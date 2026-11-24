تتحول لندن في ديسمبر إلى مدينة تتلألأ بأجواء الشتاء، وتضيف إلى احتفالاتها مجموعة من الفعاليات الرياضية التي لا تُنسى في أنحاء العاصمة، من بينها مواجهات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سواء أردت تقديم تذكرة هديةً مميزة لأحد أحبائك في موسم الأعياد، أو مغادرة أريكة العائلة بنفسك لبضع ساعات لمتابعة الرياضة مباشرة، يمكنك حجز تذاكر المباريات والفعاليات اليوم.

من مباريات كرة القدم التقليدية في يوم البوكسينج داي وديربيات لندن الحاسمة، إلى هتافات الجماهير في بطولة العالم للسهام بألكسندرا بالاس، تزخر روزنامة المدينة الرياضية بالفعاليات خلال العطلات.

يقدم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها بشأن التذاكر لتسبق الآخرين وتحجز مكانك في بعض فعاليات لندن التي لا تُفوّت هذا ديسمبر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

1. مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة وكأس كاراباو في أنحاء لندن، من 2 إلى 30 ديسمبر

تستضيف لندن مباريات محلية كبرى طوال ديسمبر، من بينها ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال، ومواجهة كريستال بالاس وسندرلاند في ربع نهائي كأس كاراباو.

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 2 ديسمبر (19:30) الدوري الممتاز: تشيلسي ضد كريستال بالاس التذاكر ستامفورد بريدج الأربعاء 2 ديسمبر (20:15) الدوري الممتاز: برينتفورد ضد آرسنال التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الخميس 3 ديسمبر (20:15) الدوري الممتاز: توتنهام هوتسبير ضد فولهام التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير السبت 5 ديسمبر (12:30) الدوري الممتاز: تشيلسي ضد ليفربول التذاكر ستامفورد بريدج السبت 5 ديسمبر (20:00) الدوري الممتاز: برينتفورد ضد مانشستر سيتي التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي الأحد 6 ديسمبر (20:00) الدوري الممتاز: توتنهام هوتسبير ضد آرسنال التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الثلاثاء 8 ديسمبر (19:45) دوري البطولة: ميلوول ضد شيفيلد يونايتد التذاكر ذا دن الثلاثاء 8 ديسمبر (19:45) دوري البطولة: كوينز بارك رينجرز ضد وولفرهامبتون واندررز التذاكر ملعب لوفتوس رود الثلاثاء 8 ديسمبر (20:00) دوري البطولة: وست هام يونايتد ضد ميدلزبره التذاكر ملعب لندن السبت 12 ديسمبر (12:30) دوري البطولة: كوينز بارك رينجرز ضد واتفورد التذاكر ملعب لوفتوس رود السبت 12 ديسمبر (15:00) الدوري الممتاز: فولهام ضد برينتفورد التذاكر كرافن كوتيج السبت 12 ديسمبر (15:00) دوري البطولة: وست هام يونايتد ضد بريستول سيتي التذاكر ملعب لندن الأحد 13 ديسمبر (14:00) الدوري الممتاز: آرسنال ضد بورنموث التذاكر ملعب الإمارات الأحد 13 ديسمبر (19:00) الدوري الممتاز: كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد التذاكر سيلهيرست بارك الأربعاء 16 ديسمبر (19:30) ربع نهائي كأس كاراباو: كريستال بالاس ضد سندرلاند التذاكر سيلهيرست بارك السبت 19 ديسمبر (12:30) الدوري الممتاز: برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر ملعب جي تك كوميونيتي السبت 19 ديسمبر (12:30) دوري البطولة: ميلوول ضد تشارلتون أثلتيك التذاكر ذا دن الأحد 20 ديسمبر (16:30) الدوري الممتاز: آرسنال ضد مانشستر يونايتد التذاكر ملعب الإمارات الإثنين 21 ديسمبر (20:00) الدوري الممتاز: تشيلسي ضد أستون فيلا التذاكر ستامفورد بريدج السبت 26 ديسمبر (15:00) الدوري الممتاز: فولهام ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر كرافن كوتيج السبت 26 ديسمبر (15:00) الدوري الممتاز: توتنهام هوتسبير ضد بورنموث التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير السبت 26 ديسمبر (15:00) دوري البطولة: كوينز بارك رينجرز ضد بريستول سيتي التذاكر ملعب لوفتوس رود السبت 26 ديسمبر (15:00) دوري البطولة: وست هام يونايتد ضد نورويتش سيتي التذاكر ملعب لندن الأحد 27 ديسمبر (15:00) الدوري الممتاز: كريستال بالاس ضد آرسنال التذاكر سيلهيرست بارك الثلاثاء 29 ديسمبر (19:30) الدوري الممتاز: توتنهام هوتسبير ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير الثلاثاء 29 ديسمبر (19:45) دوري البطولة: ميلوول ضد بورتسموث التذاكر ذا دن الأربعاء 30 ديسمبر (19:30) الدوري الممتاز: كريستال بالاس ضد بورنموث التذاكر سيلهيرست بارك الأربعاء 30 ديسمبر (19:30) الدوري الممتاز: فولهام ضد آرسنال التذاكر كرافن كوتيج

