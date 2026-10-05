إليك تذكرتك الذهبية إلى ملعب الإمارات الخاص بآرسنال: ضيافة يوم المباراة والباقات المميزة توفر تصريح دخول رسمي مضمون إلى ملعب الإمارات، من دون متاعب القرعة والعضوية.

بالنسبة للجماهير الدولية، أو المشجعين العاديين، أو أولئك الذين يخططون لرحلة إلى شمال لندن، فإن تأمين تذاكر الدخول العام عبر قرعات العضوية الرسمية لآرسنال قد يبدو شبه مستحيل، مع انخفاض معدلات النجاح في سحب عضوية Red بشكل متكرر إلى أقل من 10%.

كيف تحجز تذاكر آرسنال المميزة؟

تتطلب مقاعد الدخول العام الدفع مقابل عضوية آرسنال الرسمية للبالغين Red أو Silver (£35–£55) من دون أي ضمان للفوز بقرعات المباريات. باقات ضيافة يوم المباراة لا تتطلب أي عضوية.

يمكنك حجز تذاكر آرسنال الرسمية المميزة عبر مصدرين رئيسيين:

بوابة آرسنال الرسمية للضيافة (hospitality.arsenal.com): بوابة الحجز المباشر الخاصة بالنادي لضيافة المباريات الفردية، وحجوزات المقصورات التنفيذية لمباراة واحدة، والعضويات الموسمية، ومباريات الكؤوس الكبرى والمواجهات الأوروبية.

Keith Prowse: موزع رسمي معتمد وشريك تذاكر لآرسنال، يبيع تذاكر موثقة لـ Club Level وCannon Club مع الضيافة، والباقات المؤسسية، وعروض يوم المباراة. احجز تذاكر آرسنال المميزة على Keith Prowse.

Champions Travel: موزع رسمي معتمد وشريك تذاكر لآرسنال، يبيع تذاكر موثقة لـ Club Level وCannon Club إلى جانب باقات تشمل قسائم Uber وحجوزات الفنادق والمزيد. احجز تذاكر آرسنال المميزة على Champions Travel.

نظرة سريعة: ضيافة آرسنال، التذاكر المميزة وباقات VIP

الباقة الفئة نطاق السعر (للشخص الواحد)* المزايا Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 – £695 مقعد مبطن في Club Level، قسائم طعام ومشروبات، مشروب بين الشوطين، تصريح جولة في المتحف/الملعب Club 1886 & Woolwich Restaurant Dining £695 – £995 وجبة من 3 أطباق حسب الطلب، بار مجاني، ظهور أحد أساطير النادي، مقاعد مركزية في Club Level The Avenell & The Heritage Lounges £1,595 – £1,795 مقاعد في Box Level عند خط الوسط، تناول طعام لمجموعات صغيرة، استقبال بشمبانيا فاخرة وبار مفتوح Hero & Inner Circle Premium £1,895 – £2,695 دخول VIP خلف الكواليس، لقاءات مع اللاعبين، وجبات فاخرة، مقاعد ملاصقة لأرضية الملعب Executive Boxes (N5, N7, N7+) Boxes £12,950 – £29,595 (لكل مقصورة) جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، وجبات متعددة الأطباق، مقاعد شرفة خاصة مباشرة خارج المقصورة

*تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب فئة المباراة (Category A مقابل Category B/C).

ما الذي يجب معرفته عن Club Level في ملعب الإمارات وإطلالات البلوكات؟

الطبقة الوسطى في ملعب آرسنال، المعروفة باسم Club Level، تطوّق الملعب بالكامل، وتقع بين الطبقتين السفلى والعليا. اختيار البلوك المناسب يعتمد على ما إذا كنت تعطي الأولوية للرؤية التكتيكية، أو القرب من مقاعد البدلاء، أو الأجواء.

المدرجان الشرقي والغربي المركزيان (البلوكات 60-64 و69-73) : يقعان بالقرب من خط المنتصف. يقع البلوك 62 مباشرة فوق نفق اللاعبين ومقاعد البدلاء، ما يمنح منظورًا تكتيكيًا مميزًا. وتتوافق البلوكات 70–72 مع زاوية كاميرا البث التلفزيوني الرئيسية.

بلوكات الضيافة عند خط المرمى (البلوكات 65-68 في Clock End و77-81 في North Bank): تضم باقات مثل Cannon Club . وتوفر هذه المقاعد رؤية غامرة للهجمات، واللعب أمام المرمى، وقربًا كبيرًا من أطراف المدرجات المنزلية الحماسية.

الصف 1 مقابل الصفوف 3-6 : رغم أن الصف 1 يضعك الأقرب إلى حافة الملعب، فإن الحاجز الزجاجي الآمن في Club Level قد يقسم خط الرؤية قليلًا بالنسبة للمشاهدين الأقصر قامة أو الأطفال. وتُعد الصفوف من 3 إلى 6 على نطاق واسع "المنطقة المثالية" في Club Level، إذ ترفعك بالقدر الكافي لرؤية الملعب بالكامل من دون عوائق مع الحفاظ على حماية كاملة من المطر.

