إليك تذكرتك الذهبية إلى ملعب الإمارات الخاص بأرسنال: ضيافة يوم المباراة والباقات المميزة توفّر تصريح دخول رسميًا ومضمونًا إلى ملعب الإمارات، من دون صداع القرعات والعضويات.

قد يبدو الحصول على تذاكر الدخول العام عبر قرعات العضوية الرسمية شبه مستحيل، إذ تنخفض معدلات النجاح في سحب عضوية Red كثيرًا إلى أقل من 10%. إليك كيفية الحصول على تذاكر أرسنال المميزة الآن.

كيف يمكن حجز تذاكر أرسنال المميزة؟

تتطلب مقاعد الدخول العام دفع قيمة عضوية أرسنال الرسمية للبالغين Red أو Silver (35–55 جنيهًا إسترلينيًا) من دون أي ضمان للفوز في قرعات المباريات. باقات ضيافة يوم المباراة لا تتطلب أي عضوية.

لمحة سريعة: ضيافة أرسنال والتذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة الفئة نطاق السعر (للفرد)* ما تتضمنه Cannon Club / Club Arsenal مستوى النادي (الطبقة الوسطى) 350–695 جنيهًا إسترلينيًا مقعد مبطن في مستوى النادي، قسائم طعام ومشروبات، مشروب بين الشوطين، تصريح جولة في المتحف/الملعب Club 1886 & Woolwich Restaurant تناول الطعام 695–995 جنيهًا إسترلينيًا وجبة حسب الطلب من 3 أطباق، بار مجاني، ظهور لأحد أساطير النادي، مقاعد مركزية في مستوى النادي The Avenell & The Heritage الصالات 1,595–1,795 جنيهًا إسترلينيًا مقاعد Box Level عند خط الوسط، تناول طعام لمجموعات صغيرة، استقبال فاخر بالشمبانيا وبار مفتوح Hero & Inner Circle مميز 1,895–2,695 جنيهًا إسترلينيًا دخول VIP خلف الكواليس، لقاءات مع اللاعبين، طعام فاخر، مقاعد ملاصقة لأرضية الملعب Executive Boxes (N5, N7, N7+) المقصورات 12,950–29,595 جنيهًا إسترلينيًا (للمقصورة الواحدة) جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، وجبة متعددة الأطباق، مقاعد شرفة خاصة مباشرة خارج المقصورة

*تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب فئة المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

ما الذي يجب معرفته عن مستوى النادي في ملعب الإمارات وإطلالات المدرجات؟

الطبقة الوسطى في أرسنال، المعروفة باسم Club Level، تطوّق الملعب بالكامل، وتقع بين الطبقتين السفلى والعليا. ويعتمد اختيار المدرج المناسب على ما إذا كنت تعطي الأولوية للرؤية التكتيكية، أو القرب من مقاعد بدلاء الفريق، أو الأجواء.

المدرجان الشرقي والغربي المركزيان (المدرجات 60-64 و69-73) : يقعان بالقرب من خط المنتصف. ويقع المدرج 62 مباشرة فوق نفق اللاعبين ومقاعد البدلاء، ما يوفّر زاوية تكتيكية ممتازة. وتصطف المدرجات 70–72 مع زاوية كاميرا البث التلفزيوني الرئيسية.

مدرجات الضيافة عند خط المرمى (المدرجات 65-68 في Clock End و77-81 في North Bank): تضم باقات مثل Cannon Club . وتوفّر هذه المقاعد مشاهدة غامرة للهجمات، واللقطات أمام المرمى، وقربًا كبيرًا من أطراف المدرجات المنزلية المتحمسة.

الصف 1 مقارنة بالصفوف 3-6 : رغم أن الصف 1 يضعك الأقرب إلى حافة الملعب، فإن الحاجز الزجاجي الآمن في مستوى النادي قد يحجب خط الرؤية قليلًا للمشاهدين الأقصر قامة أو للأطفال. وتُعد الصفوف من 3 إلى 6 على نطاق واسع "النقطة المثالية" في مستوى النادي، إذ تمنحك ارتفاعًا كافيًا لرؤية الملعب بالكامل من دون عوائق مع الحفاظ على حماية كاملة من المطر.

