يبدو أن نوفمبر 2026 سيكون شهرًا لا يُنسى لعشاق الرياضة في لندن، تتصدره النهاية المثيرة للنسخة الأولى من نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية.

أما عشاق كرة القدم، فينتظرهم لقاء آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من المواجهات اللافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها لقاء آرسنال ومانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيتوافد رياضيون من الطراز العالمي من شتى أنحاء العالم إلى منشآت المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن في عطلة أو رحلة عمل خلال نوفمبر وترغب في متابعة رياضة رفيعة المستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين فيها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يقدّم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن (ملاعب مختلفة): 21-29 نوفمبر

بعد فترة التوقف الدولي في منتصف نوفمبر، تُقام عدة مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الإثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس: سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام: كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوافر خيارات متعددة لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

تميل أندية الدرجة الأولى في كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا، لحاملي التذاكر الموسمية

ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، وفقًا لترتيبهم في نقاط الولاء

وأخيرًا، للجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات: 24 نوفمبر

تُقام مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا للطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بنسبة 100% عبر بوابات ملعب الإمارات، يخصص آرسنال التذاكر وفق نظام منظّم:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والمباريات الـ4 على أرضه في دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري). ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات الـ19 على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والمباريات الـ4 على أرضه في دوري أبطال أوروبا (مرحلة الدوري). ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلت القرعة العشوائية للأعضاء الحمر أصحاب العضوية المدفوعة محل طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الوصول. ويتعين على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع.

حلت القرعة العشوائية للأعضاء الحمر أصحاب العضوية المدفوعة محل طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الوصول. ويتعين على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوافر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوافر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات إعادة بيع التذاكر: للمباريات التي نفدت تذاكرها أو للحصول على تذاكر في يوم المباراة، يمكن للمشجعين شراء التذاكر عبر منصات إعادة بيع موثوقة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنّف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئات A وB وC)، تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهة أبرز الخصوم ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 و120 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

أسعار مرتفعة لمواجهة أبرز الخصوم ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: لمواجهة خصوم من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادة بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة خصوم من المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادة بين . مباريات الفئة C: لمواجهة خصوم يقل الطلب على تذاكر مبارياتهم (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتبدأ الأسعار الأصلية من 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة خصوم يقل الطلب على تذاكر مبارياتهم (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتبدأ الأسعار الأصلية من . الأسعار المخفّضة: تتوافر أسعار مخفّضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (18–24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا).

تتوافر أسعار مخفّضة ضمن فئات محددة لأعضاء جونيور جانرز (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (18–24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: للمشاركة في القرعة أو شراء تذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يحمل المشجع عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي.

4. بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن، ملعب أليانز: 14-29 نوفمبر

تُعد عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم (27-29 نوفمبر) بلا شك من أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين وتجمع أبرز القوى في الرجبي من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو، وتصل إلى ختامها في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يحتضن ملعب أليانز في تويكنهام آخر ثلاث مباريات لإنجلترا في مرحلة المجموعات، أمام أستراليا (8 نوفمبر) واليابان (14 نوفمبر) ونيوزيلندا (21 نوفمبر).

ورغم أن مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تتحدد حتى اكتمال مرحلة المجموعات، فإن مشاركة الدول الاثنتي عشرة المتنافسة جميعها مضمونة خلال الأيام الثلاثة الختامية.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة 6: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز 11: طرف لم يتحدد ضد طرف لم يتحدد التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز 5: طرف لم يتحدد ضد طرف لم يتحدد التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز 9: طرف لم يتحدد ضد طرف لم يتحدد التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز 3: طرف لم يتحدد ضد طرف لم يتحدد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز 7: طرف لم يتحدد ضد طرف لم يتحدد التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: طرف لم يتحدد ضد طرف لم يتحدد التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 عبر منصات البطولة المركزية أو الاتحاد المستضيف للمباراة، مثل الاتحاد الإنجليزي، بحسب المواجهة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (27-29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام في ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه في بيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات مرحلة المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزّع الدول المستضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات مباشرة، ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» في ملعب أليانز (تويكنهام) بلندن.

بالنسبة إلى كل يوم يشهد مباراتين خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات»، تُحدَّد فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تغطي يومين أو 3 أيام): تتيح خصومات تتراوح تدريجيًا بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات مرحلة المجموعات في نوفمبر

أسعار التذاكر العادية للبالغين لمباريات مرحلة المجموعات الفردية التي تُقام في لندن هي كما يلي:

إنجلترا