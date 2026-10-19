يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد، يحرز لقب كأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لمتابعة مبارياته في دوري أبطال أوروبا 2026/27.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق على الساحة القارية مجددًا، بعدما أتبع فوزه المذهل 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بالفوز على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 ببودابست.

ويسعى نجوم لويس إنريكي إلى مواصلة انطلاقتهم، بعدما استهل الفريق مشواره الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز كاسح 6-1 على سلوفان براتيسلافا في باريس، ثم انتصر 4-2 خارج أرضه على مانشستر سيتي. ومع تبقي مواجهات في مرحلة الدوري أمام برشلونة وروما وأستون فيلا، من بين فرق أخرى، تنتظر الفريق أشهر حافلة بالإثارة على الصعيد الأوروبي.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات باريس سان جيرمان المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

ما مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء، 20 أكتوبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد برشلونة التذاكر بارك دي برانس (على أرضه) الثلاثاء، 3 نوفمبر (9 مساءً) فياريال ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب لا سيراميكا (خارج أرضه) الأربعاء، 25 نوفمبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر بارك دي برانس (على أرضه) الثلاثاء، 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج أرضه) الأربعاء، 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج أرضه) الأربعاء، 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جالاتا سراي التذاكر بارك دي برانس (على أرضه)

كيف تشتري تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات باريس سان جيرمان، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى باقات الضيافة. والطريقة الأكثر موثوقية لشرائها هي عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

ويُنصح بتفقّد الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر ومواعيد طرحها وتوافرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. وتمنحك عضوية النادي أيضًا أولوية حجز المقاعد لمبارياته على ملعب بارك دي برانس.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان تحت تصنيف «Grand Public»، فهذا يعني أنها مطروحة للبيع العام، ولا تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل بدء هذه المرحلة، يحظى مشجعو باريس سان جيرمان من أصحاب عضوية «Red & Blue» بفترة أولوية قصيرة قبل طرح التذاكر للبيع العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub وTicombo، التي قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة لمن يرغبون في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس كلًّا على حدة، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين40 و280 يورو عند شرائها مباشرةً من النادي. لكن ينبغي التأكد من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، إذ قد تتغير من عام إلى آخر، لا سيما مع زيادة الطلب بفعل نجاح النادي الأوروبي المستمر.

وتختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد في الملعب. وتقع أرخص مقاعد باريس سان جيرمان عادةً خلف المرمى في مدرج فيراج بولوني.

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان في تقديم أداء أكثر إقناعًا خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فرغم تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي، خسر مرتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين في دور المجموعات، ما حرمه من احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى واضطره إلى خوض الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

التاريخ الدور والمنافس النتيجة الملعب 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: مانشستر سيتي 4-2 (فوز) ملعب الاتحاد (مانشستر) 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: سلوفان براتيسلافا 6-1 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 30 مايو 2026 النهائي: آرسنال 1-1 بعد الوقت الإضافي (فوز 4-3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 6 مايو 2026 نصف النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 1-1 (تعادل) أليانز أرينا (ميونخ) 28 أبريل 2026 نصف النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 5-4 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): ليفربول 2-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): ليفربول 2-0 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): تشيلسي 3-0 (فوز) ستامفورد بريدج (لندن) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): تشيلسي 5-2 (فوز) بارك دي برانس (باريس) 25 فبراير 2026 الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية (الإياب): موناكو 2-2 (تعادل) بارك دي برانس (باريس) 17 فبراير 2026 الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية (الذهاب): موناكو 3-2 (فوز) ملعب لويس الثاني (موناكو) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: نيوكاسل 1-1 (تعادل) بارك دي برانس (باريس) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: سبورتينج لشبونة 1-2 (خسارة) ملعب جوزيه ألفالادي (لشبونة)



