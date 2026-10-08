تجاوز تمامًا فوضى طوابير التذاكر: ضيافة تشيلسي الرسمية في يوم المباراة توفر مسارًا معتمدًا وذا أولوية للدخول مباشرة إلى ستامفورد بريدج، من دون الحاجة إلى التعامل مع نقاط الولاء أو مستويات العضوية أو سحوبات الاقتراع ذات الإقبال الزائد.

مع سعة محدودة تبلغ 40,000 متفرج، وبلوغ الطلب أعلى مستوياته على الإطلاق، قد يبدو الحصول على تذاكر الدخول العام للمباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والليالي الأوروبية معركة شاقة. لكن الضيافة الرسمية تغيّر المعادلة، إذ تمنحك دخولًا فوريًا وموثقًا إلى جانب وجبات راقية، ومشروبات مجانية، وإطلالات عالمية المستوى على أرضية الملعب.

كيف تحجز تذاكر تشيلسي المميزة؟

لمحة سريعة: ضيافة ستامفورد بريدج، التذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة المميزة الفئة نطاق الأسعار (للشخص الواحد)* الموقع المزايا المتضمنة Westview / UTB Sports Lounge صالة 275 جنيهًا إسترلينيًا – 550 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الغربي / فولهام رود مقعد مبطن في المدرج الغربي، قاعة طعام من إعداد الطهاة/بوفيه قبل المباراة، مشروب بين الشوطين، برنامج المباراة الرسمي Canoville & Champions Club مستوى النادي (الطابق الأوسط) 395 جنيهًا إسترلينيًا – 750 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الشرقي (الطابق الأوسط) مقعد مبطن عند خط منطقة الـ18 ياردة، بوفيه من 3 أطباق قبل المباراة، بار للدفع النقدي، وجبات خفيفة بعد المباراة، جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد أساطير النادي Tambling’s & Harris Suite تناول الطعام 650 جنيهًا إسترلينيًا – 1,250 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الغربي (الطابق الأوسط) قائمة طعام راقية من 3 أطباق، بار مفتوح شامل (بيرة/نبيذ/مشروبات روحية)، مقاعد مبطنة عند خط منتصف الملعب Millennium Suite & Club 1905 مميز 1,200 جنيهًا إسترلينيًا – 2,200 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الغربي (المستوى 2) وجبة فاخرة من 4 أطباق، استقبال بالشامبانيا، مقاعد مركزية ملاصقة لمقصورة المديرين، زيارات من أساطير النادي Executive Boxes (10–20 Guests) مقصورة 11,000 جنيهًا إسترلينيًا – 24,000 جنيهًا إسترلينيًا (لكل مقصورة) المدرج الغربي / المدرج الشرقي جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، وجبات مخصصة متعددة الأطباق، مقاعد شرفة خاصة خارج الجناح

*تتغير الأسعار بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر تشيلسي FC المميزة؟

تختلف أسعار ضيافة وباقات تشيلسي FC المميزة بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C)، ونوعية خدمة الطعام (محطات ستريت فود مقابل وجبات الطهاة متعددة الأطباق)، وموقع الجلوس بالنسبة للملعب (الطابق العلوي مقابل مستوى مقصورة المديرين):

بارات رياضية غير رسمية وصالات عصرية (275 جنيهًا إسترلينيًا – 550 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد): خيارات دخول ميسّرة مثل Westview أو Under The Bridge (UTB). تشمل مقاعد مبطنة في المدرج الغربي، ومحطات طعام نابضة بالحيوية قبل المباراة، وقسائم مشروبات بين الشوطين.

بوفيهات تقليدية وصالات النادي (395 جنيهًا إسترلينيًا – 750 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد): خيارات متوسطة مثل Canoville Suite أو Champions Club في المدرج الشرقي. تشمل بوفيهات ساخنة متعددة الأطباق، وخدمات بار نقدي، ومأكولات خفيفة مالحة بعد المباراة، وظهورًا لنجوم سابقين من تشيلسي.

تناول طعام فاخر وصالات عند خط الوسط (650 جنيهًا إسترلينيًا – 1,250 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد): مساحات طهي مميزة مثل Tambling’s Suite أو Harris Suite في المدرج الغربي. توفر قوائم فاخرة من ثلاثة أطباق، وباقات مشروبات مجانية، ومقاعد مركزية عند خط منتصف الملعب.

صالات Ultra-VIP الرئيسية (1,200 جنيهًا إسترلينيًا – 2,200+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد): أجواء يوم مباراة عالمية المستوى مثل Millennium Suite أو The Clubhouse. تشمل وجبات راقية من أربعة أطباق، واستقبالًا بالشامبانيا، وهدايا حصرية للمباراة، ومقاعد مباشرة إلى جوار مقصورة المديرين.

المقصورات التنفيذية الخاصة (11,000 جنيهًا إسترلينيًا – 24,000 جنيهًا إسترلينيًا لكل مقصورة): أجنحة مغلقة مخصصة لـ10 إلى 20 ضيفًا في مستويات المقصورات المخصصة. تشمل وجبات متعددة الأطباق مصممة حسب الطلب، وخدمة مضيف شخصي، ومقاعد شرفة خاصة مباشرة خارج جناحك.

ما الباقات المميزة المتاحة في تشيلسي FC؟

المقصورات التنفيذية الخاصة (10–20 ضيفًا)

تقع هذه المقصورات في مستويات مخصصة عبر المدرجين الغربي والشرقي، وتوفر خصوصية كاملة إلى جانب مقاعد شرفة مباشرة خارج زجاج جناحك.

المقصورات التنفيذية: تبدأ من 11,000 جنيهًا إسترلينيًا (من 10 إلى 20 ضيفًا)

ما تتضمنه: جناح خاص مغلق بإطلالات على الملعب، نادل ومضيف شخصيان، وجبات راقية متعددة الأطباق أو بوفيهات فاخرة، بار خاص مجهز بالكامل، برامج يوم المباراة، وزيارات من أساطير النادي.

أجنحة VIP الرئيسية

مصممة للاستضافة التنفيذية، والمناسبات الخاصة، أو المجموعات الصغيرة التي تبحث عن تناول طعام فاخر مع إطلالات مركزية على خط الوسط.

Millennium Suite: تبدأ من 1,200 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

The Clubhouse: تبدأ من 1,500 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

ما تتضمنه: مقاعد ملاصقة لصالة المديرين المرموقة، وجبة راقية من أربعة أطباق، بار مفتوح شامل مع مشروبات روحية وشامبانيا، هدايا للمباراة، وإحاطات تكتيكية قبل المباراة.

صالات تناول الطعام والتجارب

للمشجعين الباحثين عن تجارب طعام رفيعة المستوى أو دخول خلف الكواليس إلى محيط الملعب:

Tambling’s Suite: 650 جنيهًا إسترلينيًا – 1,100 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (سُمّيت على اسم الهداف الأسطوري بوبي تامبلينج)

Harris Suite: تبدأ من 750 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

Under The Bridge (UTB): تبدأ من 350 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

Dugout Club: باقات مميزة للدخول إلى جانب الملعب ونفق اللاعبين

ما تتضمنه: قوائم طعام من إعداد الطهاة من ثلاثة أطباق، باقات مشروبات مجانية، ترفيه داخل الصالات قبل المباراة، ومقاعد مبطنة في المدرج الغربي.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة

خيارات مرنة ومفعمة بالحيوية مصممة للعائلات، والمسافرين الدوليين، والمجموعات:

Westview: 275 جنيهًا إسترلينيًا – 510 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد

Canoville Suite: 395 جنيهًا إسترلينيًا – 750 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

ما تتضمنه:

مقاعد مبطنة في المدرج الغربي العلوي أو الطابق الأوسط من المدرج الشرقي

الدخول إلى ممرات حديثة مضاءة جيدًا أو صالات خاصة تُفتح قبل المباراة بساعتين ونصف

قسائم لمحطات الطعام قبل المباراة أو دخول إلى بوفيه الطهاة

مشروبات مجانية بين الشوطين (شاي/قهوة/مشروبات غازية)

برنامج يوم المباراة الرسمي

ما الذي يجب معرفته عن مدرجات وإطلالات ستامفورد بريدج؟

تقدم مدرجات ستامفورد بريدج الأربعة زوايا مشاهدة مختلفة بحسب ما إذا كنت تفضل الرؤية التكتيكية أو أجواء يوم المباراة:

المدرج الغربي (الطابق الأوسط وWestview Upper): يضم الأجنحة التنفيذية وصالات تناول الطعام الفاخر. تقع البلوكات 1–8 في الطابق الأوسط من المدرج الغربي مباشرة فوق مقاعد البدلاء الخاصة بالفريقين ونفق اللاعبين، ما يوفر إطلالات مثالية على خط منتصف الملعب.

