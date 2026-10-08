تجنّب عناء سحب التذاكر بالقرعة: حجز ضيافة مانشستر يونايتد يمنحك طريقًا مباشرًا ومضمونًا إلى أولد ترافورد، من دون الدخول في سحوبات العضوية أو متطلبات النقاط المعقّدة.

حتى مع سعة ملعب تتجاوز 74,000 متفرج، يبقى الحصول على تذاكر المباريات العادية لمواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز الكبيرة أو اللقاءات الأوروبية أمرًا بالغ الصعوبة. باقات يوم المباراة الرسمية تزيل هذا الضغط، إذ توفّر مقاعد مؤكدة، وتجربة طعام تنفيذية، ومشروبات مشمولة، وإطلالات لا تُضاهى على أرضية الملعب.

لمحة سريعة: ضيافة أولد ترافورد، التذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة المميزة الفئة نطاق السعر (للشخص الواحد)* الموقع ما تتضمنه Kit Room / Salford Suite صالة £250 – £495 الزاوية الشمالية الغربية / مدرج SAF مقعد مبطن في المستوى 2/3، مأكولات شارع، بار نقدي، برنامج المباراة Victoria Warehouse صالة خارج الموقع £295 – £580 خارج الموقع (على بُعد 5 دقائق سيرًا) مقعد في مدرج السير بوبي تشارلتون، أكشاك مأكولات شارع، مشروبات مشمولة Museum Experience & Red Café مستوى النادي والتجربة £350 – £650 مدرج السير أليكس فيرغسون مقعد مبطن في مدرج SAF، دخول كامل إلى المتحف المؤلف من 3 طوابق، بوفيه، جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد أساطير النادي Knights Lounge & Centennial تجربة طعام £650 – £1,250 الزاوية الشمالية الشرقية / مدرج SAF وجبة من 3 أطباق بإعداد الطهاة، بار مفتوح، مقاعد مبطنة عند خط المنتصف The Gallery & Heritage Club مميزة £1,200 – £2,500 مدرج SAF / مدرج SBC تجربة طعام راقية من 4/5 أطباق، استقبال بالشمبانيا، مقاعد تنفيذية مركزية Private Executive Boxes (8–10+ Guests) مقصورة £8,500 – £22,000 (للمقصورة الواحدة) المدرج الشرقي / مدرج SBC جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، طعام مخصص، مقاعد شرفة

*تتغير الأسعار بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

كيف تحجز التذاكر المميزة لمانشستر يونايتد؟

المباريات التالية مان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز 12:30 توتنهام

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر مانشستر يونايتد FC المميزة؟

تتفاوت أسعار ضيافة يوم المباراة لمانشستر يونايتد بحسب تصنيف المباراة (منافسات الفئة A مقابل مباريات الفئة B/C)، وخيارات الطعام (من أكشاك مأكولات الشارع غير الرسمية إلى الوجبات الراقية متعددة الأطباق)، وموقع المقعد (من زوايا المدرج العلوي إلى مقاعد خط المنتصف):

الحانات الرياضية غير الرسمية والصالات العصرية (£250 – £495 للشخص الواحد): مساحات للمستوى الأساسي مثل The Kit Room أو Salford Suite. تشمل مقاعد مبطنة في المدرجات العلوية، وخيارات مأكولات شارع غير رسمية، وإمكانية استخدام بار مدفوع.

الصالات خارج الموقع وباقات التجارب (£295 – £650 للشخص الواحد): خيارات مميزة مثل Victoria Warehouse أو تجربة متحف أولد ترافورد في مدرج السير أليكس فيرغسون. تتضمن معروضات تفاعلية خاصة بالنادي، وبوفيهات ساخنة، ومشروبات مجانية، وجلسات أسئلة وأجوبة قبل المباراة مع لاعبين سابقين.

الطعام الراقي وصالات خط الوسط (£650 – £1,250 للشخص الواحد): أجواء فاخرة من الفئة المتوسطة تشمل Knights Lounge وCentennial Suite أو Evolution Restaurant. توفّر قوائم طعام فاخرة من ثلاثة أطباق، وخيارات بار مشمولة، ومقاعد مميزة مطلة على خط التماس.

