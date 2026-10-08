كيفية تأمين التذاكر المميزة لنادي توتنهام هوتسبير: تذاكر الضيافة، معلومات عن ملعب توتنهام هوتسبير، أسعار المقصورات التنفيذية والمزيد

مع امتلاء أكثر من 62,000 مقعد بشكل منتظم، وارتفاع الطلب في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمباريات الأوروبية، قد يكون الحصول على تذاكر دخول عامة لمباريات توتنهام هوتسبير أمراً صعباً.

ضيافة توتنهام هوتسبير الرسمية توفّر دخولاً مضموناً إلى جانب وجبات من إعداد طهاة مختصين، ومشروبات مشمولة، وإطلالات بانورامية داخل أحد الملاعب الحديثة في العالم.

لمحة سريعة: ضيافة ملعب توتنهام هوتسبير، التذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة المميزة الفئة نطاق السعر (للشخص الواحد)* الموقع ما تشملها الباقة Premium Seats / Travel Club صالة 199 £ إلى 349 £ المدرجان الشرقي والغربي (المستويان 2 و3) مقعد مبطن على خط التماس، وجبات خفيفة محمولة قبل المباراة، بار نقدي، مشروب بين الشوطين، البرنامج الرسمي للمباراة Stratus / Stadium Social صالة 349 £ إلى 549 £ المستوى 5 (الطبقات العلوية الشرقية والغربية) مقعد مبطن عند خط المنتصف، أطباق Bowl Food مفككة أو مأدبة متوسطية، مشروبات مشمولة، دي جي حي The Residency & Grill مأكولات فاخرة 549 £ إلى 999 £ المستوى 2 شرقاً والمستوى 3 غرباً وجبة فاخرة من 3 أطباق، طاولة خاصة قبل وبعد المباراة، بار مفتوح مشمول، مقاعد مبطنة في الوسط The Tunnel Club & H Club مميز 750 £ إلى 1,500 £+ المدرج الغربي (المستويان 1 و2) إطلالة خلف الكواليس على نفق اللاعبين، مأكولات بمستوى ميشلان، تنسيق نبيذ من Sommelier، مقاعد في قسم Directors' Private Loge Suites & Executive Boxes مقصورة 1,494 £ إلى 12,000 £+ (لكل مقصورة) المدرجان الشرقي والغربي مقصورة خاصة مغلقة أو Loge شبه خاصة، مضيف شخصي، وجبات مخصصة متعددة الأطباق، مقاعد شرفة مباشرة

*تتغير الأسعار بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

كيف تحجز تذاكر توتنهام هوتسبير المميزة؟

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر توتنهام هوتسبير المميزة؟

تختلف أسعار ضيافة يوم المباراة الخاصة بتوتنهام هوتسبير بحسب تصنيف المباراة (ديربيات لندن من الفئة A مقابل مباريات الفئة B/C)، ونمط الضيافة الغذائية (من مأكولات الشارع غير الرسمية إلى المأكولات الفاخرة)، وموقع المقعد (إطلالات بانورامية من المستويات العليا مقابل مقاعد على خط التماس عند خط المنتصف):

الحانات الرياضية غير الرسمية والمقاعد المميزة (199 £ إلى 349 £ للشخص الواحد): نقاط دخول متاحة عبر الممرات المميزة في المدرجين الشرقي والغربي . تشمل مقاعد مبطنة على خط التماس، وقسائم لردهات الطعام غير الرسمية، ومشروبات بين الشوطين، وإمكانية الدخول إلى بارات مصنع الجعة الصغير داخل الملعب.

الصالات العلوية العصرية (349 £ إلى 549 £ للشخص الواحد): أجواء حيوية مثل Stratus أو Stadium Social في المستوى 5. تشمل إطلالات مرتفعة، وأطباق Bowl Food متعددة، أو وجبات متوسطية، وباقات بار مشمولة، وترفيهاً عبر DJ بعد المباراة.

المأكولات الفاخرة وصالات الطهاة (549 £ إلى 999 £ للشخص الواحد): مساحات طعام مميزة مثل The Residency East/West أو Galvin at Tottenham. توفر قوائم طعام فاخرة متعددة الأطباق، وطاولات طعام خاصة، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة في المنتصف.

تجارب VIP الرائدة (750 £ إلى 1,500 £+ للشخص الواحد): أجواء يوم مباراة عالمية المستوى تشمل The H Club وThe Tunnel Club. تضم إطلالات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، وطعاماً فاخراً، وخدمة Sommelier خاصة، ومقاعد فاخرة ملاصقة لمقصورة Directors'.

