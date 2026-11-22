تتواصل اللحظات الرياضية التي لا تُنسى في لندن خلال نوفمبر، ومن بينها الختام المثير للنسخة الأولى من نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية.

وبالنسبة لعشاق كرة القدم، تُقام مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مجموعة من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز اللافتة، منها مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف على العاصمة، يتوافد رياضيون عالميون من شتى أنحاء العالم إلى ملاعب المدينة الشهيرة، ويمكنك متابعتهم مباشرةً بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن في عطلة أو رحلة عمل خلال نوفمبر وتود متابعة رياضة على أعلى مستوى، أو كنت من سكانها وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن (ملاعب مختلفة)، من 23 إلى 29 نوفمبر

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، تترقب العاصمة مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها المواجهة المرتقبة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الاثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جيتك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهيرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال لكرة القدم، ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد لكرة القدم، ملعب جيتك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي لكرة القدم، ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس لكرة القدم، سيلهيرست بارك (سيلهيرست، جنوب لندن)

نادي فولهام لكرة القدم، كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم، ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات عدة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما توزع أندية الدرجة الأولى في إنجلترا التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا، على حاملي التذاكر الموسمية

ثم على من سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، وفقًا لترتيب نقاط الولاء

وأخيرًا، على الجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يجدر بك الاطلاع على منصات إعادة البيع المعتمدة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات، 24 نوفمبر

تُقام مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

كيفية شراء تذاكر مباراة آرسنال وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

نظرًا للطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يوزع آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات البيتية الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز والـ4 بدوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع المباريات البيتية الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز والـ4 بدوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلت القرعة العشوائية للأعضاء الحمر الذين سددوا رسوم العضوية محل طوابير الشراء الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الوصول. ويتعين على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع.

حلت القرعة العشوائية للأعضاء الحمر الذين سددوا رسوم العضوية محل طوابير الشراء الإلكترونية التقليدية القائمة على أسبقية الوصول. ويتعين على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع. منصة تبادل التذاكر الرسمية: إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يستطيع الأعضاء الرسميون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يستطيع الأعضاء الرسميون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات فاخرة والدخول إلى المقصورات التنفيذية، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات فاخرة والدخول إلى المقصورات التنفيذية، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات إعادة بيع التذاكر: للمباريات التي نفدت تذاكرها أو لحضور المباراة في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين العثور على تذاكر عبر منصات إعادة البيع المعتمدة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئات A وB وC) تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار أعلى لمواجهة أبرز الفرق ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 و120 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

أسعار أعلى لمواجهة أبرز الفرق ومباريات الديربي (مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي). وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: لمواجهة فرق المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة فرق المستوى المتوسط (مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون). وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: لمواجهة فرق يقل الطلب على تذاكر مبارياتها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية بين 35 و55 جنيهًا إسترلينيًا .

لمواجهة فرق يقل الطلب على تذاكر مبارياتها (مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي). وتتراوح الأسعار الأصلية بين . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة في فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا).

تتوفر أسعار مخفضة في فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: لدخول القرعة أو شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يحمل المشجع عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي.

4. عطلة نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية، لندن (ملعب أليانز)، من 27 إلى 29 نوفمبر

تُعد عطلة نهائيات بطولة الأمم على ملعب أليانز في تويكنهام (من 27 إلى 29 نوفمبر) بلا شك إحدى أبرز الفعاليات الرياضية المقامة في لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة التي تُقام كل عامين في يوليو، وتجمع أقوى منتخبات الرجبي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، وتُختتم في لندن. وتشارك المنتخبات الاثنا عشر جميعها خلال عطلة الختام الممتدة ثلاثة أيام.

التاريخ (والتوقيت المحلي) الجولة والمباراة التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: فيجي ضد إيطاليا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: أيرلندا ضد أستراليا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: ويلز ضد اليابان التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: اسكتلندا ضد الأرجنتين التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: جنوب أفريقيا ضد فرنسا التذاكر

كيفية شراء تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو اتحاد الرجبي المضيف للمباراة (مثل إنجلترا)، بحسب المباراة.

عطلة النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست المقامة على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكه لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع المنتخبات المضيفة تذاكر مباريات مرحلة المجموعات الفردية مباشرةً، ويمكنك الحصول عليها عبر البوابات الرسمية لاتحاداتها.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات متعددة الأيام لعطلة النهائيات على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

بالنسبة إلى أيام عطلة النهائيات التي تُقام في كل منها مباراتان، تُحدد فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي: