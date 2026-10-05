كيفية شراء تذاكر سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026: جدول عطلة نهاية الأسبوع، أسعار التذاكر، تذاكر إعادة البيع ومزيد من المعلومات

هل لا تزال لديك الرغبة في الذهاب إلى سباق جائزة كبرى قبل إسدال الستار على ما كان موسمًا رائعًا في الفورمولا 1؟ لا شيء يضاهي عيش اللحظة. اجعل تلك الأحلام حقيقة في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، التي تُقام من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

أُقيم سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، أو جائزة مكسيكو سيتي الكبرى كما يُعرف منذ عام 2021، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز منذ ظهوره الأول على روزنامة الفورمولا 1 في عام 1963.

ورغم بعض الفترات التي لم يُقم فيها الحدث، فإنه أصبح الآن محطة ثابتة على أجندة رياضات المحركات، كما يُعد موقعًا يحظى بشعبية كبيرة ويشتهر بجماهيره المتحمسة وسباقاته المثيرة.

سواء كنت من عشاق سباقات الفورمولا 1 المتعصبين أو مجرد متابع عابر، فإن جائزة مكسيكو سيتي الكبرى كفيلة بإثارة الحواس. دع GOAL يقدم لك دليلًا سريعًا حول كيفية شراء تذاكر السباق، بما في ذلك أسعارها وأماكن شرائها.

متى تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1؟

تمتد جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع بالكامل، من الجمعة 30 أكتوبر حتى الأحد 1 نوفمبر.

التاريخ التوقيت (محليًا) الحلبة (الموقع) التذاكر الأحد 1 نوفمبر 2 مساءً (CST) أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز (مكسيكو سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1 عبر عدد من البائعين. وتُطرح التذاكر من خلال بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للبطولة، كما أنها متاحة أيضًا عبر موقع أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز نفسه.

يرجى ملاحظة أن حلبة جائزة مكسيكو سيتي الكبرى مقسمة إلى مناطق مختلفة، تتميز كل منها بعلامات لونية خاصة بها. وللوصول إلى المنطقة المحددة، يجب الدخول عبر البوابة المناسبة. وتضم كل منطقة منطقة جماهيرية خاصة بها مع جميع الخدمات والمرافق اللازمة.

وفيما يلي نظرة عامة على المناطق المختلفة:

المنطقة المدرجات والمناطق الرئيسية أبرز إطلالات الحلبة أفضل بوابة دخول الأخضر (Verde) المدرجان 1 و2، Paddock Club، Champions Club ممر الصيانة، شبكة الانطلاق، الخط الرئيسي للبداية والنهاية البوابات 4 و6 و7 البرتقالي (Naranja) المدرج 2A تجاوزات سريعة على الخط المستقيم الرئيسي (دخول عام) البوابة 8 الأزرق (Azul) المدرجات 3 و3A و4 و5 و6 و6A منطقة الكبح في المنعطف 1، منعطفات مويسيس سولانا المتعرجة على شكل S (المنعطفات 1–3) البوابتان 9 و12 الأصفر (Amarilla) المدرجات 7 و9 و10 و11 المجمع المتعرج للمنعطفات 4–6 عند نهاية منطقة DRS الثانية البوابتان 13 و14 الرمادي (Gris) المدرج 14 (Foro Sol Sur) قسم الملعب، المنعطفان 13 و14، مراسم التتويج على المنصة بعد السباق البوابة 2 البني (Café) المدرج 15 (Foro Sol Norte) قسم الملعب، منعطفات بطيئة، أجواء هائلة شبيهة بالحفلات الموسيقية البوابة 2

إذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

نقل مضمون، إذ إن كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لثلاثة أيام لجائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1 على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بين 3,900 و30,500 بيزو مكسيكي (215 دولارًا أمريكيًا و1,678 دولارًا أمريكيًا)، وذلك بحسب المنطقة وقسم المقاعد. وتكون التذاكر مقيدة بالمنطقة بشكل صارم، ما يعني أنه لا يمكنك الانتقال إلى مناطق أخرى مميزة بالألوان بعد دخول الحلبة.

