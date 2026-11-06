تستعد نيويورك للتألق مجددًا على الساحة العالمية بوصفها وجهة العطلات العالمية الأولى في ديسمبر 2026.

بعد خريف حافل، عززت مدينة نيويورك سمعتها بوصفها وجهة شتوية لا تُنسى، تقدم كل شيء بدءًا من تقاليد عيد الميلاد الشهيرة وصولًا إلى مواجهات مثيرة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وعروض برودواي الناجحة، والكوميديا الحية.

سواء كنت تسافر من داخل البلاد أو قادمًا من الخارج، يقدم لك جول الدليل الشامل لحجز تذاكر الفعاليات، والعثور على أفضل الرحلات الجوية إلى مطاري جون إف. كينيدي أو نيوارك، واختيار الإقامة المناسبة لرحلتك الشتوية عبر أحياء نيويورك الخمسة.

ما جدول فعاليات مدينة نيويورك في ديسمبر 2026؟

جول يقدم لك نظرة موسعة للغاية على خيارات الترفيه المتنوعة المتاحة في أنحاء المدينة خلال ديسمبر. من الحفلات الموسيقية الضخمة إلى العروض الكوميدية الصغيرة، إليك ما يتضمنه الجدول:

التاريخ الفعالية المكان التذاكر الثلاثاء، 1 ديسمبر دوجا كات ماديسون سكوير جاردن التذاكر الخميس، 3 ديسمبر ويسين مسرح يونايتد بالاس التذاكر الخميس، 3 ديسمبر برنت فاياز باركليز سنتر التذاكر الأحد، 6 ديسمبر نيويورك جاينتس ضد سان فرانسيسكو فورتي ناينرز ملعب ميتلايف التذاكر الثلاثاء، 8 ديسمبر ذا كومباوند آند فريندز المرحلة الأولى في نيو وورلد ستيدجز التذاكر الجمعة، 11 ديسمبر زد 100 جينجل بول ماديسون سكوير جاردن التذاكر السبت، 12 ديسمبر مباراة كرة القدم الأمريكية بين آرمي ونافي ملعب ميتلايف التذاكر الأحد، 13 ديسمبر دنفر برونكوز ضد نيويورك جيتس ملعب ميتلايف التذاكر الأحد، 13 ديسمبر بوسطن سيلتكس ضد بروكلين نتس باركليز سنتر التذاكر الثلاثاء، 15 ديسمبر، والأربعاء، 16 ديسمبر تريفور نواه مسرح بيكون التذاكر الأربعاء، 16 ديسمبر بروكلين نتس ضد دالاس مافريكس باركليز سنتر التذاكر الأربعاء، 16 ديسمبر، والخميس، 17 ديسمبر أندريا بوتشيلي ماديسون سكوير جاردن التذاكر الأحد، 20 ديسمبر نيويورك آيلاندرز ضد نيويورك رينجرز يو بي إس أرينا، إلمونت التذاكر الأربعاء، 23 ديسمبر يوتا جاز ضد نيويورك نيكس ماديسون سكوير جاردن التذاكر الجمعة، 25 ديسمبر سان أنطونيو سبيرز ضد نيويورك نيكس (يوم عيد الميلاد) ماديسون سكوير جاردن التذاكر الأحد، 27 ديسمبر بروكلين نتس ضد نيويورك نيكس ماديسون سكوير جاردن التذاكر طوال ديسمبر غاتسبي العظيم مسرح برودواي التذاكر الثلاثاء، 29 ديسمبر ديترويت ريد وينجز ضد نيويورك رينجرز ماديسون سكوير جاردن التذاكر من الأربعاء، 30 ديسمبر، إلى السبت، 2 يناير سلسلة حفلات رأس السنة لفرقة فيش ماديسون سكوير جاردن التذاكر طوال ديسمبر عرض عيد الميلاد المذهل في راديو سيتي قاعة راديو سيتي للموسيقى التذاكر طوال ديسمبر «كسارة البندق» لجورج بالانشين (باليه مدينة نيويورك) مسرح ديفيد إتش. كوخ، مركز لينكولن التذاكر طوال ديسمبر مسرح ألفين أيلي الأمريكي للرقص (بدءًا من 2 ديسمبر) مركز مدينة نيويورك التذاكر

كيف تحصل على تذاكر فعاليات نيويورك في ديسمبر؟

اعتبارًا من اليوم، وصل توفر التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية لأبرز فعاليات موسم العطلات، مثل عروض فرقة روكيتس في عطلات نهاية الأسبوع المفضلة أو مباريات نيكس خلال أسبوع العطلات، رسميًا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. ومع توافد ملايين السياح إلى المدينة، تتعرض شباك التذاكر لضغط شديد.