ما باقات الضيافة المتاحة في أرسنال؟

المقصورات التنفيذية الخاصة (10–15 ضيفًا)

تقع المقصورات التنفيذية في Box Level المخصص، وتوفر خصوصية كاملة مع مقاعد شرفة خارجية مخصصة مباشرة أمام جناحك الشخصي.

Executive Box N7: ابتداءً من 12,950 جنيهًا إسترلينيًا (10–15 ضيفًا)

Executive Box N5: ابتداءً من 13,140 جنيهًا إسترلينيًا (12 ضيفًا)

Executive Box N7+: ابتداءً من 29,595 جنيهًا إسترلينيًا (15 ضيفًا)

ما الذي تتضمنه: مقاعد جناح خاصة مباشرة خارج المقصورة، وجبة متعددة الأطباق، بار شامل، مضيف مخصص، برامج يوم المباراة الرسمية، وباقات مختارة تتضمن لقاءات مع اللاعبين أو قمصانًا مخصصة.

الصالات التنفيذية الحصرية

مصممة للأزواج، أو المشجعين الأفراد، أو المجموعات الصغيرة التي تريد أجواء مطعم فاخر مع إطلالة على خط الوسط.

The Avenell: ابتداءً من 1,595 جنيهًا إسترلينيًا للفرد (تُباع في أزواج)

The Heritage: ابتداءً من 1,795 جنيهًا إسترلينيًا للفرد (تُباع في أزواج)

ما الذي تتضمنه: مقاعد مميزة بمحاذاة خط المنتصف في Box Level، وطعام ومشروبات فاخرة مشمولة، وبرامج يوم المباراة الرسمية، وزيارات من أساطير نادي أرسنال.

باقات الطعام والتجارب

إذا كانت الأولوية لديك لفن الطهي من المستوى الأعلى أو للدخول الحصري، فإن هذه الباقات المختارة توفر تجربة يوم مباراة غامرة.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: 695–725 جنيهًا إسترلينيًا للفرد

Foundry Legends: ابتداءً من 995 جنيهًا إسترلينيًا للفرد

Inner Circle: ابتداءً من 1,895 جنيهًا إسترلينيًا للفرد (مجموعات من 4 أو 8)

Hero Experience: ابتداءً من 2,695 جنيهًا إسترلينيًا للفرد (مجموعة من 4)

ما الذي تتضمنه: خيارات وجبات متعددة الأطباق، واستقبالات بالشمبانيا، وإحاطات تكتيكية قبل المباراة، ودخول خلف كواليس الملعب، ومقاعد مميزة في مستوى النادي.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة (مستوى النادي)

خيارات مرنة وحيوية مخصصة للعائلات والمشجعين والمسافرين الدوليين الباحثين عن الراحة وسهولة الدخول.

ما الذي تتضمنه:

مقاعد مميزة مبطنة في مستوى النادي (مثل المدرج 66)

دخول إلى الصالة قبل المباراة (تفتح قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق المباراة)

قسائم لوجبات ومشروبات (بيرة، نبيذ، ومشروبات غازية)

مشروبات مجانية بين الشوطين

تصاريح جولة في الملعب والمتحف

كيف تحصل على ضيافة وتذاكر أرسنال للسيدات (WSL) المميزة؟

بالنسبة إلى الجماهير التي تبحث عن تجربة ضيافة ملعب الإمارات بسعر دخول أقل، فإن مباريات أرسنال في الدوري الممتاز للسيدات (WSL) ودوري أبطال أوروبا للسيدات من UEFA التي تُقام على ملعب الإمارات توفر بديلًا ممتازًا.

وتتضمن باقات الضيافة الخاصة بمباريات السيدات الوصول نفسه إلى مستوى النادي، وخيارات طعام راقية، وتوافر المقصورات الخاصة بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها خيارًا شائعًا للعائلات والمشجعين الدوليين.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر أرسنال المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Cannon Club / حانات مستوى النادي): أناقة غير رسمية. يُسمح بالكامل بارتداء قمصان أرسنال الرسمية وألوان الفريق المضيف. وتُحظر بشكل صارم البدلات الرياضية، وملابس الجيم، والدنيم الممزق، وألوان الفريق الضيف.

