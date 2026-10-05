كما يعلم كثير من المشجعين، فإن تأمين تذكرة دخول عامة إلى أنفيلد من دون تذكرة موسمية رسمية أو رصيد حضور يمتد لعقد كامل، يعد أمرًا شبه مستحيل.

وبالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا رفيعة المستوى، تتطلب قرعتا العضوية الرسمية السنويتان لنادي ليفربول من المشجعين اجتياز طابور رقمي يضم أكثر من 100,000 مشجع يتنافسون على بضع مئات من المقاعد.

أما مباريات الفئة A، مثل مانشستر يونايتد وإيفرتون ومانشستر سيتي، فتفرض حدًا صارمًا يبلغ أكثر من 13 رصيد حضور من المواسم السابقة لمجرد دخول القرعة.

ضيافة يوم المباراة الرسمية تبقى المنفذ الوحيد المضمون والمتحقق منه قانونيًا إلى أنفيلد لحاملي غير التذاكر الموسمية، والمشجعين الدوليين، والجماهير التي تخطط لرحلة إلى ميرسيسايد، ولا تتطلب أي حالة عضوية أو أرصدة أولوية.

كيف تحجز تذاكر ليفربول المميزة؟

لتجنب أسواق إعادة بيع التذاكر الثانوية غير الصالحة التابعة لجهات خارجية، يجب حجز ضيافة ليفربول الرسمية عبر قنوات النادي المباشرة أو شركاء السفر الأساسيين المعتمدين:

بوابة الضيافة الرسمية لنادي ليفربول (hospitality.liverpoolfc.com): منصة الحجز المباشرة التابعة للنادي لصالات المباريات الفردية، وليالي دوري أبطال أوروبا، واستئجار الأجنحة التنفيذية الموسمية.

Seat Unique: موزع رسمي معتمد وشريك لمنصة التذاكر، ويقدم تصاريح ضيافة موثقة لنادي ليفربول، ومقاعد VIP، مثل Brodie's Lounge وAnfield Beat Lounge وFounders Lounge، وتجارب مميزة في يوم المباراة. احجز تذاكر ليفربول المميزة عبر Seat Unique.

Champions Travel: شريك إعادة بيع رسمي يقدم مقاعد ضيافة مضمونة في أنفيلد ضمن باقات تشمل الإقامة في فنادق وسط مدينة ليفربول وخدمات النقل. احجز تذاكر ليفربول المميزة عبر Champions Travel.

لمحة سريعة: باقات ضيافة وVIP في أنفيلد

التذكرة المميزة الفئة نطاق السعر (للفرد)* الموقع ما تتضمنه Brodie's Lounge لاونج 295 £ إلى 595 £ مدرج أنفيلد رود (المستوى العلوي 1) أطعمة شارع، مشروب بين الشوطين، حضور أحد أساطير النادي، وإطلالة بانورامية باتجاه The Kop Carlsberg Dugout لاونج 295 £ إلى 595 £ المدرج الرئيسي (جناح الطبقة الوسطى) أكشاك أطعمة شارع، مشروب بين الشوطين، زيارة من أحد أساطير ليفربول، وإطلالة قريبة من مقاعد البدلاء Premier Club مستوى النادي 350 £ إلى 650 £ مدرج السير كيني دالغليش بوفيه ساخن وبارد، مرطبات بين الشوطين، وإطلالة كاميرا البث باتجاه مقاعد البدلاء The Beautiful Game / Chemistry تناول الطعام 650 £ إلى 1,150 £ المدرج الرئيسي (منتصف الطبقة الوسطى) وجبة من 3 أطباق، وبيرة ونبيذ ومشروبات روحية مشمولة، وإطلالات مركزية على خط الوسط 1892 Lounge / Founders Lounge مميز 850 £ إلى 1,800 £ المدرج الرئيسي (المستوى 2 / مقصورة المدراء) تناول طعام فاخر من 4 أطباق، وبار مشمول، ومدخل مجاور لنفق اللاعبين Executive Boxes مقصورة 9,500 £ إلى 22,000 £ (لكل مقصورة) المدرج الرئيسي (المستوى 3) جناح خاص مغلق يتسع من 10 إلى 20 ضيفًا، ومقاعد شرفة خارجية، ومضيف وقائمة طعام متعددة الأطباق

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر ليفربول المميزة؟

تختلف أسعار ضيافة وتذاكر ليفربول المميزة بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C)، وأسلوب الطعام (أطعمة شارع غير رسمية مقابل تناول طعام فاخر متعدد الأطباق)، وموقع الجلوس بالنسبة إلى الملعب (الطبقة العلوية مقابل مستوى مقصورة المدراء).

البارات الرياضية غير الرسمية واللاونجات (295 £ - 595 £ للفرد): خيارات الدخول الأساسية مثل Brodie's Lounge في مدرج أنفيلد رود أو Carlsberg Dugout في المدرج الرئيسي. تتضمن تذاكر مباراة بمقاعد مبطنة، وأكشاك أطعمة شارع مجانية قبل المباراة، ومشروبًا مجانيًا بين الشوطين.

