوشكاش أرينا على اسم فيرينتس بوشكاش، الذي يُعد على الأرجح أشهر أبناء بودابست في كرة القدم وأكثرهم تقديرًا. وكان بوشكاش أحد نجوم فريق المجريين السحريين في خمسينيات القرن الماضي، وأصبح ظاهرة دولية عندما انضم إلى ريال مدريد، وساعد النادي الإسباني على الفوز بثلاثة ألقاب في كأس أوروبا.

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