إليك ما تحتاج إلى معرفته بإيجاز:

السوق الثانوية متاحة الآن: إذا فاتتك التذاكر في قنوات البيع الأساسية، فإن منصات مثل ستب هب تُعد الوجهة الرئيسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثّقة بأسعار خاضعة للتنظيم مع اقتراب ديسمبر. وتمثل أفضل فرصة لك لتأمين دخول عروض برودواي التي نفدت تذاكرها، أو الحصول على مقاعد كبار الشخصيات في ماديسون سكوير جاردن، أو مقاعد مميزة لمشاهدة تريفور نواه في مسرح بيكون.

إذا فاتتك التذاكر في قنوات البيع الأساسية، فإن منصات مثل ستب هب تُعد الوجهة الرئيسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثّقة بأسعار خاضعة للتنظيم مع اقتراب ديسمبر. وتمثل أفضل فرصة لك لتأمين دخول عروض برودواي التي نفدت تذاكرها، أو الحصول على مقاعد كبار الشخصيات في ماديسون سكوير جاردن، أو مقاعد مميزة لمشاهدة تريفور نواه في مسرح بيكون. الدخول رقمي بالكامل: تعتمد جميع المواقع الكبرى تقريبًا في مدينة نيويورك التذاكر الرقمية حصريًا. وستحتاج إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت لإظهار تذاكرك عند بوابات الدخول.

تعتمد جميع المواقع الكبرى تقريبًا في مدينة نيويورك التذاكر الرقمية حصريًا. وستحتاج إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت لإظهار تذاكرك عند بوابات الدخول. الأسعار والأمان: تذكّر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي موقع في السوق الثانوية. ويضمن استخدام منصات موثوقة مثل ستب هب حماية مشترياتك بموجب ضمان «فان بروتكت» الذي تقدمه بنسبة 100%.

كيف تحجز رحلات الطيران لزيارتك إلى نيويورك في ديسمبر؟

تتطلب زيارة مدينة نيويورك التعامل مع أحد أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم. وسيصل معظم المشجعين والسياح جوًا إلى أحد المطارات الرئيسية الثلاثة في المنطقة: مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK)، أو مطار نيوارك ليبرتي الدولي (EWR)، أو مطار لاغوارديا (LGA).

مطار جون إف. كينيدي الدولي (نيويورك): هو المركز الرئيسي للمسافرين الدوليين القادمين من مدن أوروبية مثل لندن وباريس وفرانكفورت. ويوفر إمكانية الوصول إلى مانهاتن وبروكلين عبر مترو الأنفاق، باستخدام قطار «إير ترين»، وكذلك عبر خدمات النقل بالتطبيقات.

هو المركز الرئيسي للمسافرين الدوليين القادمين من مدن أوروبية مثل لندن وباريس وفرانكفورت. ويوفر إمكانية الوصول إلى مانهاتن وبروكلين عبر مترو الأنفاق، باستخدام قطار «إير ترين»، وكذلك عبر خدمات النقل بالتطبيقات. مطار نيوارك ليبرتي (نيوجيرسي): بديل ممتاز، خصوصًا إذا كان برنامج رحلتك يتضمن مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية على ملعب ميتلايف، أو إذا كنت تقيم في الجانب الغربي من مانهاتن.

بديل ممتاز، خصوصًا إذا كان برنامج رحلتك يتضمن مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية على ملعب ميتلايف، أو إذا كنت تقيم في الجانب الغربي من مانهاتن. مطار لاغوارديا (نيويورك): الوجهة الأساسية للرحلات الداخلية في الولايات المتحدة. وقد جُدد مؤخرًا، ويوفر وصولًا سريعًا إلى وسط مانهاتن وكوينز.

نوصي باستخدام منصات مثل سكاي سكانر لمتابعة انخفاض الأسعار. وتُعد شركات طيران مثل دلتا وجيت بلو والخطوط الجوية البريطانية خيارات شائعة للسفر إلى عاصمة العطلات في أمريكا الشمالية.

كم تبلغ أسعار رحلات الطيران إلى نيويورك في ديسمبر؟

من المتوقع أن ترتفع تكاليف السفر خلال موسم العطلات. وتتراوح أسعار الرحلات الجوية من المراكز الرئيسية في أوروبا أو الساحل الغربي للولايات المتحدة عادةً بين 400 و1200 دولار أمريكي خلال ديسمبر. ويُعد الحجز المبكر ضروريًا للحصول على أفضل الأسعار.