البوفيه التقليدي ولاونجات النادي (350 £ - 650 £ للفرد): خيارات متوسطة مثل Premier Club (مدرج السير كيني دالغليش) أو The Anfield Beat. تتضمن بوفيهات ساخنة وباردة متعددة الأطباق، وإمكانية الدخول إلى بار نقدي، وظهور لاعبين سابقين من ليفربول.

التناول الفاخر للطعام واللاونجات المميزة (650 £ - 1,450 £ للفرد): تجارب راقية مثل The Beautiful Game وChemistry Lounge أو Japan Airlines Lounge ‏(1892 Lounge سابقًا). تتضمن تناول طعام فاخر من 3 إلى 4 أطباق، وبيرة ونبيذ ومشروبات روحية مشمولة، وشمبانيا ترحيبية، وإطلالات مركزية مميزة مجاورة لمقصورة المدراء أو لمقاعد الفريق.

اللاونجات الرئيسية وUltra-VIP ‏(1,800 £ - 2,500 £+ للفرد): مساحات شديدة الحصرية مثل Founders Lounge في مدرج أنفيلد رود الجديد. تتضمن تناول طعام من خمس أطباق وفق مفهوم "theatre of food"، وبارًا مفتوحًا، ومقاعد مبطنة ومدفأة، وهدايا مخصصة ليوم المباراة.

المقصورات التنفيذية الخاصة (9,500 £ - 22,000 £ لكل مقصورة): أجنحة خاصة تتسع من 10 إلى 20 ضيفًا في المدرج الرئيسي. يعتمد السعر على المنافس، ويتضمن طعامًا مخصصًا، وخدمة نادل شخصي، ومقاعد شرفة خاصة خارج جناحك مباشرة.

ما باقات ليفربول المميزة المتاحة؟

يقدم نادي ليفربول مجموعة واسعة من مساحات الضيافة المصممة للمشجعين الأفراد، والعملاء من الشركات، والمجموعات الباحثة عن أجواء مختلفة في يوم المباراة:

المقصورات التنفيذية الخاصة (المدرج الرئيسي)

تقع المقصورات التنفيذية في المستوى 3 من المدرج الرئيسي، وتستضيف 10 أو 12 أو 20 ضيفًا في خصوصية تامة.

التجربة : خدمة نادل ومضيف شخصي، وطعام مخصص متعدد الأطباق أو بوفيهات فاخرة، وبار خاص مجهز بالكامل، ووصول مباشر إلى مقاعد شرفة شخصية مبطنة تقع مباشرة خارج أبواب الجناح الزجاجية.

اللاونجات الرئيسية ومستوى المدراء

Japan Airlines Lounge (1892 Lounge سابقًا) : يكرم سنة تأسيس ليفربول بعد الانفصال عن إيفرتون. يقع في البلوك L14 من المستوى السفلي للمدرج الرئيسي قرب مقصورة المدراء ونفق اللاعبين، ويقدم قوائم طعام فاخرة ومشروبات مشمولة وقربًا من أرضية الملعب.

Founders Lounge : يقع في مدرج أنفيلد رود الموسع، ويتميز بمفهوم "theatre of food" متعدد الأطباق، وبار شمبانيا مفتوح، ومقاعد مبطنة ومدفأة تقع مباشرة خلف المرمى باتجاه The Kop.

أجنحة الطعام الفاخر المميزة

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: تقع في المستوى 2 من المدرج الرئيسي، وتقدم قوائم طعام من 3 أطباق يعدها الطهاة، وخدمة مشروبات مجانية مشمولة، وهدايا للمباراة، وإطلالات مركزية على الملعب في البلوكين M4 وM6.

البارات الرياضية والبوفيهات

Brodie's Lounge: سمي تيمّنًا بجون ألكسندر برودي، المهندس المدني من ليفربول الذي اخترع شبكة كرة القدم في 1889. ويضم أكشاك أطعمة شارع مجانية، وموسيقى قبل المباراة، ومشروبًا بين الشوطين، ومقاعد مبطنة في الطبقة العليا من مدرج أنفيلد رود.

Carlsberg Dugout: مساحة نابضة وحيوية واجتماعية تمتد عبر أجنحة الطبقة الوسطى من المدرج الرئيسي. وتقدم أطعمة شارع، وخدمة بار نقدي، ومقاعد مبطنة مجاورة للمنطقة الفنية للمدرب.

Premier Club: يقع في مدرج السير كيني دالغليش (أجنحة Shanks وPaisley)، ويتميز ببوفيه ساخن وبارد من طبقين قبل المباراة، وبرنامج المباراة، وإطلالات جانبية مرتفعة على أرضية الملعب.

الباقات خارج الملعب

The Sandon & Isla Gladstone : تصاريح ضيافة خارج الموقع تشمل وجبات قبل المباراة في معالم بارزة بمدينة ليفربول، مثل The Sandon في Oakfield Road، وهو الموقع التاريخي الذي أسس فيه جون هولدينغ نادي ليفربول عام 1892، مع تذكرة مباراة رسمية في الطبقة السفلى من أنفيلد.

