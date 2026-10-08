تجنب عناء السحب على التذاكر: حجز ضيافة مانشستر يونايتد يمنحك طريقًا مباشرًا ومضمونًا إلى أولد ترافورد من دون الدخول في سحوبات العضوية أو متطلبات النقاط المعقدة.

حتى مع سعة ملعب تتجاوز 74,000 متفرج، يظل الحصول على تذاكر المباريات العادية للمواجهات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز أو اللقاءات الأوروبية أمرًا بالغ الصعوبة. باقات يوم المباراة الرسمية تزيل هذا الضغط، إذ توفر مقاعد مؤكدة، وضيافة تنفيذية، ومشروبات مشمولة، وإطلالات مميزة على أرضية الملعب.

لمحة سريعة: ضيافة أولد ترافورد، التذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة المميزة الفئة نطاق الأسعار (للشخص الواحد)* الموقع ما تتضمنه Kit Room / Salford Suite صالة £250 – £495 North West Quadrant / SAF Stand مقعد مبطن في الطبقتين 2/3، وجبات ستريت فود، بار نقدي، برنامج المباراة Victoria Warehouse صالة خارج الموقع £295 – £580 خارج الموقع (على بُعد 5 دقائق سيرًا) مقعد في Sir Bobby Charlton Stand، أكشاك ستريت فود، مشروبات مشمولة Museum Experience & Red Café مستوى النادي والتجربة £350 – £650 Sir Alex Ferguson Stand مقعد مبطن في SAF Stand، دخول كامل إلى المتحف المكون من 3 طوابق، بوفيه، جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد الأساطير Knights Lounge & Centennial تناول الطعام £650 – £1,250 North East Quadrant / SAF Stand وجبة من 3 أطباق بإعداد الطهاة، بار مفتوح، مقاعد مبطنة عند خط المنتصف The Gallery & Heritage Club مميز £1,200 – £2,500 SAF Stand / SBC Stand وجبة فاخرة من 4/5 أطباق، استقبال بالشامبانيا، مقاعد تنفيذية مركزية Private Executive Boxes (8–10+ Guests) مقصورة £8,500 – £22,000 (للمقصورة الواحدة) East Stand / SBC Stand جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، ضيافة مخصصة، مقاعد شرفة

*تتغير الأسعار حسب تصنيف المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C).

كيف تحجز التذاكر المميزة لمانشستر يونايتد؟

المباريات التالية مان يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز 12:30 توتنهام

كم تبلغ أسعار ضيافة وتذاكر مانشستر يونايتد المميزة؟

تختلف أسعار ضيافة يوم المباراة لمانشستر يونايتد بحسب تصنيف المباراة (منافسات الفئة A مقابل مباريات الفئة B/C)، وخيارات الطعام (من أكشاك ستريت فود غير الرسمية إلى الوجبات الفاخرة متعددة الأطباق)، وموقع المقعد (من زوايا الطبقة العليا إلى مقاعد خط المنتصف):

بارات رياضية غير رسمية وصالات عصرية (£250 – £495 للشخص الواحد): مساحات من الفئة الأساسية مثل The Kit Room أو Salford Suite. تشمل مقاعد مبطنة في الطبقات العليا، وخيارات طعام غير رسمية من ستريت فود، وإمكانية استخدام بار مدفوع.

صالات خارج الموقع وباقات تجريبية (£295 – £650 للشخص الواحد): خيارات مميزة مثل Victoria Warehouse أو تجربة متحف أولد ترافورد في Sir Alex Ferguson Stand. تتضمن معروضات تفاعلية خاصة بالنادي، وبوفيهًا ساخنًا، ومشروبات مجانية، وجلسات أسئلة وأجوبة قبل المباراة مع لاعبين سابقين.

ضيافة فاخرة وصالات خط الوسط (£650 – £1,250 للشخص الواحد): أجواء فاخرة من الفئة المتوسطة تشمل Knights Lounge وCentennial Suite أو Evolution Restaurant. تقدم قوائم طعام راقية من ثلاثة أطباق، ومشروبات مشمولة، ومقاعد بإطلالة مميزة على طول خط التماس.

