كيفية الحصول على تذاكر سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

تعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى سباقات الفورمولا 1 إلى ولاية نيفادا، حيث تُقام سباقات ليلية عالية السرعة على طول شارع ستريب الشهير. ويتنافس أبطال رياضة المحركات، ومن بينهم ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون ولاندو نوريس، بسرعات قصوى تحت أضواء النيون.

GOAL يقدّم المواعيد الأساسية للسباق، وتفاصيل الأسعار، وروابط الحجز. تابع القراءة لحجز تذاكرك لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1 اليوم.

متى تُقام جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1؟

التاريخ والوقت الحدث الموقع التذاكر 19 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: حصتا التجارب الحرة الأولى والثانية حلبة لاس فيغاس ستريب، لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 20 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: حصة التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية حلبة لاس فيغاس ستريب، لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر 21 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: يوم السباق حلبة لاس فيغاس ستريب، لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1؟

تتوفر التذاكر الرسمية لجائزة لاس فيغاس الكبرى عبر الموقع الرسمي للسباق وعبر تيكت ماستر. ويمنح الشراء مباشرةً من القنوات الرسمية المشجعين الأولوية في اختيار مناطق الدخول العام ومقاعد المدرجات.

إذا نفدت حصص التذاكر الرسمية، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هاب تتيح لك خيارًا آخر عندما تنفد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام ليوم واحد عبر بوابة التذاكر الرسمية من 50 دولارًا أمريكيًا لتجارب الخميس، و99 دولارًا أمريكيًا للتجارب التأهيلية يوم الجمعة، و393 دولارًا أمريكيًا ليوم السباق يوم السبت. ولمتابعة فعاليات عطلة نهاية الأسبوع كاملة، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام إلى منطقة فلامينغو لمدة ثلاثة أيام من 492 دولارًا أمريكيًا، فيما تبدأ أسعار المقاعد المحجوزة في المدرجات من 925 دولارًا أمريكيًا عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت الحصص الرسمية لتذاكر الدخول العام، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هاب توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع على ستب هاب من نحو 150 دولارًا أمريكيًا لتذاكر اليوم الواحد، أو 350 دولارًا أمريكيًا للتذاكر التي تشمل عدة أيام، بحسب الطلب والمقاعد المختارة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1

تُعد جائزة لاس فيغاس الكبرى من أكثر الأحداث المنتظرة في رياضة المحركات الدولية. وتُقام على حلبة شوارع في لاس فيغاس بولاية نيفادا، يبلغ طولها نحو 6.1 كيلومترات، وتضم 17 منعطفًا ومستقيمًا طويلًا على امتداد شارع لاس فيغاس بوليفارد الشهير.

تصميم الحلبة وأبرز ملامح السباق

يمر السائقون بجوار منتجعات شهيرة، منها بيلاجيو وسيزرز بالاس وذا فينيشيان. وتتجاوز السرعات 341 كيلومترًا في الساعة على امتداد شارع ستريب، ما يجعل محاولات التجاوز عند المنعطف الرابع عشر من أبرز لحظات السباق.

خيارات التذاكر ومناطق المشاهدة

الدخول العام: الخيار الأقل تكلفة للاستمتاع بالفورمولا 1 في لاس فيغاس. وتتيح تذاكر الدخول العام، بدءًا من منطقة فلامينغو، الوصول إلى مناطق الوقوف والشاشات الكبيرة ومناطق المشجعين التفاعلية والعروض الترفيهية الحية.

الخيار الأقل تكلفة للاستمتاع بالفورمولا 1 في لاس فيغاس. وتتيح تذاكر الدخول العام، بدءًا من منطقة فلامينغو، الوصول إلى مناطق الوقوف والشاشات الكبيرة ومناطق المشجعين التفاعلية والعروض الترفيهية الحية. المدرجات: توفر المدرجات ذات المقاعد المحجوزة، ومنها منطقتا هاينكن وتي موبايل، مقاعد محددة بإطلالات مباشرة على نقاط التجاوز الرئيسية ومناطق التسارع.

نصائح للسفر وحضور الحدث

يقع مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس على بُعد دقائق من الحلبة. ويُنصح المتفرجون باستخدام القطار أحادي السكة أو خدمات النقل عبر التطبيقات للوصول إلى مداخل الحلبة. ويتيح لك الحجز المبكر الحصول على أرخص التذاكر المتاحة لمتابعة هذا السباق الليلي.