الصالات والمقصورات الرسمية (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): أناقة غير رسمية إلى رسمية. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بياقة أو كنزات أنيقة، وأحذية رسمية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة. وتُقيّد قمصان الفرق عمومًا في قاعات الطعام الرسمية من الفئة العليا، لذا تحقق من خط سير تأكيد الحجز الخاص بك.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع تذاكر أرسنال المميزة؟

إذا كنت مسافرًا، فلا تحضر أمتعة إلى الملعب.

حد الحقائب: الحد الأقصى المسموح به لحجم الحقيبة هو A4 (297mm x 210mm x 210mm).

لا يوجد تخزين في الموقع: لا توجد في ملعب الإمارات خدمة إيداع للحقائب أو مرافق لحفظ الأمتعة.

سيتم منع حقائب المقصورة، والحقائب الكبيرة، وحقائب الظهر الكبيرة عند بوابات التفتيش الأمنية.

استخدم خدمات تخزين الأمتعة في محطات القطارات الرئيسية (Kings Cross أو Euston أو St Pancras) قبل التوجه إلى الملعب.

المواصلات: كيف تصل إلى أرسنال مع التذاكر المميزة؟

تُفتح أجنحة الضيافة وصالات مستوى النادي قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق المباراة، وتظل مفتوحة حتى ساعتين بعد صافرة النهاية.

احضر مبكرًا لتحقيق أقصى استفادة من قسائم الطعام والمشروبات وتجنب الطوابير عند البوابات.

الوصول : رغم أن محطتي مترو Holloway Road وArsenal هما الأقرب، فإنهما تصبحان شديدتي الازدحام قبل 60–90 دقيقة من انطلاق المباراة. استخدم Finsbury Park (خطا Victoria/Piccadilly وخدمات National Rail) أو Highbury & Islington (خط Victoria / Overground)، واستمتع بمسافة مشي لطيفة من 10–15 دقيقة إلى مدخل الضيافة في المدرج الشرقي (البوابات الدوارة X وY).

المغادرة : قد تستغرق طوابير ما بعد المباراة في محطة Arsenal أكثر من 45 دقيقة. وبما أن باقات الضيافة تمنحك إمكانية دخول صالات مستوى النادي لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومتابعة التحليل التلفزيوني بعد المباراة، وتجنب ذروة الطوابير في المحطة بالكامل.

ما هي الباقات المميزة وتذاكر الضيافة؟

الضيافة، في ما يتعلق بكرة القدم، هي التسمية التي تُطلق على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وقد تتراوح هذه التجارب من مجرد توفير الدخول إلى الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، إلى مجموعة من خيارات الطعام، بدءًا من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

وغالبًا ما يتم اختيار هذه الباقات المميزة للمناسبات الخاصة، أو لاستضافة العملاء، أو لتعزيز الاستمتاع العام بالمباراة.

وعلى عكس الماضي، حين كانت هذه المناطق مخصصة في الأساس للمشاهير، توجد اليوم مجموعة واسعة من العروض للجماهير ورجال الأعمال وعامة الناس.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تذاكر أرسنال الإلكترونية الرسمية الخاصة بالضيافة عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى صاحب الحجز الرئيسي قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام.

ويمكن تحميل التذاكر الإلكترونية مباشرة على المحافظ الرقمية في الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها كرموز PDF شريطية عند بوابات VIP في المدرج الشرقي.

ماذا يحدث إذا تغيّر موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

غالبًا ما يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التغطية التلفزيونية، فتنقل من السبت الساعة 3:00 مساءً إلى مساء الجمعة أو الأحد أو مساء الاثنين.

وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد والتوقيت الجديدين. احرص دائمًا على أن تتضمن خطة سفرك هامشًا بين 24 و48 ساعة حول عطلة نهاية الأسبوع المحددة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في ملعب الإمارات؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة.

ويجب على كل حاضر، بغض النظر عن العمر، حمل تذكرة ضيافة صالحة.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن يكون الأطفال دون سن 14 برفقة شخص بالغ، وتُطبق قيود على الرضع الجالسين في الصف 1 من مستوى النادي.