صالات كبار الزوار الرئيسية الفائقة (£1,200 – £2,500+ للشخص الواحد): مساحات من أعلى فئة مثل The Gallery أو Heritage Club. توفّر استقبالًا بالشمبانيا، ووجبات راقية من أربعة أو خمسة أطباق بإعداد الطهاة، وهدايا رسمية، ومقاعد مبطنة فاخرة قرب مقصورة المدراء.

المقصورات التنفيذية الخاصة (£8,500 – £22,000 للمقصورة الواحدة): أجنحة حصرية من 8 إلى أكثر من 10 ضيوف على طول المدرج الشرقي ومدرج السير بوبي تشارلتون. تشمل خدمات طعام مصممة حسب الطلب، وخدمة مضيف خاص، ومقاعد شرفة مخصصة مباشرة خارج نافذة جناحك.

ما الباقات المميزة المتاحة في مانشستر يونايتد FC؟

Private Executive Boxes (8–10+ Guests)

تقع الأجنحة الخاصة على مستويات المقصورات الحصرية في المدرجين الشرقي والسير بوبي تشارلتون، وتوفّر خصوصية كاملة إلى جانب مقاعد خارجية مباشرة.

السعر: ابتداءً من £8,500 للمقصورة الواحدة (من 8 إلى أكثر من 10 ضيوف)

ما تتضمنه: جناح خاص مغلق بإطلالة على الملعب، ومضيف شخصي وخدمة نادل، وخيارات طعام متعددة الأطباق أو بوفيهات، وبار خاص مجهز، وبرامج يوم المباراة، وظهور من لاعبين سابقين في يونايتد.

أجنحة VIP الرئيسية

مصممة للاستضافة التنفيذية، والمناسبات الخاصة، أو للمشجعين الباحثين عن تجربة طعام رفيعة المستوى مقترنة بإطلالة مركزية عند خط المنتصف.

السعر: The Gallery ابتداءً من £1,200 للشخص الواحد | Heritage Club ابتداءً من £1,500 للشخص الواحد

ما تتضمنه: مقاعد تقع بالقرب من صالة المدراء، واستقبال بالشمبانيا، ووجبة راقية من خمسة أطباق، وبار مجاني يضم مشروبات روحية وأنواع نبيذ، وهدايا تذكارية، وتحليلات تكتيكية قبل المباراة.

صالات الطعام والتجارب

مثالية للمشجعين الذين يريدون إرثًا غنيًا للنادي، أو طعامًا من أعلى مستوى، أو ترفيهًا غامرًا في يوم المباراة:

السعر: Knights Lounge (£650 – £1,100) | Museum Experience (ابتداءً من £350) | Red Café (ابتداءً من £330)

ما تتضمنه: قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وباقات بار مفتوح، وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة مع أساطير يونايتد، ومقاعد مبطنة مميزة في مدرج السير أليكس فيرغسون.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة

ضيافة مرنة وحيوية مثالية للعائلات، والمشجعين المحليين، والداعمين الدوليين:

السعر: Victoria Warehouse (£295 – £580) | The Kit Room (£250 – £495) | Salford Suite (£228 – £450)

ما تتضمنه:

مقاعد مبطنة عبر مدرج السير بوبي تشارلتون، أو مدرج السير أليكس فيرغسون، أو الزاوية الشمالية الغربية

دخول إلى الأجنحة يبدأ قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة ويستمر حتى ساعة واحدة بعد نهايتها

قسائم مأكولات شارع، أو بوفيهات ساخنة، أو منصات طعام غير رسمية

إمكانية استخدام مرافق البار النقدي أو خيارات المشروبات المجانية بحسب الفئة

برنامج تذكاري رسمي ليوم المباراة

ما الذي يجب معرفته عن مدرجات أولد ترافورد والإطلالات؟

تقدّم المدرجات الأربعة المميزة في أولد ترافورد، كلٌ منها، زاوية مشاهدة فريدة:

مدرج السير أليكس فيرغسون (المدرج الشمالي): المدرج الضخم المؤلف من ثلاثة مستويات، ويضم أبرز الأجنحة التنفيذية، وThe Gallery، ومتحف مانشستر يونايتد. المقاعد في المستوى الأوسط تمنح إطلالات تكتيكية استثنائية على أرضية الملعب.