التاريخ مدينة المغادرة مدينة الوصول التكلفة التقديرية (بالدولار الأمريكي) 5 ديسمبر لندن (LHR) نيويورك (JFK) 750 دولارًا 10 ديسمبر لوس أنجلوس (LAX) نيوارك (EWR) 450 دولارًا 18 ديسمبر باريس (CDG) نيويورك (JFK) 850 دولارًا

أين تقيم خلال عطلتك في نيويورك في ديسمبر؟

مع توزع الفعاليات بين مانهاتن وبروكلين وحتى نيوجيرسي، ينبغي للزوار البحث عن أماكن إقامة توفر لهم المرونة والدفء خلال أشهر الشتاء الباردة.

وسط مانهاتن (لعروض برودواي وماديسون سكوير جاردن وزيارة معالم عيد الميلاد): تضعك الإقامة في وسط مانهاتن في قلب الفعاليات. وستكون على مسافة سير من عرض عيد الميلاد المذهل في راديو سيتي، ومنطقة المسارح لحضور عروض برودواي، وماديسون سكوير جاردن لمشاهدة مباريات نيكس ورينجرز. وتتميز المنطقة بأجوائها النابضة بالحياة وإمكانية الوصول المباشر إلى خطوط المترو الرئيسية والمعالم الشهيرة.

وسط بروكلين (لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والحفلات الموسيقية) إذا كان برنامج رحلتك يتضمن عددًا كبيرًا من مباريات بروكلين نتس أو الحفلات الموسيقية في باركليز سنتر، فإن الإقامة في وسط بروكلين توفر أجواءً أكثر عصرية وهدوءًا إلى حد ما. وتتيح الفنادق الصغيرة المميزة في هذه المنطقة إطلالات رائعة على أفق المدينة وسهولة العودة إلى مانهاتن بمترو الأنفاق.

كيف تتنقل في مدينة نيويورك؟

يتطلب التنقل في أيام المباريات، وعند انتهاء العروض المسرحية، ووسط حشود موسم العطلات معرفةً بالمدينة:

خدمات النقل بالتطبيقات: تُعد ليفت خدمة أساسية في الولايات المتحدة، ولا سيما في مدينة نيويورك. ورغم أن مترو الأنفاق خيار ممتاز للتنقل نهارًا، فإن طلب سيارة عبر ليفت هو الخيار الأكثر أمانًا ودفئًا وموثوقية للزوار المغادرين فعاليات ماديسون سكوير جاردن في وقت متأخر من الليل، أو العائدين إلى فنادقهم بعد أمسية شديدة البرودة في ديسمبر.

تُعد ليفت خدمة أساسية في الولايات المتحدة، ولا سيما في مدينة نيويورك. ورغم أن مترو الأنفاق خيار ممتاز للتنقل نهارًا، فإن طلب سيارة عبر ليفت هو الخيار الأكثر أمانًا ودفئًا وموثوقية للزوار المغادرين فعاليات ماديسون سكوير جاردن في وقت متأخر من الليل، أو العائدين إلى فنادقهم بعد أمسية شديدة البرودة في ديسمبر. النقل العام: تمتلك مدينة نيويورك شبكة مترو واسعة تعمل على مدار الساعة، وتديرها هيئة النقل الحضرية (MTA). وهي مفيدة للغاية لتجنب ازدحام حركة المرور خلال موسم العطلات في وسط مانهاتن، وإن كانت الحشود بعد المباريات ستكون كبيرة في محطة بنسلفانيا، الواقعة تحت ماديسون سكوير جاردن. ويُعد تجهيز تطبيق لخدمات النقل خيارًا احتياطيًا مثاليًا.

كيف تبقى متصلًا بالإنترنت خلال رحلتك إلى نيويورك؟

يعني السفر إلى الولايات المتحدة أنك بحاجة إلى باقة بيانات تعمل منذ لحظة نزولك من الطائرة. فالبقاء متصلًا بالإنترنت ضروري لإظهار تذكرتك الرقمية من ستب هب عند البوابة، أو استخدام خرائط جوجل للعثور على المسرح الذي تقصده، أو طلب سيارة عبر ليفت بعد المباراة.

لتجنب فواتير التجوال الباهظة من مزود الخدمة في بلدك، تُعد الشريحة الإلكترونية خيارًا مناسبًا. ومع eSIM.sm، يمكنك الحصول على بيانات عالية السرعة طوال رحلتك مقابل بضعة دولارات فقط كبداية. ويسهل تفعيلها عبر رمز الاستجابة السريعة، لتتمكن من الاتصال بالإنترنت فور وصولك إلى مطار جون إف. كينيدي أو نيوارك. ويمكنك بسهولة إضافة المزيد من البيانات إذا احتجت إليها أثناء متابعة فريقك المفضل أو استكشاف المدينة.

أبرز ما يستحق المتابعة في نيويورك خلال ديسمبر: