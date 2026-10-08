تجاوز تمامًا فوضى طوابير التذاكر: ضيافة تشيلسي الرسمية في يوم المباراة توفر مسارًا معتمدًا وذا أولوية للدخول مباشرة إلى ستامفورد بريدج، من دون الحاجة إلى التعامل مع نقاط الولاء أو فئات العضوية أو سحوبات الاقتراع التي تشهد إقبالًا يفوق المتاح.

ومع سعة محدودة تبلغ 40,000 متفرج وطلب وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، قد يبدو تأمين تذاكر الدخول العام للمباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والليالي الأوروبية بمثابة مهمة شاقة. لكن الضيافة الرسمية تغيّر المعادلة، إذ تمنحك دخولًا فوريًا وموثقًا إلى جانب تناول الطعام الفاخر، والمشروبات المجانية، وإطلالات عالمية المستوى على أرضية الملعب.

كيف تحجز تذاكر تشيلسي المميزة؟

نظرة سريعة: ضيافة ستامفورد بريدج والتذاكر المميزة وباقات كبار الشخصيات

الباقة المميزة الفئة النطاق السعري (للشخص الواحد)* الموقع المزايا المتضمنة Westview / UTB Sports Lounge لاونج £275 - £550 المدرج الغربي / فولهام رود مقعد مبطن في المدرج الغربي، قاعة طعام من إعداد الطهاة/بوفيه قبل المباراة، مشروب بين الشوطين، برنامج المباراة الرسمي Canoville & Champions Club مستوى النادي (الطبقة الوسطى) £395 - £750 المدرج الشرقي (الطبقة الوسطى) مقعد مبطن على خط منطقة الـ18 ياردة، بوفيه من 3 أطباق قبل المباراة، بار نقدي، وجبات خفيفة بعد المباراة، جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد أساطير النادي Tambling’s & Harris Suite تناول الطعام £650 - £1,250 المدرج الغربي (الطبقة الوسطى) قائمة طعام فاخرة من 3 أطباق، بار مفتوح شامل (بيرة/نبيذ/مشروبات روحية)، مقاعد مبطنة على خط منتصف الملعب Millennium Suite & Club 1905 مميز £1,200 - £2,200 المدرج الغربي (المستوى 2) تناول طعام فاخر من 4 أطباق، استقبال بالشمبانيا، مقاعد مركزية بجوار مقصورة المدراء، زيارات من أساطير النادي Executive Boxes (10–20 Guests) مقصورة £11,000 - £24,000 (لكل مقصورة) المدرج الغربي / المدرج الشرقي جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، تناول طعام مخصص متعدد الأطباق، مقاعد شرفة خاصة خارج الجناح

*تتغير الأسعار بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر تشيلسي المميزة؟

تختلف أسعار باقات الضيافة والباقات المميزة الخاصة بتشيلسي بحسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C)، وخدمة الطعام (محطات ستريت فود مقابل وجبات من إعداد الطهاة متعددة الأطباق)، وموقع الجلوس بالنسبة إلى الملعب (الطبقة العليا مقابل مستوى مقصورة المدراء):

الحانات الرياضية غير الرسمية واللاونجات العصرية (£275 - £550 للشخص الواحد): خيارات دخول ميسّرة مثل Westview أو Under The Bridge (UTB). وتشمل مقاعد مبطنة في المدرج الغربي، ومحطات طعام نابضة بالحيوية قبل المباراة، وقسائم مشروبات بين الشوطين.

البوفيهات التقليدية ولاونجات النادي (£395 - £750 للشخص الواحد): خيارات متوسطة المستوى مثل Canoville Suite أو Champions Club في المدرج الشرقي. وتشمل بوفيهات ساخنة متعددة الأطباق، وخدمات بار نقدي، ومأكولات خفيفة بعد المباراة، وظهورًا لنجوم سابقين من تشيلسي.

تناول الطعام الفاخر ولاونجات خط الوسط (£650 - £1,250 للشخص الواحد): مساحات طهو مميزة مثل Tambling’s Suite أو Harris Suite في المدرج الغربي. وتقدم قوائم طعام فاخرة من 3 أطباق، وباقات مشروبات مجانية، ومقاعد مركزية على خط منتصف الملعب.

لاونجات Ultra-VIP الرئيسية (£1,200 - £2,200+ للشخص الواحد): أجواء يوم مباراة عالمية المستوى مثل Millennium Suite أو The Clubhouse. وتشمل تناول طعام فاخر من 4 أطباق، واستقبالات بالشمبانيا، وهدايا حصرية للمباراة، ومقاعد مباشرة إلى جوار مقصورة المدراء.

المقصورات التنفيذية الخاصة (£11,000 - £24,000 لكل مقصورة): أجنحة مغلقة مخصصة لـ10 إلى 20 ضيفًا في مستويات المقصورات المخصصة. وتشمل تناول طعام مخصص متعدد الأطباق، وخدمة مضيف شخصي، ومقاعد شرفة خاصة مباشرة خارج جناحك.

ما الباقات المميزة المتاحة في تشيلسي؟

المقصورات التنفيذية الخاصة (10-20 ضيفًا)

تقع المقصورات التنفيذية في مستويات مخصصة للمقصورات عبر المدرجين الغربي والشرقي، وتوفر خصوصية كاملة إلى جانب مقاعد شرفة مباشرة خارج زجاج جناحك.

المقصورات التنفيذية: تبدأ من £11,000 (من 10 إلى 20 ضيفًا)

ما الذي تتضمنه: جناح خاص مغلق مع إطلالات على الملعب، ونادل ومضيف شخصيان، وتناول طعام فاخر متعدد الأطباق أو بوفيهات فاخرة، وبار خاص مجهز بالكامل، وبرامج يوم المباراة، وزيارات من أساطير النادي.

أجنحة كبار الشخصيات الرئيسية

مصممة للاستضافة التنفيذية، والمناسبات الخاصة، أو المجموعات الصغيرة التي تبحث عن تناول طعام فاخر إلى جانب إطلالات مركزية على خط الوسط.

Millennium Suite: تبدأ من £1,200 للشخص الواحد

The Clubhouse: تبدأ من £1,500 للشخص الواحد

ما الذي تتضمنه: مقاعد مجاورة لـDirectors' Lounge المرموقة، وتناول طعام فاخر من 4 أطباق، وبار مفتوح شامل مع المشروبات الروحية والشمبانيا، وهدايا خاصة بالمباراة، وإحاطات تكتيكية قبل المباراة.

لاونجات تناول الطعام والتجارب

للمشجعين الباحثين عن فنون طهي من المستوى الأعلى أو دخول إلى أرضية الملعب من خلف الكواليس:

Tambling’s Suite: £650 - £1,100 للشخص الواحد (سُميت باسم الهداف الأسطوري Bobby Tambling)

Harris Suite: تبدأ من £750 للشخص الواحد

Under The Bridge (UTB): تبدأ من £350 للشخص الواحد

Dugout Club: باقات مميزة للدخول إلى جانب الملعب ونفق اللاعبين

ما الذي تتضمنه: قوائم طعام من 3 أطباق من إعداد الطهاة، وباقات مشروبات مجانية، وترفيه في اللاونج قبل المباراة، ومقاعد مبطنة في المدرج الغربي.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة

خيارات مرنة وحيوية مصممة للعائلات، والمسافرين الدوليين، والمجموعات:

Westview: £275 - £510 للشخص الواحد

Canoville Suite: £395 - £750 للشخص الواحد

ما الذي تتضمنه:

مقاعد مبطنة في المدرج الغربي العلوي أو الطبقة الوسطى من المدرج الشرقي

الدخول إلى الممرات الحديثة المضيئة أو اللاونجات الخاصة التي تفتح قبل المباراة بساعتين ونصف

قسائم لمحطات الطعام قبل المباراة أو دخول إلى بوفيه من إعداد الطهاة

مشروبات مجانية بين الشوطين (شاي/قهوة/مشروبات غازية)

برنامج المباراة الرسمي

ما الذي يجب معرفته عن مدرجات ستامفورد بريدج والإطلالات؟

تقدم المدرجات الأربعة في ستامفورد بريدج زوايا مشاهدة مختلفة بحسب ما إذا كنت تفضل الرؤية التكتيكية أو أجواء يوم المباراة:

المدرج الغربي (الطبقة الوسطى وWestview Upper): يضم الأجنحة التنفيذية ولاونجات تناول الطعام الفاخر. وتقع البلوكات 1-8 في الطبقة الوسطى من المدرج الغربي مباشرة فوق مقاعد بدلاء الفريق ونفق اللاعبين، ما يوفر إطلالات مثالية على خط منتصف الملعب.

المدرج الشرقي (الطبقة الوسطى): يضم Canoville Suite وChampions Club وCaptains Bar. ويقع على خط منطقة الـ18 ياردة، بما يوفر إطلالات مرتفعة على المنطقتين الفنيتين، وفي الجهة المقابلة لمنصة الكاميرات.

مدرج ماثيو هاردينج وShed End: مدرجات خلف المرمى التي تضم الجماهير المتحمسة صاحبة الأرض. وتضعك باقات الضيافة غير الرسمية مثل UTB بالقرب من هذين الطرفين المليئين بالحيوية.

كيف تحصل على ضيافة وتذاكر تشيلسي للسيدات (WSL) المميزة؟

بالنسبة إلى الجماهير التي تبحث عن تجربة ضيافة ستامفورد بريدج بسعر في المتناول، فإن مباريات تشيلسي في دوري السوبر للسيدات (WSL) ودوري أبطال أوروبا للسيدات من UEFA التي تُقام على ستامفورد بريدج تمثل بديلًا مناسبًا.

تتضمن باقات الضيافة الخاصة بمباريات السيدات دخولًا إلى لاونجات المدرج الغربي، وخيارات بوفيه فاخرة، ومقاعد مبطنة بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها خيارًا شائعًا للعائلات ومجموعات الشباب.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر تشيلسي المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Westview / UTB / Canoville Suite): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بقمصان تشيلسي الرسمية بألوان الفريق. وتُحظر بشكل صارم الملابس الرياضية الكاملة، وملابس الصالات الرياضية، وألوان الفريق الضيف، وقمصان الفريق المنافس.

اللاونجات والمقصورات الرسمية (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): ملابس أنيقة غير رسمية إلى رسمية. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بياقات أو ملابس صوفية أنيقة، وأحذية رسمية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة. وتُقيَّد القمصان الكروية المقلدة في غرف تناول الطعام الرسمية من الفئة العليا.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع تذاكر تشيلسي المميزة؟

حد الحقائب: يفرض ستامفورد بريدج حدًا صارمًا بحجم A4 ‏(297mm x 210mm x 210mm) على جميع الحقائب الداخلة عبر بوابات الملعب.

لا يوجد تخزين في الموقع: لا توجد مرافق لتخزين الأمتعة أو إيداع الحقائب في ستامفورد بريدج أيام المباريات. وسيتم منع حقائب السفر وحقائب الظهر الكبيرة من الدخول من جانب الأمن عند المحيط الخارجي.

حل التخزين: خزّن الأمتعة الأكبر حجمًا في مرافق حفظ الأمتعة داخل محطتي London Victoria أو Earl's Court قبل التوجه إلى فولهام رود.

المواصلات: كيف تصل إلى تشيلسي مع التذاكر المميزة؟

تفتح الأجنحة واللاونجات الخاصة بالضيافة قبل ساعتين ونصف إلى 3 ساعات من انطلاق المباراة، وتبقى مفتوحة لمدة تصل إلى ساعة إلى ساعتين بعد صافرة النهاية.

الوصول : أقرب محطة هي Fulham Broadway (District Line)، وتقع على بُعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من مداخل كبار الشخصيات في ستامفورد بريدج. وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام London Overground إلى West Brompton أو Imperial Wharf (على بُعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام).

المغادرة : قد تستغرق طوابير ما بعد المباراة في محطة مترو Fulham Broadway أكثر من 45 دقيقة لتجاوزها. وبما أن تصاريح الضيافة تمنح دخولًا إلى اللاونج بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومتابعة مقابلات المدربين المباشرة بعد اللقاء على شاشات اللاونج، وترك الزحام في المحطة يخف قبل المغادرة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل التذاكر الإلكترونية الرسمية لضيافة تشيلسي عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى صاحب الحجز الرئيسي قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن حفظ التذاكر الإلكترونية مباشرة في المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها كرموز PDF شريطية عند بوابات كبار الشخصيات.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرًا لأغراض البث، من خلال نقلها بين مساء الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد الجديد للمباراة. واحرص دائمًا على ترك قدر من المرونة عند ترتيب السفر وحجوزات الفنادق.

هل يُسمح للأطفال بدخول لاونجات الضيافة في ستامفورد بريدج؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة في ستامفورد بريدج. ويجب على كل حاضر، بصرف النظر عن العمر، أن يحمل تذكرة ضيافة صالحة ليوم المباراة، كما يجب أن يكون الضيوف دون 16 عامًا برفقة شخص بالغ.