كما يعرف كثير من الجماهير، فإن تأمين تذكرة دخول عامة إلى أنفيلد من دون تذكرة موسمية رسمية أو رصيد حضور مباريات لعقد كامل، يكاد يكون مستحيلاً.

في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا رفيعة المستوى، تتطلب قرعتا العضوية الرسمية اللتان ينظمهما نادي ليفربول مرتين سنوياً من الجماهير خوض طابور رقمي يضم أكثر من 100,000 مشجع يتنافسون على بضع مئات من المقاعد.

أما مباريات الفئة A، مثل مانشستر يونايتد وإيفرتون ومانشستر سيتي، فتفرض حداً صارماً يبلغ 13+ من أرصدة حضور المباريات من المواسم السابقة لمجرد دخول السحب.

ضيافة يوم المباراة الرسمية تظل المنفذ الوحيد المضمون والمتحقق منه قانونياً إلى أنفيلد لحاملي التذاكر غير الموسمية، والمشجعين الدوليين، والجماهير التي تخطط لرحلة إلى ميرسيسايد، ولا تتطلب أي حالة عضوية أو أرصدة أولوية.

كيف تحجز تذاكر ليفربول المميزة؟

لتجنب أسواق إعادة بيع التذاكر الثانوية غير الصالحة التابعة لجهات خارجية، ينبغي حجز ضيافة ليفربول الرسمية عبر قنوات النادي المباشرة أو شركاء السفر الأساسيين المعتمدين:

البوابة الرسمية لضيافة نادي ليفربول (hospitality.liverpoolfc.com): منصة الحجز المباشرة التابعة للنادي لصالات المباراة الواحدة، وليالي دوري الأبطال، وتأجير الأجنحة التنفيذية الموسمية.

Seat Unique: موزع رسمي معتمد وشريك لمنصة التذاكر، يوفّر تصاريح ضيافة موثقة لنادي ليفربول، ومقاعد VIP، مثل Brodie's Lounge وAnfield Beat Lounge وFounders Lounge، وتجارب يوم مباراة مميزة. احجز تذاكر ليفربول المميزة على Seat Unique.

Champions Travel: شريك إعادة بيع رسمي يوفّر مقاعد ضيافة مضمونة في أنفيلد، ضمن باقات تشمل الإقامة في فنادق وسط مدينة ليفربول وخدمات النقل. احجز تذاكر ليفربول المميزة على Champions Travel.

نظرة سريعة: باقات الضيافة وVIP في أنفيلد

التذكرة المميزة الفئة نطاق السعر (للشخص الواحد)* الموقع المزايا المتضمنة Brodie's Lounge لاونج 295 £ إلى 595 £ مدرج أنفيلد رود (المستوى العلوي 1) طعام شارع، مشروب بين الشوطين، ظهور أحد أساطير النادي، وإطلالة بانورامية مواجهة للـ Kop Carlsberg Dugout لاونج 295 £ إلى 595 £ المدرج الرئيسي (الجناح في الطبقة الوسطى) أكشاك طعام شارع، مشروب بين الشوطين، زيارة من أحد أساطير ليفربول، وإطلالة قريبة من مقاعد البدلاء Premier Club مستوى النادي 350 £ إلى 650 £ مدرج السير كيني دالجليش بوفيه ساخن وبارد، مرطبات بين الشوطين، وإطلالة كاميرا البث باتجاه مقاعد البدلاء The Beautiful Game / Chemistry تناول الطعام 650 £ إلى 1,150 £ المدرج الرئيسي (منتصف الطبقة الوسطى) وجبة من 3 أطباق، وبيرة ونبيذ ومشروبات روحية مشمولة، وإطلالات مركزية على خط الوسط 1892 Lounge / Founders Lounge مميز 850 £ إلى 1,800 £ المدرج الرئيسي (المستوى 2 / مقصورة المدراء) طعام فاخر من 4 أطباق، بار شامل، ومدخل ملاصق لنفق اللاعبين Executive Boxes مقصورة 9,500 £ إلى 22,000 £ (لكل مقصورة) المدرج الرئيسي (المستوى 3) جناح خاص مغلق يستوعب من 10 إلى 20 ضيفاً، ومقاعد شرفة خارجية، ومضيف وقائمة طعام متعددة الأطباق

كم تبلغ أسعار ضيافة ليفربول وتذاكره المميزة؟

تختلف أسعار ضيافة نادي ليفربول وتذاكره المميزة بحسب ثلاثة عوامل رئيسية: تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C)، وأسلوب الطعام (طعام شارع غير رسمي مقابل طعام فاخر متعدد الأطباق)، وموقع الجلوس بالنسبة للملعب (الطبقة العليا مقابل مستوى مقصورة المدراء).

البارات الرياضية غير الرسمية واللاونجات (295 £ - 595 £ للشخص الواحد): خيارات الدخول الأساسية مثل Brodie's Lounge في مدرج أنفيلد رود أو Carlsberg Dugout في المدرج الرئيسي. وتشمل تذاكر مباراة بمقاعد مبطنة، وأكشاك طعام شارع مجانية قبل المباراة، ومشروباً مجانياً بين الشوطين.

