إليك فرصتك لدخول استاد الإمارات، ملعب آرسنال: تمنحك باقات الضيافة والباقات المميزة في أيام المبارياتتذكرة دخول رسمية ومضمونة إلى استاد الإمارات، دون عناء القرعة والعضوية.

قد يبدو الحصول على تذاكر الدخول العادية عبر قرعة العضوية الرسمية شبه مستحيل، إذ تنخفض نسبة النجاح في قرعة العضوية الحمراء كثيراً إلى أقل من 10%. إليك كيفية الحصول على تذاكر آرسنال المميزة الآن.

كيف تحجز تذاكر آرسنال المميزة؟

تتطلب مقاعد الدخول العادية دفع رسوم العضوية الحمراء أو الفضية الرسمية للبالغين في آرسنال، والتي تتراوح بين 35 و55 جنيهاً إسترلينياً، من دون ضمان الفوز في قرعة المباريات. باقات الضيافة في أيام المباريات لا تتطلب أي عضوية.

لمحة سريعة: ضيافة آرسنال والتذاكر المميزة وباقات كبار الشخصيات

الباقة الفئة نطاق السعر (للشخص)* ما تتضمنه كانون كلوب / كلوب آرسنال مستوى النادي (الطابق الأوسط) من 350 إلى 695 جنيهاً إسترلينياً مقعد مبطن في مستوى النادي، وقسائم للطعام والشراب، ومشروب بين الشوطين، وتذكرة لجولة في المتحف والاستاد كلوب 1886 ومطعم وولويتش تناول الطعام من 695 إلى 995 جنيهاً إسترلينياً وجبة من ثلاثة أطباق حسب الطلب، ومشروبات مجانية، وظهور أحد أساطير النادي، ومقاعد وسطية في مستوى النادي ذا أفينيل وذا هيريتدج صالات الضيافة من 1,595 إلى 1,795 جنيهاً إسترلينياً مقاعد عند منتصف الملعب في مستوى المقصورات، وتناول الطعام ضمن مجموعات صغيرة، واستقبال بشمبانيا فاخرة، ومشروبات متاحة بلا قيود هيرو وإنر سيركل الباقات المميزة من 1,895 إلى 2,695 جنيهاً إسترلينياً دخول حصري لكبار الشخصيات إلى مناطق خلف الكواليس، ولقاءات مع اللاعبين، ووجبات فاخرة، ومقاعد بجوار أرض الملعب المقصورات الخاصة (N5، N7، N7+) المقصورات من 12,950 إلى 29,595 جنيهاً إسترلينياً (للمقصورة) جناح خاص مغلق، ومضيف مخصص، ووجبة متعددة الأطباق، ومقاعد في شرفة خاصة خارج المقصورة مباشرة

*تختلف الأسعار اختلافاً كبيراً بحسب فئة المباراة (الفئة A مقارنة بالفئتين B وC).

ما الذي ينبغي معرفته عن مستوى النادي ومواقع الرؤية من القطاعات في استاد الإمارات؟

يحيط الطابق الأوسط في ملعب آرسنال، المعروف باسم مستوى النادي، بالاستاد بأكمله، ويقع بين الطابقين السفلي والعلوي. ويعتمد اختيار القطاع المناسب على ما إذا كنت تفضل رؤية التحركات التكتيكية، أو القرب من مقاعد بدلاء الفريقين، أو الأجواء الجماهيرية.

المدرجان الشرقي والغربي في وسط الملعب (القطاعات 60-64 و69-73) : يقعان قرب خط المنتصف. ويقع القطاع 62 فوق نفق اللاعبين ومقاعد البدلاء مباشرة، ما يوفر رؤية ممتازة للتحركات التكتيكية. أما القطاعات 70-72 فتتوافق مع زاوية الكاميرا التلفزيونية الرئيسية.

قطاعات الضيافة عند خط المرمى (القطاعات 65-68 في طرف كلوك إند و77-81 في نورث بانك): تضم باقات مثل كانون كلوب . وتوفر هذه المقاعد رؤية عن قرب للهجمات والفرص أمام المرمى، مع موقع قريب من مدرجات مشجعي أصحاب الأرض المتحمسين.

الصف الأول مقارنة بالصفوف من الثالث إلى السادس : رغم أن الصف الأول يضعك في أقرب موقع إلى حافة أرض الملعب، فإن الحاجز الزجاجي الواقي في مستوى النادي قد يحجب جزءاً بسيطاً من الرؤية عن الأطفال أو المشاهدين الأقصر قامة. وتُعد الصفوف من الثالث إلى السادس، في نظر كثيرين، الموقع الأمثل في مستوى النادي؛ فهي مرتفعة بالقدر الكافي لرؤية أرض الملعب كاملة دون عوائق، مع البقاء محمياً تماماً من المطر.