ما فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة الموجودة في لندن؟

آرسنال: ملعب الإمارات (هولواي، شمال لندن)

برينتفورد: ملعب جي تك كوميونيتي (برينتفورد، غرب لندن)

تشيلسي: ستامفورد بريدج (فولهام، غرب لندن)

كريستال بالاس: سيلهيرست بارك (سيلهيرست، جنوب لندن)

فولهام: كرافن كوتيج (فولهام، غرب لندن)

توتنهام هوتسبير: ملعب توتنهام هوتسبير (توتنهام، شمال لندن)

كوينز بارك رينجرز: ملعب لوفتوس رود (شيبردز بوش، غرب لندن)

وست هام يونايتد: ملعب لندن (ستراتفورد، شرق لندن)

ميلوول: ذا دن (برموندسي، جنوب شرق لندن)

تشارلتون أثلتيك: ذا فالي (تشارلتون، جنوب شرق لندن)

كيف تشتري تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة؟

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري البطولة، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، عبر بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

تميل أندية الدرجة الأولى في كرة القدم البريطانية إلى توزيع التذاكر على ثلاث مراحل:

أولاً، على حاملي التذاكر الموسمية

ثم على من سبق لهم حضور المباريات على أرض الفريق، وفق ترتيب نقاط الولاء

وأخيراً، على الجمهور خلال فترة البيع العام

إذا لم تتمكن من حجز مقعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يفيدك الاطلاع على منصات إعادة البيع المعتمدة، مثل ستاب هاب.

2. الملحق المؤهل لكأس العالم للسيدات: إنجلترا ضد أوكرانيا، 5 ديسمبر

تُقام مباراة إنجلترا وأوكرانيا للسيدات على ملعب ويمبلي في لندن يوم السبت 5 ديسمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش. وهي مباراة إياب نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم للسيدات، وسيتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى كأس العالم للسيدات 2027.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنجلترا وأوكرانيا في ملحق كأس العالم للسيدات؟

يمكن لمشجعي أصحاب الأرض شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر صفحة الفعالية على موقع ملعب ويمبلي أو عبر تيكت ماستر المملكة المتحدة. ويجب على مشجعي الفريق الضيف، في المدرجات المخصصة لأوكرانيا، شراء التذاكر عبر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أو صفحة مشجعي الفريق الضيف المخصصة على موقع ملعب ويمبلي.

وللمباريات التي نفدت تذاكرها أو لحضور المباراة في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين الحصول على التذاكر عبر منصات ثانوية معتمدة مثل تيكومبو.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إنجلترا وأوكرانيا في ملحق كأس العالم للسيدات؟

تبلغ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لإياب الملحق المؤهل لكأس العالم للسيدات 2027 بين إنجلترا وأوكرانيا من 15 إلى 59 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، ومن 5 إلى 17.50 جنيهاً إسترلينياً للفئات المستحقة للتخفيض.

