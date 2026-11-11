يبدو أن نوفمبر 2026 سيكون شهرًا حافلًا بلحظات رياضية لا تُنسى في لندن، تتصدرها النهاية المثيرة للنسخة الأولى من نهائيات بطولة الأمم للرجبي العالمية.

وبالنسبة لعشاق كرة القدم، هناك مواجهة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ومباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن مجموعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المرتقبة، من بينها آرسنال ضد مانشستر سيتي.

ومع حلول الخريف في العاصمة، سيتوافد رياضيون عالميون من مختلف أنحاء العالم إلى منشآت المدينة الشهيرة، ويمكنك مشاهدتهم مباشرة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

سواء كنت تزور لندن لقضاء عطلة أو في رحلة عمل خلال نوفمبر وتريد متابعة منافسات رياضية رفيعة المستوى، أو كنت من عشاق الرياضة المقيمين في المدينة وتبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يقدّم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

1. مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، ويمبلي، 12 نوفمبر

تُقام مباراة إنجلترا ضد كرواتيا على ملعب ويمبلي في لندن يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 7:45 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات إنجلترا على أرضها أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لمنتخب إنجلترا، وعادةً ما تُمنح أولوية الشراء لأعضاء نادي مشجعي إنجلترا للسفر وحاملي التذاكر الموسمية المنتسبين إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتفاوت أسعار تذاكر مباريات إنجلترا تفاوتًا كبيرًا بحسب موقع المقعد ونوع الباقة. وعادةً ما تكون فئات الأسعار عبر القنوات الرسمية على النحو التالي:

الفئة الأولى : تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 80 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثانية : تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 65 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الثالثة : تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا

: تبدأ من 45 جنيهًا إسترلينيًا الفئة الرابعة: تبدأ من 35 جنيهًا إسترلينيًا

2. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مواقع مختلفة في لندن، من 7 إلى 29 نوفمبر

قد تقترب فترة توقف دولي أخرى في منتصف نوفمبر، لكن هناك مباريات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز تُقام بعدها وتستحق الانتظار، من بينها المواجهة الكبرى بين آرسنال ومانشستر سيتي.

التاريخ والتوقيت المحلي المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (15:00) تشيلسي ضد ليدز يونايتد التذاكر ستامفورد بريدج السبت 21 نوفمبر (15:00) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الإثنين 23 نوفمبر (20:00) برينتفورد ضد إيفرتون التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 29 نوفمبر (14:05) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك الأحد 29 نوفمبر (14:05) فولهام ضد بورنموث التذاكر كرافن كوتيج الأحد 29 نوفمبر (16:30) آرسنال ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب الإمارات

ما أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموجودة في لندن؟

نادي آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

نادي برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

نادي تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

نادي كريستال بالاس: سيلهرست بارك (سيلهرست، جنوب لندن)

نادي فولهام: كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

نادي توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية والتذاكر الموسمية وصولًا إلى باقات الضيافة الإضافية، وذلك عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

عادةً ما توزع أندية الدرجة العليا لكرة القدم البريطانية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا على حاملي التذاكر الموسمية

ثم على من سبق لهم حضور مباريات على أرض الفريق، وفق ترتيبهم بنقاط الولاء

وأخيرًا على الجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة، مثل LiveFootballTickets.

3. آرسنال ضد بوروسيا دورتموند، ملعب الإمارات، 24 نوفمبر

تُقام مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا؟

نظرًا للطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يوزع آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في دوري أبطال أوروبا خلال مرحلة الدوري. ويمكن إعادة طرح التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في دوري أبطال أوروبا خلال مرحلة الدوري. ويمكن إعادة طرح التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلت القرعة العشوائية للأعضاء الحمر أصحاب العضوية المدفوعة محل طوابير الشراء الإلكترونية التقليدية التي كانت تعتمد أسبقية الحجز. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع.

حلت القرعة العشوائية للأعضاء الحمر أصحاب العضوية المدفوعة محل طوابير الشراء الإلكترونية التقليدية التي كانت تعتمد أسبقية الحجز. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة تسبق كل مباراة بأسابيع. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة، يمكن للأعضاء الرسميين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الأصلي مباشرةً من حاملي التذاكر الموسمية عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات راقية وإمكانية الدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي ووجبات راقية وإمكانية الدخول إلى المقصورات الخاصة، مباشرةً عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال، لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات التذاكر الثانوية: بالنسبة للمباريات التي نفدت تذاكرها أو للراغبين في الحصول على تذاكر يوم المباراة في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين شراء التذاكر عبر منصات ثانوية موثوقة مثل LiveFootballTickets.

كم تبلغ تكلفة تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على أرضه في ملعب الإمارات ضمن ثلاث فئات (الفئات A وB وC)، تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهة أقوى المنافسين وفي مباريات الديربي، مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي. وتتراوح الأسعار عمومًا بين 65 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 120 جنيهًا إسترلينيًا .