مدرج السير بوبي تشارلتون (المدرج الجنوبي): يمتد بمحاذاة خط التماس الرئيسي، ويضم دكك البدلاء، والنفق، ومقصورة المدراء. مقاعد المستوى الأول تمنح منظورًا قريبًا من المنطقة الفنية.

ستريتفورد إند (المدرج الغربي): المركز التاريخي لأجواء أولد ترافورد. الصالات القريبة في الزوايا تتيح للمشجعين الاستمتاع بالضجيج مع الاستفادة من مزايا مميزة.

المدرج الشرقي (SCORE Stand): يوفّر مقاعد مرتفعة في الزوايا ومقصورات تنفيذية تطل مباشرة على مدخل Sir Matt Busby Way وتمثال الثالوث في الخارج.

كيف تحصل على ضيافة وتذاكر مانشستر يونايتد للسيدات (WSL) المميزة؟

بالنسبة للمشجعين الذين يتطلعون إلى خوض تجربة ضيافة أولد ترافورد بسعر أقل، فإن مباريات مانشستر يونايتد في دوري السوبر للسيدات (WSL) ومباريات الكؤوس التي تُلعب في أولد ترافورد تمثل خيارًا رائعًا.

تتضمن باقات مباريات السيدات دخولًا إلى صالات مدرج السير أليكس فيرغسون، وبوفيهات عالية الجودة، ومقاعد مبطنة بأسعار مناسبة للعائلات، ما يجعلها خيارًا محبوبًا لفرق الشباب والخرجات العائلية.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع التذاكر المميزة لمانشستر يونايتد؟

الفئة غير الرسمية (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): أناقة غير رسمية. يُسمح بقمصان مانشستر يونايتد الرسمية وملابس الفريق. تُمنع بشكل صارم البدل الرياضية، وملابس التمرين، وملابس الفريق الضيف، أو ألوان المنافسين.

الصالات والمقصورات الرسمية (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): من الأناقة غير الرسمية إلى الرسمية. سراويل أنيقة أو جينز مرتب، وقمصان بياقة أو ملابس تريكو أنيقة، وأحذية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة سادة. لا يُسمح بقمصان كرة القدم في الأجنحة الراقية من الفئة الأعلى.

المواصلات: كيف تصل إلى أولد ترافورد مع التذاكر المميزة؟

تفتح أجنحة الضيافة قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة وتبقى مفتوحة حتى ساعة واحدة بعد صافرة النهاية.

الوصول: أسهل وسيلة للسفر هي عبر Manchester Metrolink. تنطلق الترامات من Manchester Piccadilly أو Victoria إلى محطة Old Trafford (7 دقائق سيرًا)، أو Wharfside (5 دقائق سيرًا)، أو Exchange Quay (10 دقائق سيرًا).

المغادرة: قد تكون طوابير محطات الترام بعد المباراة مزدحمة جدًا. وبما أن تصريح الضيافة الخاص بك يمنحك دخولًا إلى الصالة بعد المباراة، فابقَ في الداخل، وشاهد التحليلات المباشرة لما بعد اللقاء على شاشات الصالة، ودَع الزحام يتفرق قبل أن تعود إلى وسط المدينة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل التذاكر الإلكترونية الرسمية لضيافة مانشستر يونايتد FC عبر البريد الإلكتروني إلى الحاجز الرئيسي قبل انطلاق المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن إضافة التذاكر الإلكترونية إلى محفظة هاتفك (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها عند بوابات الملعب على شكل رموز PDF شريطية.

ماذا يحدث إذا تغيّر موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

غالبًا ما يتم تغيير مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل النقل التلفزيوني المباشر، سواء إلى مساء الجمعة أو مواعيد السبت أو الأحد أو الاثنين. وتبقى تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا لموعد الانطلاق الجديد. احرص على إبقاء خطط السفر مرنة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في أولد ترافورد؟

نعم. الأطفال مرحّب بهم في جميع صالات الضيافة في أولد ترافورد. ويجب أن يحمل جميع الحضور تذكرة ضيافة سارية بغض النظر عن العمر، كما يجب أن يكون الأطفال دون 16 عامًا برفقة شخص بالغ.



