تجاوز تمامًا فوضى طوابير التذاكر: تمنحك ضيافة يوم المباراة الرسمية مسارًا معتمدًا وذا أولوية للدخول مباشرة إلى ستامفورد بريدج، من دون الحاجة إلى التعامل مع نقاط الولاء أو فئات العضوية أو سحوبات الاقتراع التي تشهد إقبالًا يفوق المتاح.

مع سعة محدودة تبلغ 40,000 متفرج وطلب وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، قد يبدو تأمين تذاكر الدخول العام للمباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والليالي الأوروبية معركة شاقة. لكن الضيافة الرسمية تقلب المعادلة، إذ تمنحك دخولًا فوريًا وموثقًا إلى جانب المأكولات الفاخرة، والبارات المجانية، وإطلالات عالمية على أرضية الملعب.

كيف تحجز تذاكر تشيلسي المميزة؟

يمكنك تأمين تذاكر تشيلسي المميزة الرسمية عبر قنوات النادي المباشرة ومنصات بيع التذاكر الأساسية المعتمدة:

بوابة الضيافة الرسمية لنادي تشيلسي (hospitality.chelseafc.com): محرك الحجز المباشر الخاص بتشيلسي لصالات المباراة الواحدة، ومواجهات الكؤوس المحلية، والمباريات الأوروبية، وتأجير الأجنحة التنفيذية الموسمية.

SportsBreaks: موزع رسمي معتمد وشريك سفر للمشجعين، يقدّم باقات ضيافة موثقة لـ Westview وUnder The Bridge (UTB) مرفقة بإقامات فندقية في لندن أو بطاقات تنقل داخل المدينة. احجز تذاكر تشيلسي المميزة على SportsBreaks.

Keith Prowse: موزع رسمي معتمد وشريك لبيع التذاكر، يوفّر باقات ضيافة موثقة في ستامفورد بريدج، ومقاعد فاخرة مبطنة، وتجارب طعام راقية عبر صالات المدرجين الغربي والشرقي. احجز تذاكر تشيلسي المميزة على Keith Prowse.

Champions Travel: موزع رسمي معتمد يقدّم مقاعد مضمونة لمباريات ستامفورد بريدج مع إقامة فندقية في غرب لندن وخدمات انتقال سلسة. احجز تذاكر تشيلسي المميزة على Champions Travel.

لمحة سريعة: ضيافة ستامفورد بريدج والتذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة المميزة الفئة نطاق السعر (للشخص الواحد)* الموقع ما تتضمنه Westview / UTB Sports Lounge لاونج £275 – £550 المدرج الغربي / Fulham Road مقعد مبطن في المدرج الغربي، صالة طعام/بوفيه من إعداد الشيف قبل المباراة، مشروب بين الشوطين، برنامج المباراة الرسمي Canoville & Champions Club مستوى النادي £395 – £750 المدرج الشرقي (الطبقة الوسطى) مقعد مبطن عند خط منطقة الـ18 ياردة، بوفيه من 3 أطباق قبل المباراة، بار مدفوع، وجبات خفيفة بعد المباراة، جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد أساطير النادي Tambling’s & Harris Suite طعام £650 – £1,250 المدرج الغربي (الطبقة الوسطى) قائمة طعام راقية من 3 أطباق، بار مفتوح شامل (بيرة/نبيذ/مشروبات روحية)، مقاعد مبطنة عند خط منتصف الملعب Millennium Suite & Club 1905 مميز £1,200 – £2,200 المدرج الغربي (المستوى 2) طعام فاخر من 4 أطباق، استقبال بالشمبانيا، مقاعد مركزية ملاصقة لمقصورة المديرين، وزيارات من أساطير النادي Executive Boxes (10–20 Guests) مقصورة £11,000 – £24,000 (للمقصورة الواحدة) المدرج الغربي / المدرج الشرقي جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، طعام مخصص متعدد الأطباق، مقاعد شرفة خاصة خارج الجناح

*تتغير الأسعار بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر تشيلسي المميزة؟

تختلف أسعار باقات الضيافة والباقات المميزة الخاصة بنادي تشيلسي بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C)، وخدمة الطعام (محطات طعام الشارع مقابل وجبات الشيف متعددة الأطباق)، وموقع الجلوس بالنسبة لأرضية الملعب (الطبقة العليا مقابل مستوى مقصورة المديرين):

الحانات الرياضية غير الرسمية واللاونجات العصرية (£275 – £550 للشخص الواحد): خيارات دخول سهلة مثل Westview أو Under The Bridge (UTB). تتضمن مقاعد مبطنة في المدرج الغربي، ومحطات طعام نابضة بالحيوية قبل المباراة، وقسائم مشروبات بين الشوطين.