أسعار مرتفعة لمواجهة أقوى المنافسين وفي مباريات الديربي، مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي. وتتراوح الأسعار عمومًا بين . مباريات الفئة B: مواجهات مع منافسين من المستوى المتوسط، مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون. وتتراوح الأسعار عادةً بين 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا .

مواجهات مع منافسين من المستوى المتوسط، مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون. وتتراوح الأسعار عادةً بين . مباريات الفئة C: مواجهات مع منافسين يقل الإقبال على مبارياتهم، مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي. وتبدأ الأسعار الأصلية من 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا .

مواجهات مع منافسين يقل الإقبال على مبارياتهم، مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي. وتبدأ الأسعار الأصلية من . الأسعار المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء من فئة الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا).

تتوفر أسعار مخفضة ضمن فئات محددة لأعضاء «جونيور جانرز» (دون 18 عامًا)، والأعضاء من فئة الشباب (من 18 إلى 24 عامًا)، والمشجعين الأكبر سنًا (فوق 66 عامًا). شرط العضوية الرسمية: لدخول القرعة أو شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يمتلك المشجعون عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن، ملعب أليانز، من 8 إلى 29 نوفمبر

تُعد عطلة نهاية أسبوع نهائيات بطولة الأمم، من 27 إلى 29 نوفمبر، بلا شك أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تستضيفها لندن هذا الخريف.

انطلقت هذه البطولة الجديدة، التي تُقام كل عامين وتجمع أقوى منتخبات الرجبي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لتتويج بطل عالمي، في يوليو وتُختتم في لندن.

وإلى جانب استضافة جميع مباريات عطلة نهاية أسبوع النهائيات، يستضيف ملعب أليانز في تويكنهام آخر ثلاث مباريات لإنجلترا في دور المجموعات، ضد أستراليا (8 نوفمبر)، واليابان (14 نوفمبر)، ونيوزيلندا (21 نوفمبر).

ورغم أن مواجهات عطلة نهاية أسبوع النهائيات لن تتحدد حتى انتهاء دور المجموعات، فإن مشاركة المنتخبات الـ12 المتنافسة جميعها مضمونة خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية الممتدة لثلاثة أيام.

التاريخ والتوقيت المحلي الجولة والمباراة التذاكر السبت 14 نوفمبر (16:40) الجولة الخامسة: إنجلترا ضد اليابان التذاكر السبت 21 نوفمبر (14:10) الجولة السادسة: إنجلترا ضد نيوزيلندا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (16:40) المركز الحادي عشر: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر الجمعة 27 نوفمبر (20:10) المركز الخامس: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (13:10) المركز التاسع: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر السبت 28 نوفمبر (16:40) المركز الثالث: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (13:10) المركز السابع: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر الأحد 29 نوفمبر (16:40) النهائي: فريق يُحدد لاحقًا ضد فريق يُحدد لاحقًا التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 عبر المنصات المركزية للبطولة أو الاتحاد المضيف لكل مباراة، مثل الاتحاد الإنجليزي، بحسب المواجهة.

عطلة نهاية أسبوع النهائيات (من 27 إلى 29 نوفمبر) : تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكها لبيع التذاكر، تيكت ماستر.

: تُدار تذاكر المباريات النهائية الست التي تُقام على ملعب أليانز (تويكنهام) مركزيًا عبر الموقع الرسمي لبطولة الأمم للرجبي وشريكها لبيع التذاكر، تيكت ماستر. مباريات دور المجموعات (يوليو ونوفمبر): توزع الاتحادات المضيفة تذاكر مباريات دور المجموعات الفردية مباشرةً. ويمكنك الحصول عليها عبر بواباتها الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة الأمم للرجبي العالمية في لندن؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية لبطولة الأمم للرجبي العالمية 2026 تفاوتًا كبيرًا بحسب شراء تذاكر ليوم واحد أو باقات لعدة أيام خلال «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» على ملعب أليانز (تويكنهام) في لندن.

بالنسبة لأيام «عطلة نهاية أسبوع النهائيات» التي تُقام في كل منها مباراتان، تكون فئات الأسعار الرسمية على النحو التالي:

مباراتا الجمعة 27 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 20 و125 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا السبت 28 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 40 و180 جنيهًا إسترلينيًا مباراتا الأحد 29 نوفمبر : تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا

: تتراوح أسعار تذاكر اليوم بين 125 و280 جنيهًا إسترلينيًا باقات التذاكر لعدة أيام (تشمل يومين أو 3 أيام): تقدم خصومات تدريجية تتراوح بين 10% و15%. فعلى سبيل المثال، يتراوح سعر تذكرة البالغين لثلاثة أيام بين 242 و514 جنيهًا إسترلينيًا.

مباريات دور المجموعات في نوفمبر

تأتي أسعار تذاكر البالغين العادية لمباريات دور المجموعات الفردية التي تُقام في لندن على النحو التالي:

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