أجنحة Loge الخاصة والمقصورات التنفيذية (1,494 £ إلى 12,000 £+ لكل مقصورة): أجنحة ومناطق Loge مغلقة تتسع من 4 إلى 20 ضيفاً. تشمل وجبات مخصصة متعددة الأطباق، وطاقم خدمة شخصياً، ومقاعد خاصة في الملعب مباشرة خارج الجناح.

ما الباقات المميزة المتاحة في توتنهام هوتسبير؟

أجنحة Loge الخاصة والمقصورات التنفيذية (4 إلى 20 ضيفاً)

تقع هذه المقصورات والأجنحة الخاصة على مستويات تنفيذية مخصصة، وتوفر خصوصية كاملة إلى جانب مقاعد شرفة مباشرة مطلة على أرضية الملعب.

الأسعار: تبدأ من 1,494 £ لكل مقصورة/جناح (من 4 إلى 20 ضيفاً)

ما الذي تتضمنه: جناح خاص مغلق أو منطقة طعام Loge مع إطلالة على الملعب، وخدمة نادل شخصية، ووجبات مخصصة من إعداد الطهاة أو بوفيهات متنوعة، وبار خاص مجهز، وبرامج رسمية، وزيارات من أساطير النادي.

أجنحة VIP الرائدة

صُممت للضيافة المؤسسية، أو المناسبات المهمة، أو للمشجعين الباحثين عن تجربة طعام راقية مقرونة بإطلالات مركزية على وسط الملعب.

الأسعار: The Tunnel Club ابتداءً من 750 £ للشخص الواحد | The H Club ابتداءً من 850 £ للشخص الواحد

ما الذي تتضمنه: إطلالة حصرية عبر جدار زجاجي على اللاعبين أثناء مرورهم عبر النفق قبل المباراة وبعدها، ووجبات فاخرة متعددة الأطباق، وبار مفتوح مشمول مع المشروبات الروحية والشمبانيا، وهدايا خاصة بالمباراة، ومقاعد مركزية خلف مقاعد البدلاء.

صالات الطعام والتجارب

للمشجعين الباحثين عن تجربة طعام راقية وترفيه بعد المباراة:

الأسعار: The Residency (549 £ إلى 999 £) | Stadium Social (399 £ إلى 599 £) | Galvin at Tottenham

ما الذي تتضمنه: قوائم من ثلاثة أطباق من إعداد الطهاة، وحجوزات طاولات خاصة قبل المباراة وبعدها، وباقات بار مفتوح مشمولة، ومقاعد مبطنة على خط التماس في المستويين 2 و3.

الضيافة غير الرسمية وعالية القيمة

خيارات مرنة وحيوية صُممت للمشجعين المحليين، والعائلات، والمسافرين الدوليين:

الأسعار: Stratus Lounge (349 £ إلى 549 £) | Premium Seats / Travel Club (199 £ إلى 349 £)

ما الذي تتضمنه:

مقاعد مبطنة في المدرج الشرقي أو المدرج الغربي أو الطبقات العليا دخول إلى صالات راقية يبدأ قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة ويستمر حتى ساعتين بعد نهايتها أطباق Bowl Food فاخرة، أو قسائم لمأكولات الشارع، أو خيارات تناول غير رسمية مشروبات مجانية بين الشوطين أو خيارات بار مشمولة بحسب الفئة برنامج تذكاري رسمي ليوم المباراة



ماذا يجب أن تعرف عن مدرجات ملعب توتنهام هوتسبير والإطلالات؟

تقدم المدرجات الأربعة في ملعب توتنهام هوتسبير زوايا مشاهدة فريدة لأرضية الملعب:

المدرج الغربي (المستويان 2 و3 المميزان): يضم أجنحة الطعام الرائدة، وThe H Club، وThe Tunnel Club. تقع المقاعد مباشرة فوق مقاعد الفريقين ونفق اللاعبين، ما يوفر خطوط رؤية على امتداد خط المنتصف.

المدرج الشرقي (المستويان 2 و3 المميزان): يضم East Premium Concourse، وStratus Lounge، وThe Residency East. ويوفر زوايا رؤية واسعة مباشرة في مواجهة كاميرات البث.

المدرج الجنوبي ("The Wall"): أكبر مدرج أحادي الطبقة في أوروبا (بسعة 17,500)، وقد صُمم لتعزيز أجواء المدرجات. وتتيح الخيارات المميزة قرب الزوايا للمشجعين الاستمتاع بالأجواء مع دخول إلى الصالات.