البوفيهات التقليدية ولاونجات النادي (£395 – £750 للشخص الواحد): خيارات متوسطة المستوى مثل Canoville Suite أو Champions Club في المدرج الشرقي. تشمل بوفيهات ساخنة متعددة الأطباق، ومرافق بار مدفوع، ومأكولات خفيفة مالحة بعد المباراة، وظهورًا لنجوم سابقين من تشيلسي.

تجارب الطعام الفاخر ولاونجات خط الوسط (£650 – £1,250 للشخص الواحد): مساحات طهي مميزة مثل Tambling’s Suite أو Harris Suite في المدرج الغربي. توفّر قوائم ذواقة من 3 أطباق، وباقات مشروبات مجانية، ومقاعد مركزية عند خط منتصف الملعب.

اللاونجات الرئيسية فائقة الـVIP (£1,200 – £2,200+ للشخص الواحد): أجواء يوم مباراة عالمية المستوى مثل Millennium Suite أو The Clubhouse. تتضمن طعامًا فاخرًا من 4 أطباق، واستقبالًا بالشمبانيا، وهدايا حصرية للمباراة، ومقاعد مباشرة إلى جانب مقصورة المديرين.

المقصورات التنفيذية الخاصة (£11,000 – £24,000 للمقصورة الواحدة): أجنحة مغلقة تتسع من 10 إلى 20 ضيفًا في مستويات مخصصة للمقصورات. تشمل طعامًا متعدد الأطباق حسب الطلب، وخدمة مضيف شخصي، ومقاعد شرفة خاصة مباشرة خارج جناحك.

ما الباقات المميزة المتاحة في تشيلسي؟

المقصورات التنفيذية الخاصة (10–20 ضيفًا)

تقع المقصورات التنفيذية في مستويات مخصصة عبر المدرجين الغربي والشرقي، وتوفّر خصوصية كاملة إلى جانب مقاعد شرفة مباشرة خارج زجاج جناحك.

المقصورات التنفيذية: تبدأ من £11,000 (من 10 إلى 20 ضيفًا)

ما تتضمنه: جناح خاص مغلق بإطلالات على الملعب، ونادل ومضيف شخصي، وطعام فاخر متعدد الأطباق أو بوفيهات ذواقة، وبار خاص مجهز بالكامل، وبرامج يوم المباراة، وزيارات من أساطير النادي.

أجنحة VIP الرئيسية

مصممة للضيافة التنفيذية، والمناسبات الخاصة، أو المجموعات الصغيرة التي تبحث عن طعام فاخر إلى جانب إطلالات مركزية على خط الوسط.

The Millennium Suite: تبدأ من £1,200 للشخص الواحد

The Clubhouse: تبدأ من £1,500 للشخص الواحد

ما تتضمنه: مقاعد ملاصقة لـ Directors' Lounge المرموقة، وطعام فاخر من 4 أطباق، وبار مفتوح شامل مع مشروبات روحية وشمبانيا، وهدايا للمباراة، وإحاطات تكتيكية قبل المباراة.

لاونجات الطعام والتجارب

للمشجعين الباحثين عن تجارب طعام من المستوى الأعلى أو وصول خلف الكواليس إلى أرضية الملعب:

Tambling’s Suite: £650 – £1,100 للشخص الواحد (سُمّيت على اسم الهداف الأسطوري Bobby Tambling)

Harris Suite: تبدأ من £750 للشخص الواحد

Under The Bridge (UTB): تبدأ من £350 للشخص الواحد

Dugout Club: باقات مميزة على جانب الملعب مع دخول إلى نفق اللاعبين

ما تتضمنه: قوائم طعام من 3 أطباق من إعداد الشيف، وباقات مشروبات مجانية، وترفيه داخل اللاونج قبل المباراة، ومقاعد مبطنة في المدرج الغربي.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة

خيارات مرنة وحيوية مصممة للعائلات، والمسافرين الدوليين، والمجموعات:

Westview: £275 – £510 للشخص الواحد

Canoville Suite: £395 – £750 للشخص الواحد

ما تتضمنه:

مقاعد مبطنة في الطبقة العليا للمدرج الغربي أو الطبقة الوسطى للمدرج الشرقي

دخول إلى ممرات حديثة مضاءة طبيعيًا أو لاونجات خاصة تفتح قبل المباراة بساعتين ونصف

قسائم لمحطات الطعام قبل المباراة أو دخول إلى بوفيه الشيف

مشروبات مجانية بين الشوطين (شاي/قهوة/مشروبات غازية)

برنامج يوم المباراة الرسمي

ما الذي يجب معرفته عن مدرجات وإطلالات ستامفورد بريدج؟

توفّر المدرجات الأربعة في ستامفورد بريدج زوايا مشاهدة مختلفة بحسب ما إذا كنت تفضل الرؤية التكتيكية أو أجواء يوم المباراة:

المدرج الغربي (الطبقة الوسطى وWestview Upper): يضم الأجنحة التنفيذية ولاونجات الطعام الفاخر. وتقع البلوكات 1–8 في الطبقة الوسطى من المدرج الغربي مباشرة فوق مقاعد البدلاء ونفق اللاعبين، ما يوفّر إطلالات مثالية على خط منتصف الملعب.