المدرج منطقة الحلبة الموقع ونوع الإطلالة التذاكر الرسمية لثلاثة أيام (بيزو مكسيكي) Grada 1 & 2 الأخضر الخط المستقيم الرئيسي، ممر الصيانة وحركة شبكة الانطلاق 30,500 Grada 10 الأصفر منعطفات عالية السرعة (من المنعطف 4 إلى 6) 19,900 Grada 11 الأصفر المنعطف 6 والاقتراب من منعطفات البحيرة على شكل S 18,300 Grada 4 & 5 الأزرق نقطة كبح رئيسية وإثارة عند المنعطفين 1 و2 15,000 Grada 5A الأزرق إطلالة داخلية على مجمع المنعطفات الافتتاحي 1 إلى 3 13,900 Grada 7 الأصفر الدخول إلى مجمع المنعطفين 4 و5 13,900 Grada 6 الأزرق منطقة التسارع عند الخروج من المنعطف 3 13,000 Grada 12 الأصفر قسم السرعة عبر المنعطفات 4 إلى 6 12,800 Grada 9 الأزرق التسارع على طول الخط الخلفي المستقيم 12,400 Grada 8 الأزرق منتصف الخط الخلفي المستقيم عالي السرعة 10,500 Grada 14 (Foro Sol Sur) الرمادي داخل قسم الملعب الشهير، المنعطفات الأخيرة والمنصة 10,000 Grada 15 (Foro Sol Norte) البني داخل قسم الملعب الشهير، قسم المنعطفات البطيئة المتعرجة 10,000 Grada 3A & 6B الأزرق مدخل نقطة التجاوز الساخنة / الخط الخلفي المستقيم 9,900 Grada 6A الأزرق منطقة وقوف للدخول العام 7,000 Grada 2A البرتقالي وقوف منتصف خط الصيانة المستقيم / دخول عام محلي 3,900

باقات كبار الشخصيات والضيافة

إذا كنت تبحث عما هو أبعد من مقاعد المدرجات العادية، فإن باقات كبار الشخصيات الراقية توفر طعامًا فاخرًا، وحانات مفتوحة، ودخولًا إلى البادوك:

Champions Club : يقع مباشرة على طول الخط المستقيم الرئيسي، مع أسعار تبدأ تقريبًا من 5,600 دولار أمريكي. وتشمل الباقة مقعدًا محجوزًا في المدرج، وإمكانية دخول صالة الضيافة، وجولات إرشادية في البادوك.

F1 Paddock Club : الفئة الفاخرة الأعلى، وتقع إما فوق مبنى الصيانة أو في المستوى الثاني من ملعب Foro Sol، وتبدأ أسعارها تقريبًا من 9,600 دولار أمريكي.

تابع المواقع الرسمية للفورمولا 1 وأوتودرومو هيرمانوس رودريغيز مع اقتراب الموعد، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

جدول عطلة نهاية الأسبوع لجائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1

تتوزع التجارب، وحصص التأهيل، والسباق نفسه في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على ثلاثة أيام كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة التوقيت (محليًا - CST) الجمعة 30 أكتوبر التجربة الأولى 12:30 الجمعة 30 أكتوبر التجربة الثانية 16:00 السبت 31 أكتوبر التجربة الثالثة 11:30 السبت 31 أكتوبر التأهيل 15:00 الأحد 1 نوفمبر السباق 14:00

أين تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 في الفورمولا 1؟

تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، كما كان الحال دائمًا، رغم أن الحلبة كانت تُعرف باسم ماغدالينا ميشهوكا قبل عام 1979.

افتُتحت الحلبة لأول مرة في عام 1959، وما تزال النسخة الحالية تتبع إلى حد كبير مخطط الحلبة الأصلية. ومع ذلك، فإن الإعداد الحديث، الذي يبلغ طوله نحو 4,3 كيلومترات، يجعل المسار يمر عبر ملعب بيسبول سابق، ما يوفر واحدة من أروع الخلفيات في موسم الفورمولا 1.

تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز على ارتفاع يزيد على 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يجعل سباق الجائزة الكبرى تجربة لاهثة للسائقين. كما أن فرق الفورمولا 1 لديها الكثير لتفكر فيه، لأن الهواء الخفيف يؤثر على أداء المحرك والانسيابية الهوائية.