المدرج الشمالي: يضم مقاعد مناسبة للعائلات وباقات Travel Club مع خيارات رؤية تمتد نحو المدرج الجنوبي.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة والتذاكر المميزة لمباريات توتنهام هوتسبير للسيدات (WSL)؟

بالنسبة للمشجعين الباحثين عن تجربة ضيافة الملعب بسعر في المتناول، فإن مباريات توتنهام هوتسبير في دوري السوبر للسيدات (WSL) التي تُقام على ملعب توتنهام هوتسبير توفر هذا الخيار.

تشمل ترقيات الضيافة لمباريات السيدات دخول صالات المدرج الشرقي، ومحطات طعام بوفيه، ومقاعد مبطنة بأسعار دخول ميسّرة، ما يجعلها خياراً شائعاً للعائلات ومجموعات الشباب.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع التذاكر المميزة لتوتنهام هوتسبير؟

الفئة غير الرسمية (Premium Seats / Travel Club / Stratus): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بارتداء قمصان توتنهام هوتسبير الرسمية وألوان الفريق. وتُحظر بشكل صارم البدل الرياضية، وملابس الصالات الرياضية، وألوان الفريق الضيف، وقمصان الفرق المنافسة.

الصالات والمقصورات الرسمية (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): من الأنيق غير الرسمي إلى الرسمي. سراويل أنيقة أو دنيم مرتب، وقمصان بياقة أو ملابس تريكو أنيقة، وأحذية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة بسيطة. وتكون قمصان كرة القدم مقيدة في قاعات الطعام الرسمية من الفئة العليا.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع تذاكر توتنهام هوتسبير المميزة؟

حد الحقائب: يطبق ملعب توتنهام هوتسبير سياسة صارمة للحقائب بحجم A4 (21 سم × 30 سم / 20,8 سم × 29,7 سم). وتُفتش الحقائب الشخصية قبل الدخول.

لا يوجد تخزين داخل الموقع: لا توجد مرافق لحفظ الأمتعة أو تخزين الحقائب في ملعب توتنهام هوتسبير في أيام المباريات. ولن يُسمح بمرور الحقائب الكبيرة وحقائب الظهر عبر الطوق الأمني.

حل التخزين: احفظ الأمتعة الأكبر حجماً في مرافق حفظ الأمتعة داخل محطات London Liverpool Street أو Kings Cross أو London Victoria قبل التوجه إلى توتنهام.

المواصلات: كيف تصل إلى ملعب توتنهام هوتسبير مع التذاكر المميزة؟

تفتح أجنحة الضيافة قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة، وتبقى مفتوحة لمدة تصل إلى ساعتين بعد صافرة النهاية في مباريات عطلة نهاية الأسبوع، ولساعة واحدة في المباريات المسائية.

الوصول: تتمثل طرق السفر الرئيسية في استخدام London Overground إلى محطة White Hart Lane، التي تبعد 5 دقائق سيراً، أو قطارات Greater Anglia إلى محطة Northumberland Park، التي تبعد 10 دقائق سيراً. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام مترو Victoria Line إلى محطة Seven Sisters ثم استقلال حافلة النقل المباشر الخاصة بيوم المباراة.

المغادرة: قد تستغرق الطوابير بعد المباراة في محطتي White Hart Lane وSeven Sisters أكثر من 45 دقيقة حتى تنتهي. وبما أن تصاريح الضيافة تمنح دخولاً إلى الصالات بعد صافرة النهاية، يمكنك الاسترخاء في الداخل، والاستمتاع بمشروبات ما بعد المباراة، ومشاهدة المقابلات المباشرة لمدرب المباراة بعد نهايتها على شاشات الصالات، وترك ذروة الازدحام في المحطات تنحسر قبل المغادرة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تذاكر الضيافة الإلكترونية الرسمية الخاصة بتوتنهام هوتسبير عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى الشخص الرئيسي الذي أجرى الحجز قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن إضافة التذاكر الإلكترونية إلى المحفظة الرقمية على هاتفك الذكي (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها كرموز شريطية رقمية عند بوابات دخول VIP.

ماذا يحدث إذا تغيّر موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل متكرر من أجل البث التلفزيوني المباشر، سواء إلى مساء الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائياً للموعد والتوقيت الجديدين للمباراة. احرص دائماً على إبقاء ترتيبات سفرك مرنة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات ضيافة توتنهام هوتسبير؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع صالات ضيافة توتنهام هوتسبير. ويجب على كل حاضر، بغض النظر عن عمره، أن يحمل تذكرة ضيافة صالحة ليوم المباراة، كما يجب أن يكون الزوار دون سن 16 برفقة شخص بالغ.