بوفيهات تقليدية ولاونجات النادي (350 £ - 650 £ للشخص الواحد): خيارات متوسطة المستوى مثل Premier Club (مدرج السير كيني دالجليش) أو The Anfield Beat. وتشمل بوفيهات ساخنة وباردة متعددة الأطباق، وإمكانية الوصول إلى بار نقدي، وظهور لاعبين سابقين من ليفربول.

تجارب الطعام الفاخر واللاونجات المميزة (650 £ - 1,450 £ للشخص الواحد): تجارب رفيعة المستوى مثل The Beautiful Game وChemistry Lounge أو Japan Airlines Lounge (المعروف سابقاً باسم 1892 Lounge). وتشمل طعاماً فاخراً من 3 إلى 4 أطباق، وبيرة ونبيذاً ومشروبات روحية مشمولة، وشمبانيا ترحيبية، وإطلالات مركزية مميزة ملاصقة لمقصورة المدراء أو مقاعد الفريق.

اللاونجات الرئيسية وفائقة الـ VIP (1,800 £ - 2,500+ £ للشخص الواحد): مساحات شديدة الحصرية مثل Founders Lounge في مدرج أنفيلد رود الجديد. وتضم تجربة طعام من خمسة أطباق بأسلوب "مسرح الطعام"، وباراً مفتوحاً، ومقاعد مبطنة ومدفأة، وهدايا مباراة مخصصة.

المقصورات التنفيذية الخاصة (9,500 £ - 22,000 £ لكل مقصورة): أجنحة خاصة تتسع من 10 إلى 20 ضيفاً في المدرج الرئيسي. تعتمد الأسعار على المنافس، وتشمل طعاماً مخصصاً، وخدمة نادل شخصية، ومقاعد شرفة خاصة خارج جناحك.

ما باقات ليفربول المميزة المتاحة؟

يقدم نادي ليفربول مجموعة واسعة من مساحات الضيافة المصممة للمشجعين الأفراد، والعملاء من الشركات، والمجموعات الباحثة عن أجواء مختلفة ليوم المباراة:

المقصورات التنفيذية الخاصة (المدرج الرئيسي)

تقع المقصورات التنفيذية في المستوى 3 من المدرج الرئيسي، وتستضيف 10 أو 12 أو 20 ضيفاً في خصوصية تامة.

التجربة : خدمة نادل ومضيف شخصي، وطعام مخصص متعدد الأطباق أو بوفيهات فاخرة، وبار خاص مجهز بالكامل، ووصول مباشر إلى مقاعد شرفة شخصية مبطنة تقع مباشرة خارج أبواب الجناح الزجاجية.

اللاونجات الرئيسية ومستوى المدراء

Japan Airlines Lounge (المعروف سابقاً باسم 1892 Lounge) : يحتفي بسنة تأسيس ليفربول بعد الانفصال عن إيفرتون. يقع في البلوك L14 من الطبقة الدنيا للمدرج الرئيسي قرب مقصورة المدراء ونفق اللاعبين، ويوفر قوائم طعام فاخرة ومشروبات مشمولة وقرباً من أرضية الملعب.

Founders Lounge : يقع في مدرج أنفيلد رود الموسع، ويضم مفهوم "مسرح الطعام" متعدد الأطباق، وبار شمبانيا مفتوح، ومقاعد مبطنة ومدفأة تقع مباشرة خلف المرمى باتجاه الـ Kop.

أجنحة الطعام الفاخر المميزة

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: تقع في المستوى 2 من المدرج الرئيسي، وتوفر قوائم من 3 أطباق يعدها الطهاة، وخدمة مشروبات مجانية شاملة، وهدايا مباراة، وإطلالات مركزية على الملعب في البلوكين M4 وM6.

البارات الرياضية والبوفيهات

Brodie's Lounge: سُمّي على اسم جون ألكسندر برودي، المهندس المدني من ليفربول الذي اخترع شباك كرة القدم في عام 1889. ويضم أكشاك طعام شارع مجانية، وموسيقى قبل المباراة، ومشروباً بين الشوطين، ومقاعد مبطنة في الطبقة العليا من مدرج أنفيلد رود.

Carlsberg Dugout: مساحة نابضة بالحيوية واجتماعية تمتد عبر أجنحة الطبقة الوسطى من المدرج الرئيسي. وتوفر طعام شارع، وخدمة بار نقدي، ومقاعد مبطنة ملاصقة للمنطقة الفنية للمدرب.

Premier Club: يقع في مدرج السير كيني دالجليش (Shanks and Paisley Suites)، ويضم بوفيهاً قبل المباراة من طبقين ساخنين وباردين، وبرنامج المباراة، وإطلالات جانبية مرتفعة على أرضية الملعب.

باقات خارج الموقع

The Sandon & Isla Gladstone : تصاريح ضيافة خارج الموقع تشمل وجبات قبل المباراة في مواقع بارزة بمدينة ليفربول، مثل The Sandon في Oakfield Road، وهو الموقع التاريخي الذي أسس فيه جون هولدينج نادي ليفربول عام 1892، إلى جانب تذكرة مباراة رسمية في الطبقة الدنيا في أنفيلد.