يحمل فالتيري بوتاس الرقم القياسي لأسرع لفة بزمن 1:17.774. وقد سجل هذا التوقيت خلال نسخة 2021 من السباق، التي فاز بها ماكس فيرستابن.

كيفية الوصول إلى جائزة مكسيكو سيتي الكبرى في الفورمولا 1

أقرب مطار إلى أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز هو مطار بينيتو خواريز الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار مكسيكو سيتي الدولي. ويقع على بُعد نحو 10 كيلومترات شرق الحلبة.

تأجير السيارات:

في مطار بينيتو خواريز الدولي، تتوفر إمكانية الوصول إلى عدة شركات لتأجير السيارات تقع بشكل مريح داخل مباني المطار. وتشمل هذه الشركات Avis وBudget وHertz.

خدمات التاكسي/مشاركة الركوب:

في مكسيكو سيتي، يمتلك المسافرون عدة خيارات للتنقل داخل المدينة براحة باستخدام سيارات الأجرة وخدمات مشاركة الركوب، ومن بين الخيارات الأكثر شيوعًا: Uber وDidi وسيارات الأجرة العادية (Sitio de Taxis أو Taxi Libre).

وسائل النقل العام:

للسفر من مطار بينيتو خواريز الدولي إلى وسط مدينة مكسيكو سيتي باستخدام وسائل النقل العام، لديك بعض الخيارات، بما في ذلك المترو وMetrobus. كما تنظم حلبة مكسيكو سيتي أيضًا خدمة Ticket2ride. وهي خدمة حافلات من مواقع مختارة إلى الحلبة والعودة منها.

ماذا تتوقع من جائزة المكسيك الكبرى 2026 في الفورمولا 1؟

خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت جائزة المكسيك الكبرى نقطة محورية في العصر الذهبي للفورمولا 1، إذ جذبت حشودًا هائلة وقدمت ترفيهًا مثيرًا. ومن العوامل التي أدت إلى انتعاشها الأخير في الشعبية والازدهار نجاح السائق المكسيكي سيرخيو بيريز، الذي أنهى موسم 2023 من بطولة الفورمولا 1 وصيفًا لماكس فيرستابن، وسجل وجودًا ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب السائقين لمدة 11 عامًا متتالية (2014-2024). ويعود هذا العام مع كاديلاك، بعد غيابه عن موسم 2025.

كان المكسيكي الآخر الوحيد الذي حقق فوزًا في أحد سباقات الفورمولا 1 هو بيدرو رودريغيز في عام 1970. وللأسف توفي بعد عام واحد إثر حادث في سباق، لكن إرثه لا يزال حاضرًا بعدما أُعيدت تسمية حلبة مكسيكو سيتي تكريمًا له ولشقيقه ريكاردو، وهو سائق سابق آخر في الفورمولا 1، في عام 1979.

تُعد حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز حلبة مذهلة، ومن الحلبات التي يحتاج عشاق الفورمولا 1 إلى معايشتها على أرض الواقع مرة واحدة على الأقل في حياتهم. تقع الحلبة في قلب عاصمة المكسيك، وتمتاز بخطها المستقيم الرئيسي الهائل البالغ 1,2 كيلومتر، وهو أحد الأطول في موسم الفورمولا 1 بأكمله، حيث يمكن لسيارات الفورمولا 1 الحديثة أن تصل عليه إلى سرعات تبلغ 330 كيلومترًا في الساعة. ومن السمات البارزة الأخرى قسم ملعب Foro Sol، حيث تمر السيارات عبر مدرج على شكل وعاء.

هيمن لاندو نوريس على جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2025، وكانت النتيجة سببًا في دفعه إلى صدارة بطولة السائقين. وأنهى سائق مكلارين السباق متقدمًا بأكثر من 30 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد Bull. فهل نحن على موعد مع نسخة جديدة مثيرة هذه المرة؟ لا تتأخر إذا كنت تريد الانضمام إلى الحشود في أحد أكثر الأيام رسوخًا في الذاكرة على الروزنامة الرياضية المكسيكية.