صالات VIP رائدة فائقة الفخامة (£1,200 – £2,500+ للشخص الواحد): مساحات من أعلى فئة مثل The Gallery أو Heritage Club. توفر استقبالًا بالشامبانيا، ووجبات من أربعة أو خمسة أطباق بإعداد الطهاة، وهدايا رسمية، ومقاعد فاخرة مبطنة بالقرب من مقصورة المديرين.

المقصورات التنفيذية الخاصة (£8,500 – £22,000 للمقصورة الواحدة): أجنحة حصرية تتسع من 8 إلى 10+ ضيوف على امتداد East Stand وSir Bobby Charlton Stand. تشمل ضيافة مخصصة، وخدمة مضيف خاص، ومقاعد شرفة مخصصة مباشرة خارج نافذة الجناح.

ما الباقات المميزة المتاحة في مانشستر يونايتد؟

Private Executive Boxes (8–10+ Guests)

تقع هذه الأجنحة الخاصة في مستويات المقصورات الحصرية في East Stand وSir Bobby Charlton Stand، وتوفر خصوصية كاملة إلى جانب مقاعد خارجية مباشرة.

السعر: يبدأ من £8,500 للمقصورة الواحدة (من 8 إلى 10+ ضيوف)

ما تتضمنه: جناح خاص مغلق بإطلالة على الملعب، ومضيف شخصي وخدمة نادل، ووجبات متعددة الأطباق أو بوفيه، وبار خاص مجهز، وبرامج يوم المباراة، وحضور من لاعبين سابقين في يونايتد.

أجنحة VIP الرئيسية

مصممة خصيصًا للاستضافة التنفيذية، والمناسبات الخاصة، أو للمشجعين الباحثين عن تجربة طعام راقية مقترنة بإطلالة مركزية على خط المنتصف.

السعر: The Gallery يبدأ من £1,200 للشخص الواحد | Heritage Club يبدأ من £1,500 للشخص الواحد

ما تتضمنه: مقاعد تقع بالقرب من Directors' Lounge، واستقبال بالشامبانيا، ووجبة فاخرة من خمسة أطباق، وبار مجاني يضم مشروبات روحية ونبيذًا، وهدايا تذكارية، وتحليلات تكتيكية قبل المباراة.

صالات تناول الطعام والتجارب

مثالية للمشجعين الذين يرغبون في التعرف على إرث النادي الغني، أو الاستمتاع بطعام من المستوى الأعلى، أو بخيارات ترفيه غامرة في يوم المباراة:

السعر: Knights Lounge (£650 – £1,100) | Museum Experience (يبدأ من £350) | Red Café (يبدأ من £330)

ما تتضمنه: قوائم طعام راقية متعددة الأطباق، وباقات بار مفتوح، وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة مع أساطير يونايتد، ومقاعد مميزة مبطنة في Sir Alex Ferguson Stand.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة

ضيافة مرنة وحيوية مثالية للعائلات، والمشجعين المحليين، والداعمين الدوليين:

السعر: Victoria Warehouse (£295 – £580) | The Kit Room (£250 – £495) | Salford Suite (£228 – £450)

ما تتضمنه:

مقاعد مبطنة في Sir Bobby Charlton Stand أو Sir Alex Ferguson Stand أو North West Quadrant

دخول إلى الأجنحة يبدأ قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة ويستمر حتى ساعة واحدة بعد نهايتها

قسائم ستريت فود، أو بوفيهات ساخنة، أو منصات طعام غير رسمية

إمكانية استخدام مرافق البار المدفوع أو خيارات مشروبات مجانية بحسب الفئة

برنامج تذكاري رسمي ليوم المباراة

ما الذي يجب معرفته عن مدرجات أولد ترافورد والإطلالات؟

توفر المدرجات الأربعة المميزة في أولد ترافورد، كلٌ منها، زاوية مشاهدة مختلفة:

Sir Alex Ferguson Stand (المدرج الشمالي): المدرج الضخم المكون من ثلاث طبقات، ويضم أبرز الأجنحة التنفيذية وThe Gallery ومتحف مانشستر يونايتد. المقاعد في الطبقة الوسطى تمنح رؤية تكتيكية استثنائية للملعب.