ماذا يجب أن تعرف عن مدرجات أنفيلد، وإطلالات الملعب، والتاريخ المحلي؟

المدرج الرئيسي (الطبقة الوسطى والمستوى 2): يضم المقصورات التنفيذية وأجنحة الطعام الفاخر. وتقع البلوكات من M4 إلى M6 مباشرة فوق خط المنتصف، ما يوفر زوايا رؤية تكتيكية مشابهة لكاميرا البث.

مدرج أنفيلد رود (Brodie's Lounge): يقع في الجهة المقابلة لمدرج الـ Kop الشهير. وتوفر مشاهدة 12,000 مشجع في الـ Kop وهم يرددون "You'll Never Walk Alone" من الجهة المقابلة للملعب، واحدة من أكثر الزوايا البصرية لفتاً للنظر في عالم كرة القدم.

مدرج السير كيني دالجليش (Premier Club): يقع في الجهة المقابلة للمدرج الرئيسي على موقع مدرج Centenary السابق. ويوفر إطلالات واضحة ومرتفعة على المنطقتين الفنيتين.

كيف تحصل على تذاكر ضيافة فريق سيدات ليفربول؟

بالنسبة للمشجعين الراغبين في خوض تجربة ضيافة في أنفيلد بسعر أقل، فإن بعض مباريات فريق سيدات ليفربول في دوري السوبر للسيدات، التي تُقام في أنفيلد، توفر نقطة دخول ميسورة.

تتضمن باقات ضيافة مباريات السيدات إمكانية دخول لاونجات المدرج الرئيسي، وخيارات طعام قبل المباراة، ومقاعد مبطنة بأسعار مخفضة، ما يجعلها مثالية للعائلات والمشجعين الأصغر سناً.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر ليفربول المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): أنيق غير رسمي. يُسمح بقمصان ليفربول الرسمية وألوان النادي. وتُحظر بشكل صارم البدلات الرياضية وملابس الصالات الرياضية وألوان الفريق الضيف وقمصان المنافس.

اللاونجات الرسمية والمقصورات (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): أنيق غير رسمي إلى رسمي. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بولو أو قمصان بياقة، وأحذية رياضية أنيقة ونظيفة. وتكون قمصان كرة القدم المقلدة مقيّدة عموماً في غرف الطعام الرسمية من الفئة العليا.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب في أنفيلد؟

حد الحقائب: يفرض أنفيلد حداً صارماً بحجم A4 ‏(297mm x 210mm x 210mm) على جميع الحقائب الداخلة عبر البوابات الدوارة.

عدم وجود تخزين داخل الموقع: لا توجد مرافق لحفظ الأمتعة أو إيداع الحقائب في أنفيلد. وسيتم منع الحقائب الكبيرة وحقائب الظهر الكبيرة من الدخول عند الأطواق الأمنية الخارجية.

حل التخزين: احفظ الأمتعة الأكبر في مرافق حفظ الأمتعة داخل محطة Liverpool Lime Street في وسط المدينة قبل التوجه إلى الملعب.

المواصلات: كيف تصل إلى أنفيلد مع التذاكر المميزة؟

تفتح لاونجات ضيافة أنفيلد أبوابها قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة وتظل مفتوحة حتى ساعة واحدة بعد المباراة.

الوصول: أكثر خيارات النقل العام موثوقية من وسط مدينة ليفربول هو خدمة الحافلات السريعة Stagecoach 917 ، التي تنطلق مباشرة من Commutation Row / St George's Hall إلى أنفيلد. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام Merseyrail إلى محطة Sandhills ثم الانتقال إلى Soccerbus.

حيلة الخروج بعد المباراة: تتسبب إغلاقات الطرق حول Walton Breck Road في ازدحام مروري كبير بعد المباراة وطوابير انتظار طويلة لسيارات الأجرة. وبما أن تذكرة الضيافة الخاصة بك تمنحك حق دخول اللاونج لمدة ساعة بعد صافرة النهاية، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومتابعة التحليل بعد المباراة على شاشات اللاونج المباشرة، وترك الحشد المكوّن من 60,000 شخص ينصرف قبل المغادرة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تصاريح الضيافة الرقمية الرسمية الخاصة بنادي ليفربول عبر البريد الإلكتروني إلى الحاجز الرئيسي قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن حفظ التصاريح مباشرة في Apple Wallet أو Google Wallet لمسحها عند بوابات VIP.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

غالباً ما يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لأغراض البث، مع نقلها بين مساء الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائياً للموعد الجديد للمباراة. احرص دائماً على إتاحة قدر من المرونة عند ترتيب السفر والإقامة.

هل يُسمح للأطفال بدخول لاونجات الضيافة في أنفيلد؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة في أنفيلد. ويجب أن يحمل كل حاضر، بغض النظر عن العمر، تذكرة ضيافة صالحة ليوم المباراة، كما يجب أن يكون الضيوف دون سن 16 برفقة شخص بالغ.