المدرج الشرقي (الطبقة الوسطى): يضم Canoville Suite وChampions Club وCaptains Bar. يقع عند خط منطقة الـ18 ياردة، ويوفّر إطلالات مرتفعة على المنطقتين الفنيتين، وفي الجهة المقابلة لمنصة الكاميرات.

مدرج Matthew Harding وShed End: مدرجات خلف المرمى تحتضن جماهير الفريق المضيف المتحمسة. وتضعك باقات الضيافة غير الرسمية مثل UTB بالقرب من هذه الأطراف المفعمة بالحيوية.

كيف تحصل على ضيافة وتذاكر تشيلسي للسيدات (WSL) المميزة؟

بالنسبة للجماهير التي تبحث عن تجربة ضيافة ستامفورد بريدج بسعر في المتناول، فإن مباريات تشيلسي في دوري السوبر للسيدات (WSL) ومباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات التي تُقام في ستامفورد بريدج تقدّم بديلًا مناسبًا.

تتضمن باقات الضيافة لمباريات السيدات دخولًا إلى صالات المدرج الغربي، وخيارات بوفيه ذواقة، ومقاعد مبطنة بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها شائعة بين العائلات ومجموعات الشباب.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر تشيلسي المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Westview / UTB / Canoville Suite): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بارتداء القمصان الرسمية لتشيلسي وألوان الفريق. وتُحظر بشكل صارم البدلات الرياضية وملابس التمارين وألوان الفريق الضيف وقمصان الفريق المنافس.

اللاونجات والمقصورات الرسمية (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): ملابس أنيقة غير رسمية إلى رسمية. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بياقة أو ملابس صوفية أنيقة، وأحذية رسمية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة. وتُقيَّد القمصان الكروية المقلدة في قاعات الطعام الرسمية من الفئة العليا.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع تذاكر تشيلسي المميزة؟

حد الحقائب: يفرض ستامفورد بريدج حدًا صارمًا بحجم A4 (297mm x 210mm x 210mm) على جميع الحقائب التي تدخل عبر بوابات الملعب.

لا يوجد تخزين في الموقع: لا توجد مرافق لحفظ الأمتعة أو تسليم الحقائب في ستامفورد بريدج في أيام المباريات. وسيتم منع حقائب السفر وحقائب الظهر الكبيرة من الدخول من قبل الأمن عند الأطواق الخارجية.

حل التخزين: خزّن الأمتعة الأكبر حجمًا في مرافق حفظ الأمتعة داخل محطتي London Victoria أو Earl's Court قبل التوجه إلى Fulham Road.

المواصلات: كيف تصل إلى تشيلسي مع التذاكر المميزة؟

تفتح الأجنحة واللاونجات الخاصة بالضيافة قبل انطلاق المباراة بساعتين ونصف إلى 3 ساعات، وتبقى مفتوحة لمدة تصل إلى ساعة أو ساعتين بعد صافرة النهاية.

الوصول : أقرب محطة هي Fulham Broadway (District Line)، وتقع على بُعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من مداخل VIP في ستامفورد بريدج. وبدلًا من ذلك، يمكنك استخدام London Overground إلى West Brompton أو Imperial Wharf (15 دقيقة سيرًا على الأقدام).

المغادرة : قد تستغرق طوابير ما بعد المباراة في محطة مترو Fulham Broadway أكثر من 45 دقيقة لتجاوزها. وبما أن تصاريح الضيافة تمنحك دخولًا إلى اللاونج بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومشاهدة المقابلات المباشرة لمدرب ما بعد المباراة على شاشات اللاونج، وانتظار انحسار الزحام في المحطة قبل المغادرة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تذاكر الضيافة الإلكترونية الرسمية الخاصة بنادي تشيلسي عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى الحاجز الرئيسي قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن حفظ التذاكر الإلكترونية مباشرة في المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها كرموز PDF شريطية عند بوابات VIP.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرًا لأغراض البث، من خلال نقلها بين أمسيات الجمعة أو مواعيد السبت أو الأحد أو الإثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد الجديد للمباراة. احرص دائمًا على ترك مرونة عند ترتيب السفر وحجوزات الفنادق.

هل يُسمح للأطفال بدخول لاونجات الضيافة في ستامفورد بريدج؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة في ستامفورد بريدج. ويجب على كل حاضر، بغض النظر عن العمر، أن يحمل تذكرة ضيافة صالحة ليوم المباراة، كما يجب أن يكون الضيوف دون 16 عامًا برفقة شخص بالغ.