Sir Bobby Charlton Stand (المدرج الجنوبي): يمتد على طول خط التماس الرئيسي، ويضم مقاعد البدلاء والنفق ومقصورة المديرين. مقاعد الطبقة الأولى توفر منظورًا قريبًا من المنطقة الفنية.

Stretford End (المدرج الغربي): المركز التاريخي لأجواء أولد ترافورد. الصالات القريبة من الزوايا تتيح للمشجعين الاستمتاع بالأجواء الصاخبة مع الاستفادة من مزايا الضيافة المميزة.

East Stand (SCORE Stand): يوفر مقاعد مرتفعة في الزوايا ومقصورات تنفيذية تطل مباشرة على مدخل Sir Matt Busby Way وتمثال Trinity في الخارج.

كيف تحصل على ضيافة وتذاكر مانشستر يونايتد للسيدات المميزة في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL)؟

بالنسبة للمشجعين الراغبين في عيش تجربة ضيافة أولد ترافورد بسعر أقل، فإن مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) ومباريات الكؤوس التي تُقام في أولد ترافورد تمثل خيارًا رائعًا.

تتضمن باقات مباريات السيدات دخول صالات Sir Alex Ferguson Stand، وبوفيهات عالية الجودة، ومقاعد مبطنة بأسعار مناسبة للعائلات، ما يجعلها خيارًا محبوبًا لفرق الشباب والنزهات العائلية.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع التذاكر المميزة لمانشستر يونايتد؟

الفئة غير الرسمية (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بارتداء قمصان مانشستر يونايتد الرسمية وملابس الفريق. وتُحظر تمامًا البدلات الرياضية، وملابس الصالات، وملابس الفريق الضيف، أو ألوان المنافسين.

الصالات والمقصورات الرسمية (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): من الأنيق غير الرسمي إلى الرسمي. بنطال أنيق أو جينز مرتب، وقمصان بياقة أو ملابس تريكو أنيقة، وأحذية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة بسيطة. لا يُسمح بقمصان كرة القدم في أجنحة الطعام الفاخر من الفئة العليا.

المواصلات: كيف تصل إلى أولد ترافورد مع التذاكر المميزة؟

تفتح أجنحة الضيافة قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة وتظل مفتوحة حتى ساعة واحدة بعد صافرة النهاية.

عند الوصول: أسهل وسيلة للتنقل هي عبر Manchester Metrolink. تنطلق الترامات من Manchester Piccadilly أو Victoria إلى محطة Old Trafford، على بُعد 7 دقائق سيرًا، أو Wharfside، على بُعد 5 دقائق سيرًا، أو Exchange Quay، على بُعد 10 دقائق سيرًا.

عند المغادرة: قد تكون طوابير محطات الترام بعد المباراة مزدحمة للغاية. وبما أن بطاقة الضيافة تمنحك دخولًا إلى الصالة بعد المباراة، فابقَ في الداخل، وشاهد التحليلات المباشرة لما بعد اللقاء على شاشات الصالة، ودع زحام المحطات يتفرق قبل العودة إلى وسط المدينة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل التذاكر الإلكترونية الرسمية الخاصة بضيافة مانشستر يونايتد إلى البريد الإلكتروني للحاجز الأساسي قبل انطلاق المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ويمكن إضافة التذاكر الإلكترونية إلى المحفظة على الهاتف المحمول (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها عند بوابات الملعب على شكل رموز PDF شريطية.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

غالبًا ما تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب البث التلفزيوني المباشر، ما يعني تحويلها إلى مواعيد مساء الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين. وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا لموعد الانطلاق الجديد. احرص على إبقاء خطط السفر مرنة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في أولد ترافورد؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع صالات الضيافة في أولد ترافورد. ويجب أن يحمل جميع الحضور تذكرة ضيافة صالحة بغض النظر عن العمر، كما يجب أن يكون من هم دون 16 عامًا برفقة شخص بالغ.