ما الذي يجب معرفته عن مدرجات أنفيلد، وإطلالات الملعب، والتاريخ المحلي؟

المدرج الرئيسي (الطبقة الوسطى والمستوى 2): يضم المقصورات التنفيذية وأجنحة الطعام الفاخر. وتقع البلوكات من M4 إلى M6 مباشرة فوق خط المنتصف، ما يوفر زوايا رؤية تكتيكية شبيهة بكاميرات البث.

مدرج أنفيلد رود (Brodie's Lounge): يقع في الجهة المقابلة لمدرج The Kop الشهير. ومشاهدة 12,000 مشجع في The Kop وهم ينشدون "You'll Never Walk Alone" من الجهة المقابلة للملعب تمنح واحدة من أكثر الزوايا البصرية لفتًا للنظر في كرة القدم العالمية.

مدرج السير كيني دالغليش (Premier Club): يقع في الجهة المقابلة للمدرج الرئيسي في موقع مدرج Centenary السابق. ويوفر إطلالات واضحة ومرتفعة على المنطقتين الفنيتين.

كيف تحصل على تذاكر ضيافة ليفربول للسيدات؟

بالنسبة للمشجعين الراغبين في خوض تجربة ضيافة في أنفيلد بسعر أقل، فإن بعض مباريات دوري السوبر للسيدات الخاصة بليفربول، التي تُقام في أنفيلد، توفر نقطة دخول ميسورة.

وتتضمن باقات ضيافة مباريات السيدات إمكانية دخول لاونجات المدرج الرئيسي، وخيارات طعام قبل المباراة، ومقاعد مبطنة بأسعار مخفضة، ما يجعلها مثالية للعائلات والمشجعين الأصغر سنًا.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر ليفربول المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بارتداء قمصان ليفربول الرسمية وألوان النادي. وتُحظر بشكل صارم البدلات الرياضية وملابس الصالات الرياضية وألوان الفريق الضيف وقمصان المنافس.

اللاونجات والمقصورات الرسمية (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): ملابس أنيقة غير رسمية إلى رسمية. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بولو أو قمصان بياقة، وأحذية رياضية أنيقة ونظيفة. وعادة ما تُقيَّد قمصان كرة القدم المقلدة في قاعات الطعام الرسمية من الفئة العليا.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب في أنفيلد؟

حد الحقائب: يفرض أنفيلد حدًا صارمًا بحجم A4 ‏(297mm x 210mm x 210mm) على جميع الحقائب الداخلة عبر البوابات الدوارة.

لا يوجد تخزين في الموقع: لا توجد مرافق لتخزين الأمتعة أو إيداع الحقائب في أنفيلد. وسيتم منع حقائب السفر وحقائب الظهر الكبيرة من الدخول عند الأطواق الأمنية الخارجية.

حل التخزين: احفظ الأمتعة الأكبر حجمًا في مرافق حفظ الأمتعة داخل محطة Liverpool Lime Street في وسط المدينة قبل التوجه إلى الملعب.

المواصلات: كيف تصل إلى أنفيلد مع التذاكر المميزة؟

تفتح لاونجات الضيافة في أنفيلد أبوابها قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة وتظل مفتوحة حتى ساعة واحدة بعد المباراة.

الوصول: الخيار الأكثر موثوقية في وسائل النقل العام من وسط مدينة ليفربول هو خدمة الحافلات السريعة Stagecoach 917 ، التي تنطلق مباشرة من Commutation Row / St George's Hall إلى أنفيلد. وبدلًا من ذلك، يمكنك استخدام Merseyrail إلى محطة Sandhills ثم الانتقال إلى Soccerbus.

حيلة الخروج بعد المباراة: تتسبب إغلاقات الطرق حول Walton Breck Road في ازدحام شديد بعد المباراة وطوابير طويلة لسيارات الأجرة. وبما أن تذكرة الضيافة تمنحك حق دخول اللاونج لمدة ساعة بعد صافرة النهاية، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومشاهدة التحليل بعد المباراة على شاشات اللاونج المباشرة، وترك حشد الـ60,000 شخص يغادر قبل المغادرة.

الأسئلة الشائعة

متى أستلم تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تصاريح الضيافة الرقمية الرسمية لنادي ليفربول عبر البريد الإلكتروني إلى الحاجز الرئيسي قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن حفظ التصاريح مباشرة في Apple Wallet أو Google Wallet لمسحها عند بوابات VIP.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرًا لأغراض البث، عبر نقلها بين مساء الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد الجديد للمباراة. احرص دائمًا على التحلي بالمرونة عند ترتيب السفر والإقامة.

هل يُسمح للأطفال بدخول لاونجات الضيافة في أنفيلد؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة في أنفيلد. ويجب على كل حاضر، بغض النظر عن عمره، حمل تذكرة ضيافة صالحة ليوم المباراة، كما يجب أن يكون الضيوف دون 16 عامًا برفقة شخص بالغ.