ما باقات الضيافة المتاحة في آرسنال؟

المقصورات الخاصة (من 10 إلى 15 ضيفاً)

تقع المقصورات الخاصة في المستوى المخصص لها، وتوفر خصوصية تامة، مع مقاعد في شرفة خارجية مخصصة أمام جناحك الخاص مباشرة.

المقصورة الخاصة N7: ابتداءً من 12,950 جنيهاً إسترلينياً (من 10 إلى 15 ضيفاً)

المقصورة الخاصة N5: ابتداءً من 13,140 جنيهاً إسترلينياً (12 ضيفاً)

المقصورة الخاصة N7+: ابتداءً من 29,595 جنيهاً إسترلينياً (15 ضيفاً)

ما الذي تتضمنه الباقة؟ مقاعد للجناح الخاص خارج مقصورتك مباشرة، ووجبات متعددة الأطباق، ومشروبات مشمولة، ومضيف مخصص، وبرامج المباراة الرسمية، مع لقاءات مع اللاعبين أو قمصان مخصصة ضمن باقات مختارة.

صالات الضيافة الخاصة الحصرية

صُممت للأزواج والمشجعين الأفراد والمجموعات الصغيرة التي ترغب في أجواء مطعم يقدم مأكولات راقية، إلى جانب رؤية الملعب من منطقة خط المنتصف.

ذا أفينيل: ابتداءً من 1,595 جنيهاً إسترلينياً للشخص (تُباع لشخصين معاً)

ذا هيريتدج: ابتداءً من 1,795 جنيهاً إسترلينياً للشخص (تُباع لشخصين معاً)

ما الذي تتضمنه الباقة؟ مقاعد مميزة بالقرب من خط المنتصف في مستوى المقصورات، ومأكولات راقية ومشروبات مشمولة، وبرامج المباراة الرسمية، وزيارات من أساطير نادي آرسنال.

باقات الطعام والتجارب الخاصة

إذا كانت المأكولات الراقية أو فرص الدخول الحصرية على رأس أولوياتك، فإن هذه الباقات المصممة بعناية تقدم تجربة متكاملة في يوم المباراة.

كلوب 1886 ووولويتش آرسنال: من 695 إلى 725 جنيهاً إسترلينياً للشخص

فاوندري ليجندز: ابتداءً من 995 جنيهاً إسترلينياً للشخص

إنر سيركل: ابتداءً من 1,895 جنيهاً إسترلينياً للشخص (مجموعات من 4 أو 8 أشخاص)

هيرو إكسبيرينس: ابتداءً من 2,695 جنيهاً إسترلينياً للشخص (مجموعة من 4 أشخاص)

ما الذي تتضمنه الباقة؟ خيارات لوجبات متعددة الأطباق، وحفلات استقبال تقدم الشمبانيا، وجلسات إحاطة تكتيكية قبل المباراة، ودخولاً إلى مناطق خلف الكواليس في الاستاد، ومقاعد مميزة في مستوى النادي.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة (مستوى النادي)

خيارات مرنة وحيوية تناسب العائلات والمشجعين والمسافرين الدوليين الباحثين عن الراحة وسهولة الدخول.

ذا أكاديمي / أكاديمي+: من 525 إلى 745 جنيهاً إسترلينياً للشخص

كانون كلوب: من 350 إلى 695 جنيهاً إسترلينياً للشخص

ما الذي تتضمنه الباقة؟

مقاعد مميزة ومبطنة في مستوى النادي (مثل القطاع 66)

دخول صالة الضيافة قبل المباراة (تفتح قبل انطلاقها بساعتين ونصف)

قسائم للطعام والمشروبات (البيرة والنبيذ والمشروبات الغازية)

مشروبات مجانية بين الشوطين

تذاكر لجولات في الاستاد والمتحف

كيف تحصل على تذاكر الضيافة والتذاكر المميزة لمباريات آرسنال للسيدات (الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات)؟

تُعد مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات ودوري أبطال أوروبا للسيدات، التي يستضيفها استاد الإمارات، بديلاً ممتازاً للمشجعين الراغبين في تجربة الضيافة بالاستاد بسعر ابتدائي أقل.

توفر باقات الضيافة لمباريات السيدات الدخول نفسه إلى مستوى النادي، وخيارات المأكولات الراقية، وإمكانية حجز المقصورات الخاصة، بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها خياراً رائجاً للعائلات والمشجعين الدوليين.

قواعد اللباس: ماذا ترتدي عند حضور مباراة بتذكرة آرسنال المميزة؟

الفئة غير الرسمية (كانون كلوب / حانات مستوى النادي): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح تماماً بارتداء قمصان آرسنال المقلدة وألوان الفريق المضيف. ويُمنع منعاً باتاً ارتداء البدلات الرياضية وملابس الصالات الرياضية والجينز الممزق وألوان الفريق الضيف.