3. آرسنال ضد ريال مدريد، ملعب الإمارات، 9 ديسمبر

تُقام مباراة آرسنال وريال مدريد على ملعب الإمارات في لندن يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، ومن المقرر أن تبدأ الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

نظراً إلى الطلب غير المسبوق واعتماد الدخول الرقمي بالكامل عبر بوابات ملعب الإمارات، يوزع آرسنال التذاكر وفق نظام محدد:

حاملو التذاكر الموسمية: تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي.

تُضمن لهم مقاعد في جميع مباريات الفريق الـ19 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومبارياته الأربع على أرضه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. ويمكن إعادة عرض التذاكر غير المستخدمة عبر منصة إعادة البيع الرسمية للنادي. قرعة العضوية الحمراء: حلّت قرعة عشوائية للأعضاء أصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل قوائم الانتظار الإلكترونية التقليدية التي تعتمد أسبقية الحجز. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع.

حلّت قرعة عشوائية للأعضاء أصحاب العضوية الحمراء المدفوعة محل قوائم الانتظار الإلكترونية التقليدية التي تعتمد أسبقية الحجز. ويجب على الأعضاء التسجيل خلال فترة تقديم محددة قبل كل مباراة بأسابيع. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يستطيع الأعضاء الرسميون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء تذاكر أعادها حاملو التذاكر الموسمية، بسعرها الأصلي، مباشرة عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر.

إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يستطيع الأعضاء الرسميون الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء تذاكر أعادها حاملو التذاكر الموسمية، بسعرها الأصلي، مباشرة عبر منصة آرسنال لتبادل التذاكر. باقات الضيافة: تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات التنفيذية، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

تتوفر خيارات ضيافة مميزة، تشمل مقاعد مستوى النادي والوجبات الفاخرة والدخول إلى المقصورات التنفيذية، مباشرة عبر بوابة الضيافة الرسمية لآرسنال لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. منصات التذاكر الثانوية: للمباريات التي نفدت تذاكرها أو لحضور المباراة في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين الحصول على التذاكر عبر منصات ثانوية معتمدة مثل ستاب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

يصنف آرسنال مبارياته على ملعب الإمارات في ثلاث فئات (A وB وC) تحدد أسعار التذاكر الأصلية:

مباريات الفئة A: أسعار مرتفعة لمواجهات أبرز الخصوم والديربيات، مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي. وتتراوح الأسعار عموماً من 65 إلى أكثر من 120 جنيهاً إسترلينياً .

أسعار مرتفعة لمواجهات أبرز الخصوم والديربيات، مثل ريال مدريد وتوتنهام ومانشستر سيتي. وتتراوح الأسعار عموماً من . مباريات الفئة B: لمواجهة خصوم من المستوى المتوسط، مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون. وتتراوح الأسعار عادةً من 45 إلى 75 جنيهاً إسترلينياً .

لمواجهة خصوم من المستوى المتوسط، مثل بوروسيا دورتموند وليدز وإيفرتون. وتتراوح الأسعار عادةً من . مباريات الفئة C: لمواجهة خصوم يقل الطلب على تذاكر مبارياتهم، مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي. وتبدأ الأسعار الأصلية من 35 إلى 55 جنيهاً إسترلينياً .

لمواجهة خصوم يقل الطلب على تذاكر مبارياتهم، مثل صباح وكوفنتري سيتي وهال سيتي. وتبدأ الأسعار الأصلية من . أسعار الفئات المستحقة للتخفيض: تتوفر أسعار مخفضة ضمن الفئات المحددة لأعضاء جونيور جانرز دون 18 عاماً، والأعضاء الشباب من 18 إلى 24 عاماً، والمشجعين الأكبر سناً فوق 66 عاماً.

تتوفر أسعار مخفضة ضمن الفئات المحددة لأعضاء جونيور جانرز دون 18 عاماً، والأعضاء الشباب من 18 إلى 24 عاماً، والمشجعين الأكبر سناً فوق 66 عاماً. شرط العضوية الرسمية: للمشاركة في القرعة أو شراء التذاكر بسعرها الأصلي عبر القنوات الرسمية، يجب أن يحمل المشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي.

4. بطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC، ألكسندرا بالاس في لندن، من 11 ديسمبر إلى 3 يناير

يتجه أفضل لاعبي السهام في العالم إلى ألكسندرا بالاس بلندن لخوض منافسات جديدة وسط أجواء الأعياد. وتنطلق منافسات بطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC في 11 ديسمبر، وتُختتم بالمباراة النهائية في 3 يناير. ويمكنك حجز مقعد اليوم للتاريخ أو الجلسة التي تختارها.

ورغم أن ألكسندرا بالاس الشهير يستضيف أكبر بطولة للسهام للمرة العشرين هذا العام، فإن المنافسات ستُقام في قاعته الكبرى للمرة الأولى على الإطلاق، ما يرفع السعة إلى رقم قياسي يبلغ 180,000 تذكرة.

يعود لوك ليتلر للدفاع عن اللقب الذي أحرزه مرتين متتاليتين، ويسعى إلى أن يصبح أول لاعب منذ فيل «ذا باور» تايلور عام 2006 يتوج به ثلاث مرات متتالية. ويمكنك الانضمام إلى جماهير السهام بحجز مكان في القصر.

التاريخ (التوقيت المحلي) الدور / الجلسة التذاكر الجمعة 11 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 12 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 13 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 14 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 15 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 16 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الخميس 17 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الجمعة 18 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر السبت 19 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الأول، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 20 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الإثنين 21 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الثلاثاء 22 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأربعاء 23 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (الدور الثاني، 4 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الأحد 27 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الإثنين 28 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (دور الـ32، 3 مباريات) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (مباراة في دور الـ32 ومباراتان في دور الـ16) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (12:30) الجلسة بعد الظهر (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر (19:00) الجلسة المسائية (دور الـ16، 3 مباريات) التذاكر الجمعة 1 يناير (12:30) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر الجمعة 1 يناير (19:00) ربع النهائي (مباراتان) التذاكر السبت 2 يناير (19:30) نصف النهائي (مباراتان) التذاكر الأحد 3 يناير (20:00) النهائي التذاكر

كيف تشتري تذاكر بطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC لموسم 2026/27؟

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC لموسم 2026/27 لأول مرة عبر نظام القرعة، بدلاً من البيع العام وفق أسبقية الحجز. وجاءت تفاصيل القرعة كالتالي:

قرعة أعضاء PDCTV السنويين : فُتح باب المشاركة في 1 سبتمبر وأُغلق في 7 سبتمبر.

: فُتح باب المشاركة في 1 سبتمبر وأُغلق في 7 سبتمبر. القرعة العامة : فُتح باب المشاركة في 8 سبتمبر وأُغلق في 14 سبتمبر.

: فُتح باب المشاركة في 8 سبتمبر وأُغلق في 14 سبتمبر. النتائج والبيع العام: أُبلغ الفائزون بالقرعة في أواخر سبتمبر، ولم تُفتح مرحلة بيع عام بعدها لأن القرعتين استنفدتا التذاكر العادية.

إعادة البيع الرسمية بين المشجعين: يمكنك الاطلاع على منصة See Tickets لإعادة البيع بين المشجعين، وهي السوق المعتمدة لإعادة بيع التذاكر العادية.

ويمكن للمشجعين أيضاً شراء تذاكر بطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC من السوق الثانوية. وتُعد ستاب هاب من أبرز منصات بيع التذاكر لمن يريد حجز مقعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC لموسم 2026/27؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لبطولة العالم للسهام التابعة لاتحاد PDC لموسم 2026/27 في ألكسندرا بالاس من 55 جنيهاً إسترلينياً للمقاعد المدرّجة، و75 جنيهاً إسترلينياً للمقاعد حول الطاولات، و399 جنيهاً إسترلينياً لضيافة نادي 501. وترتفع الأسعار مع تقدم أدوار البطولة، لتبلغ ذروتها في النهائي يوم 3 يناير 2027.