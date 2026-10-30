يتجه نوفمبر 2026 ليكون شهرًا لا يُنسى من الأحداث الرياضية البارزة في لندن، تتصدرها النهاية المثيرة للنسخة الافتتاحية من نهائيات بطولة الأمم العالمية للرغبي.

أما عشاق كرة القدم، فيمكنهم متابعة مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز اللافتة، بينها مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيصل رياضيون عالميون من مختلف أنحاء العالم إلى ملاعب المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن في عطلة أو رحلة عمل خلال نوفمبر وترغب في متابعة أحداث رياضية رفيعة المستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين فيها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يقدّم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها وغير ذلك.

1. مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ويمبلي، 12 نوفمبر

تُقام مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 7:45 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات إنجلترا على أرضها أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للمنتخب الإنجليزي، مع منح أعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر وحاملي التذاكر الموسمية المنتسبين إلى الاتحاد الإنجليزي عادةً أولوية الشراء، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتفاوت أسعار تذاكر مباريات إنجلترا تفاوتًا كبيرًا بحسب موقع المقعد والباقة. وعادةً ما تكون فئات الأسعار عبر القنوات الرسمية كالتالي:

الفئة الأولى : تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثانية : تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثالثة : تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الرابعة: تبدأ من 35 جنيهًا إسترلينيًا

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مواقع مختلفة في لندن، من 7 إلى 29 نوفمبر

قد تقترب فترة توقف دولي أخرى في منتصف نوفمبر، لكن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال يضم مباريات بارزة قبلها وبعدها، بينها المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 7 نوفمبر (15:00) آرسنال ضد هال سيتي التذاكر ملعب الإمارات السبت 7 نوفمبر (15:00) فولهام ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر كرافن كوتيدج الأحد 8 نوفمبر (14:00) كريستال بالاس ضد ليفربول التذاكر سيلهرست بارك السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الإثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيدج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس: سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام: كرافن كوتيدج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وذلك عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

وعادةً ما تخصص أندية الدرجة الأولى الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية

ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، وفق ترتيبهم بحسب نقاط الولاء

وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات، 24 نوفمبر

تُقام مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا إلى الطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يوزع آرسنال التذاكر وفق نظام منظم:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمباريات الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمباريات الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة عضوية «ريد»: حلّت قرعة عشوائية للأعضاء أصحاب عضوية «ريد» المدفوعة محل طوابير الانتظار الإلكترونية التقليدية التي كانت تعتمد أسبقية الحجز. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع.

حلّت قرعة عشوائية للأعضاء أصحاب عضوية «ريد» المدفوعة محل طوابير الانتظار الإلكترونية التقليدية التي كانت تعتمد أسبقية الحجز. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع. منصة التذاكر الرسمية لإعادة البيع: إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لإعادة بيع التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لإعادة بيع التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة فاخرة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات راقية والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة فاخرة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات راقية والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات إعادة بيع التذاكر: للمباريات التي نفدت تذاكرها أو للحصول على تذاكر في يوم المباراة، يمكن للمشجعين شراء التذاكر عبر منصات إعادة بيع موثوقة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنّف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (A وB وC)، تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهة الفرق الكبرى ومباريات الديربي، مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي. وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 وأكثر من 120 جنيهًا إسترلينيًا .

أسعار مرتفعة لمواجهة الفرق الكبرى ومباريات الديربي، مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي. وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: لمواجهة فرق من المستوى المتوسط، مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون. وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة فرق من المستوى المتوسط، مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون. وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: لمواجهة فرق يقل الطلب على تذاكر مبارياتها، مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي. وتبدأ أسعار التذاكر الأصلية من 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة فرق يقل الطلب على تذاكر مبارياتها، مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي. وتبدأ أسعار التذاكر الأصلية من . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» دون 18 عامًا، والأعضاء الشباب من 18 إلى 24 عامًا، والمشجعين الذين تزيد أعمارهم على 66 عامًا.

تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» دون 18 عامًا، والأعضاء الشباب من 18 إلى 24 عامًا، والمشجعين الذين تزيد أعمارهم على 66 عامًا. اشتراط العضوية الرسمية: للمشاركة في قرعات التذاكر أو شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يمتلك المشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة الأمم العالمية للرغبي في لندن، ملعب أليانز، من 8 إلى 29 نوفمبر

لا شك أن عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم، من 27 إلى 29 نوفمبر، من أبرز الأحداث الرياضية التي تستضيفها لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين وتجمع أبرز قوى الرغبي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو، وتصل إلى ختامها في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يحتضن ملعب أليانز في تويكنهام مباريات إنجلترا الثلاث الأخيرة في دور المجموعات، أمام أستراليا في 8 نوفمبر، واليابان في 14 نوفمبر، ونيوزيلندا في 21 نوفمبر.

ورغم أن مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تتحدد قبل اكتمال دور المجموعات، فإن مشاركة المنتخبات الاثني عشر المتنافسة جميعها مضمونة خلال الأيام الثلاثة الختامية.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة الرابعة: إنجلترا ضد أستراليا التذاكر السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: طرفان يُحددان لاحقًا التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة الأمم العالمية للرغبي في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم العالمية للرغبي 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو اتحاد الرغبي المضيف لكل مباراة، مثل اتحاد إنجلترا، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز في تويكنهام مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرغبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز في تويكنهام مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرغبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات دور المجموعات (يوليو ونوفمبر): تتولى اتحادات الدول المضيفة توزيع تذاكر مباريات دور المجموعات كلٌّ على حدة. ويمكنك الحصول عليها مباشرة عبر بواباتها الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم العالمية للرغبي في لندن؟

تتفاوت الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة الأمم العالمية للرغبي 2026 تفاوتًا كبيرًا بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر ليوم واحد أو باقات متعددة الأيام لعطلة نهاية أسبوع النهائيات في ملعب أليانز بتويكنهام، لندن.

وبالنسبة إلى أيام المباريات التي تضم مواجهتين خلال عطلة نهاية أسبوع النهائيات، تأتي فئات الأسعار الرسمية كالتالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر متعددة الأيام (ليومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر

تأتي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات دور المجموعات الفردية المقامة في لندن كالتالي:

إنجلترا