صالات الضيافة والمقصورات الرسمية (ذا أفينيل / ذا هيريتدج / المقصورات الخاصة): ملابس أنيقة غير رسمية أو رسمية. ويشمل ذلك السراويل المفصلة أو الجينز الأنيق، والقمصان ذات الياقة أو السترات الأنيقة، والأحذية الرسمية النظيفة أو الأحذية الرياضية الأنيقة. وتُفرض عموماً قيود على ارتداء قمصان الفرق في قاعات الطعام الرسمية من الفئة الأعلى، لذا تحقق من تفاصيل برنامج حجزك المحدد في رسالة التأكيد.

هل توجد قيود على الأمتعة والحقائب لحاملي تذاكر آرسنال المميزة؟

إذا كنت مسافراً، فلا تُحضر أمتعتك إلى الاستاد.

الحد الأقصى لحجم الحقيبة: أكبر حجم مسموح به للحقيبة هو مقاس A4 (297 ملم × 210 ملم × 210 ملم).

لا توجد مرافق لحفظ الأمتعة في الاستاد: لا يوفر استاد الإمارات خدمة إيداع الحقائب أو مرافق لحفظ الأمتعة.

سيُمنع إدخال حقائب المقصورة وحقائب السفر وحقائب الظهر الكبيرة عند بوابات التفتيش الأمني.

استخدم خدمات حفظ الأمتعة في محطات القطارات الرئيسية (كينجز كروس أو يوستون أو سانت بانكراس) قبل التوجه إلى الملعب.

المواصلات: كيف تصل إلى ملعب آرسنال بتذكرة مميزة؟

تفتح أجنحة الضيافة وصالات مستوى النادي قبل انطلاق المباراة بساعتين ونصف، وتظل مفتوحة لمدة تصل إلى ساعتين بعد صافرة النهاية.

احرص على الوصول مبكراً للاستفادة قدر الإمكان من قسائم الطعام والشراب وتجنب طوابير البوابات.

الوصول : رغم أن محطتي مترو هولواي رود وآرسنال هما الأقرب، فإنهما تشهدان ازدحاماً شديداً قبل انطلاق المباراة بما يتراوح بين 60 و90 دقيقة. استخدم محطة فينسبري بارك (خطا فيكتوريا وبيكاديللي والسكك الحديدية الوطنية) أو هايبري وإزلنجتون (خط فيكتوريا وقطارات أوفرجراوند)، ثم استمتع بالمشي لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة إلى مدخل الضيافة في المدرج الشرقي (البوابتان X وY).

المغادرة : قد يستغرق الانتظار في الطوابير بمحطة آرسنال بعد المباراة أكثر من 45 دقيقة. وبما أن باقات الضيافة تتيح لك دخول صالات مستوى النادي لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل ومتابعة التحليل التلفزيوني بعد اللقاء وتجنب طوابير المحطة في وقت الذروة تماماً.

ما الباقات المميزة وتذاكر الضيافة؟

في كرة القدم، يُطلق مصطلح الضيافة على باقات راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

قد تقتصر هذه التجارب على إتاحة الدخول إلى صالات الضيافة والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، أو تشمل مجموعة من خيارات الطعام، بدءاً من البوفيه وصولاً إلى وجبات متعددة الأطباق، وانتهاءً بأجنحة خاصة لعدد محدود من الضيوف.

وغالباً ما يقع الاختيار على هذه الباقات المميزة للاحتفال بمناسبات خاصة، أو لاستضافة العملاء، أو لتعزيز الاستمتاع بالمباراة عموماً.

وعلى خلاف الماضي، حين كانت هذه المناطق مخصصة للمشاهير في الغالب، تتوفر اليوم مجموعة واسعة من العروض للمشجعين ورجال الأعمال وعامة الجمهور.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تذاكر ضيافة آرسنال الإلكترونية الرسمية بالبريد الإلكتروني مباشرةً إلى صاحب الحجز الرئيسي قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام.

يمكن إضافة التذاكر الإلكترونية مباشرةً إلى المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet)، أو مسح رموزها الشريطية في ملفات PDF عند بوابات كبار الشخصيات في المدرج الشرقي.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

كثيراً ما تُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لتغطيتها تلفزيونياً، فتنقل من الساعة 3:00 عصراً يوم السبت إلى مساء الجمعة أو يوم الأحد أو مساء الاثنين.

تظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائياً في الموعد الجديد للمباراة. احرص دائماً على أن تتضمن خطة سفرك هامشاً من 24 إلى 48 ساعة حول عطلة نهاية الأسبوع المحددة للمباراة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في استاد الإمارات؟

نعم. يُرحب بالأطفال في جميع مناطق الضيافة.

يجب أن يحمل كل حاضر تذكرة ضيافة صالحة، بغض النظر عن عمره.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن يرافق الأطفال دون سن 14 عاماً شخص بالغ، وتُطبق قيود على جلوس الرضع في الصف الأول من مستوى النادي.