ما الفعاليات الرياضية المقامة في لندن في نوفمبر 2026؟ مباريات بطولة الأمم للرجبي والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والمزيد

يتجه نوفمبر 2026 لأن يكون شهرًا لا يُنسى من الأحداث الرياضية البارزة في لندن، تتصدرها النهاية المثيرة للنسخة الأولى من نهائيات بطولة الأمم للرغبي العالمية.

وبالنسبة لعشاق كرة القدم، هناك مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز اللافتة، من بينها آرسنال ضد مانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيتوافد رياضيون من الطراز العالمي من مختلف أنحاء العالم إلى ملاعب المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن لقضاء عطلة أو في رحلة عمل خلال نوفمبر وتريد مشاهدة منافسات رياضية رفيعة المستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين فيها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فدع جول يقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها وغير ذلك.

1. مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ويمبلي، 12 نوفمبر

تُقام مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات إنجلترا على أرضها أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعادةً ما تُمنح أولوية الشراء لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا المسافرين وحاملي التذاكر الموسمية المنتسبين إلى الاتحاد الإنجليزي، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات إنجلترا اختلافًا كبيرًا بحسب موقع المقعد والباقة. وعادةً ما تكون فئات الأسعار عبر القنوات الرسمية على النحو التالي:

الفئة الأولى : تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثانية : تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثالثة : تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الرابعة: تبدأ من 35 جنيهًا إسترلينيًا

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في ملاعب مختلفة بلندن، من 7 إلى 29 نوفمبر

قد تقترب فترة توقف دولي أخرى في منتصف نوفمبر، لكن بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة ستُقام قبلها وبعدها، ومنها المواجهة الكبيرة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 7 نوفمبر (15:00) آرسنال ضد هال سيتي التذاكر ملعب الإمارات السبت 7 نوفمبر (15:00) فولهام ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر كرافن كوتيج الأحد 8 نوفمبر (14:00) كريستال بالاس ضد ليفربول التذاكر سيلهورست بارك السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الاثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهورست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس: سيلهورست بارك (سيلهورست، جنوب لندن)

نادي فولهام: كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما تخصص أندية الدرجة الأولى الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية

ثم لمن سبق لهم حضور المباريات على أرض الفريق، وفق ترتيبهم بنقاط الولاء

وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات، 24 نوفمبر

تُقام مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا للطلب غير المسبوق واعتماد الدخول عبر البوابات الرقمية بالكامل في ملعب الإمارات، يخصص آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمباريات الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمباريات الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلّت القرعة العشوائية المخصصة لأصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل طوابير الحجز الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع.

حلّت القرعة العشوائية المخصصة لأصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل طوابير الحجز الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء تذاكر معادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء تذاكر معادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات إعادة بيع التذاكر: بالنسبة للمباريات التي نفدت تذاكرها أو لمن يرغب في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة يوم المباراة، يمكن للمشجعين شراء التذاكر عبر منصات إعادة بيع موثوقة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئة A والفئة B والفئة C)، تحدد السعر الأصلي للتذاكر:

مباريات الفئة A: أسعار أعلى لمواجهة أبرز المنافسين ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 جنيهًا إسترلينيًا و120 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر .

أسعار أعلى لمواجهة أبرز المنافسين ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: لمواجهة فرق من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة فرق من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: لمواجهة فرق يقل الطلب على تذاكر مبارياتها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتبدأ الأسعار الأصلية من 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة فرق يقل الطلب على تذاكر مبارياتها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتبدأ الأسعار الأصلية من . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة ضمن الفئات المحددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا).

تتوفر أسعار مخفضة ضمن الفئات المحددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: للمشاركة في سحب القرعة أو شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يمتلك المشجعون عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة الأمم للرغبي العالمية في لندن، ملعب أليانز، من 8 إلى 29 نوفمبر

تُعد عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم، من 27 إلى 29 نوفمبر، بلا شك إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين وتجمع أقوى منتخبات الرغبي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو، وتبلغ ذروتها في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يحتضن ملعب أليانز في تويكنهام آخر ثلاث مباريات لإنجلترا في دور المجموعات، أمام أستراليا (8 نوفمبر)، واليابان (14 نوفمبر)، ونيوزيلندا (21 نوفمبر).

ورغم أن مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تتحدد قبل اكتمال دور المجموعات، فإن مشاركة المنتخبات الـ12 المتنافسة جميعها مضمونة خلال الأيام الثلاثة الختامية.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الأحد 8 نوفمبر (15:10) الجولة الرابعة: إنجلترا ضد أستراليا التذاكر السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الـ11: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة الأمم للرغبي العالمية في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرغبي العالمية 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو الاتحاد المضيف لكل مباراة، مثل الاتحاد الإنجليزي، بحسب المباراة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز في تويكنهام مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرغبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز في تويكنهام مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرغبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات دور المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع المنتخبات المستضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات بصورة مباشرة، ويمكنك الحصول عليها من بوابات اتحاداتها الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم للرغبي العالمية في لندن؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة الأمم للرغبي العالمية 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام من «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» في ملعب أليانز في تويكنهام بلندن.

بالنسبة لكل يوم من أيام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» الذي تُقام فيه مباراتان، تأتي فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تغطي يومين أو ثلاثة أيام): تقدم خصومات متدرجة تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر

تأتي أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات دور المجموعات الفردية التي تُقام في لندن على النحو التالي:

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