المدرج الشرقي (الطابق الأوسط): يضم Canoville Suite وChampions Club وCaptains Bar. يقع عند خط منطقة الـ18 ياردة، ويوفر إطلالات مرتفعة على المنطقتين الفنيتين ويقابل منصة الكاميرات.

مدرج ماثيو هاردينج وShed End: مدرجات خلف المرمى تضم الدعم الجماهيري المتحمس لأصحاب الأرض. باقات الضيافة غير الرسمية مثل UTB تضعك بالقرب من هذه الجهات المفعمة بالحيوية.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة والتذاكر المميزة لمباريات سيدات تشيلسي (WSL)؟

بالنسبة للجماهير التي تبحث عن تجربة ضيافة ستامفورد بريدج بسعر في المتناول، فإن مباريات تشيلسي FC في دوري السوبر للسيدات (WSL) ودوري أبطال أوروبا للسيدات، التي تُقام في ستامفورد بريدج، توفر بديلًا مناسبًا.

تتضمن باقات الضيافة لمباريات السيدات دخول صالات المدرج الغربي، وخيارات بوفيه فاخر، ومقاعد مبطنة بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها شائعة بين العائلات ومجموعات الشباب.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر تشيلسي المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Westview / UTB / Canoville Suite): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بارتداء قمصان تشيلسي الرسمية وألوان الفريق. وتُحظر تمامًا البدلات الرياضية، وملابس الجيم، وألوان الفريق الضيف، وقمصان الفريق المنافس.

الصالات والمقصورات الرسمية (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): من الأنيق غير الرسمي إلى الرسمي. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، قمصان بياقة أو ملابس صوفية أنيقة، وأحذية رسمية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة. وتُقيد القمصان الكروية المقلدة في قاعات الطعام الرسمية من الفئة العليا.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع تذاكر تشيلسي المميزة؟

حد الحقائب: يفرض ستامفورد بريدج حدًا صارمًا بحجم A4 (297mm x 210mm x 210mm) على جميع الحقائب التي تدخل عبر بوابات الملعب الدوارة.

لا يوجد تخزين في الموقع: لا توجد مرافق لتخزين الأمتعة أو إيداع الحقائب في ستامفورد بريدج في أيام المباريات. وسيتم منع الحقائب الكبيرة وحقائب الظهر الكبيرة من الدخول من قبل الأمن عند المحيط الخارجي.

حل التخزين: خزّن الأمتعة الأكبر حجمًا في مرافق حفظ الأمتعة داخل محطتي London Victoria أو Earl's Court قبل التوجه إلى فولهام رود.

المواصلات: كيف تصل إلى تشيلسي مع التذاكر المميزة؟

تُفتح الأجنحة والصالات المخصصة للضيافة قبل ساعتين ونصف إلى 3 ساعات من انطلاق المباراة، وتبقى مفتوحة لمدة تصل إلى ساعة أو ساعتين بعد صافرة النهاية.

الوصول : أقرب محطة هي Fulham Broadway (District Line)، وتقع على بُعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من مداخل VIP في ستامفورد بريدج. وكبديل، يمكنك استخدام London Overground إلى West Brompton أو Imperial Wharf (15 دقيقة سيرًا على الأقدام).

المغادرة : قد تستغرق طوابير ما بعد المباراة في محطة مترو Fulham Broadway أكثر من 45 دقيقة لتجاوزها. وبما أن تصاريح الضيافة تمنحك دخولًا إلى الصالات بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومشاهدة المقابلات المباشرة بعد المباراة مع المدرب على شاشات الصالات، وترك الحشود في المحطة تتفرق قبل الانطلاق.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل التذاكر الإلكترونية الرسمية الخاصة بضيافة تشيلسي FC عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى الحاجز الرئيسي قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن حفظ التذاكر الإلكترونية مباشرة في المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها كرموز PDF شريطية عند بوابات VIP.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

غالبًا ما يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لأغراض البث، من خلال نقلها بين مواعيد مساء الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد الجديد للمباراة. احرص دائمًا على التحلي بالمرونة عند ترتيب السفر وحجوزات الفنادق.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في ستامفورد بريدج؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة في ستامفورد بريدج. ويجب أن يحمل كل حاضر، بغض النظر عن العمر، تذكرة ضيافة صالحة ليوم المباراة، كما يجب أن يكون الضيوف دون 16 عامًا برفقة شخص بالغ.