ما باقات الضيافة المتاحة في آرسنال؟

المقصورات التنفيذية الخاصة (10–15 ضيفًا)

تقع المقصورات التنفيذية في Box Level المخصص، وتوفر خصوصية كاملة مع مقاعد شرفة خارجية مخصصة مباشرة أمام جناحك الشخصي.

Executive Box N7: تبدأ من £12,950 (10–15 ضيفًا)

Executive Box N5: تبدأ من £13,140 (12 ضيفًا)

Executive Box N7+: تبدأ من £29,595 (15 ضيفًا)

ما الذي تتضمنه: مقاعد جناح خاص مباشرة خارج مقصورتك، وجبات متعددة الأطباق، بار شامل، مضيف مخصص، برامج يوم المباراة الرسمية، وباقات مختارة تتضمن لقاءات مع اللاعبين أو قمصانًا مخصصة.

الصالات التنفيذية الحصرية

مصممة للأزواج، والمشجعين الأفراد، أو المجموعات الصغيرة التي تريد أجواء مطعم راقٍ مع إطلالة على خط الوسط.

The Avenell: تبدأ من £1,595 للشخص الواحد (تباع في أزواج)

The Heritage: تبدأ من £1,795 للشخص الواحد (تباع في أزواج)

ما الذي تتضمنه: مقاعد مميزة ملاصقة لخط المنتصف في Box Level، وطعام فاخر ومشروبات مشمولة، وبرامج يوم المباراة الرسمية، وزيارات من أساطير نادي آرسنال.

باقات الطعام والتجارب

إذا كانت المأكولات الرفيعة أو الدخول الحصري هي أولويتك، فإن هذه الباقات المختارة توفر تجربة يوم مباراة غامرة.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 للشخص الواحد

Foundry Legends: تبدأ من £995 للشخص الواحد

Inner Circle: تبدأ من £1,895 للشخص الواحد (مجموعات من 4 أو 8)

Hero Experience: تبدأ من £2,695 للشخص الواحد (مجموعة من 4)

ما الذي تتضمنه: خيارات وجبات متعددة الأطباق، واستقبالات بالشّمبانيا، وإحاطات تكتيكية قبل المباراة، ودخول خلف الكواليس إلى الملعب، ومقاعد مميزة في Club Level.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة (Club Level)

خيارات مرنة وحيوية مصممة للعائلات، والمشجعين، والمسافرين الدوليين الباحثين عن الراحة وسهولة الدخول.

ما الذي تتضمنه:

مقاعد مميزة مبطنة في Club Level (مثل البلوك 66)

دخول إلى الصالة قبل المباراة (تفتح قبل ساعتين ونصف من انطلاق المباراة)

قسائم طعام ومشروبات (بيرة، نبيذ، ومشروبات غازية)

مشروبات مجانية بين الشوطين

تصاريح جولة في الملعب والمتحف

كيف تحصل على ضيافة وتذاكر آرسنال وومنز (WSL) المميزة؟

بالنسبة للجماهير التي تبحث عن تجربة ضيافة ملعب الإمارات بسعر دخول أقل، فإن مباريات آرسنال وومنز في الدوري السوبر للسيدات (WSL) ودوري أبطال أوروبا للسيدات من UEFA التي تُقام في الإمارات توفر بديلًا ممتازًا.

تتضمن باقات الضيافة الخاصة بمباريات السيدات نفس دخول Club Level، وخيارات الطعام الفاخر، وتوافر المقصورات الخاصة، بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها خيارًا شائعًا للعائلات والمشجعين الدوليين.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع تذاكر آرسنال المميزة؟

الفئة غير الرسمية (Cannon Club / حانات Club Level): أنيق غير رسمي. يُسمح بالكامل بقمصان آرسنال الرسمية وألوان الفريق المضيف. وتُحظر بشكل صارم البدلات الرياضية، وملابس الصالة الرياضية، والدنيم الممزق، وألوان الفريق الضيف.

الصالات والمقصورات الرسمية (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): من الأنيق غير الرسمي إلى الرسمي. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بياقة أو كنزات أنيقة، وأحذية رسمية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة. وتكون قمصان الفرق مقيدة عمومًا في قاعات الطعام الرسمية من الفئة العليا، لذا تحقّق من برنامج تأكيد حجزك المحدد.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع تذاكر آرسنال المميزة؟

إذا كنت مسافرًا، فلا تُحضر أمتعة إلى الملعب.

حد الحقائب: الحد الأقصى المسموح به لحجم الحقيبة هو مقاس A4 ‏(297mm x 210mm x 210mm).

لا يوجد تخزين في الموقع: لا يوفّر ملعب الإمارات خدمات إيداع للحقائب أو حفظ للأمتعة.

سيتم رفض حقائب المقصورة، والحقائب الكبيرة، وحقائب الظهر الكبيرة عند بوابات التفتيش الأمنية.

استخدم خدمات تخزين الأمتعة في محطات القطارات الرئيسية (Kings Cross أو Euston أو St Pancras) قبل التوجه إلى الملعب.

المواصلات: كيف تصل إلى آرسنال مع التذاكر المميزة؟

تُفتح أجنحة الضيافة وصالات Club Level قبل ساعتين ونصف من انطلاق المباراة، وتظل مفتوحة حتى ساعتين بعد صافرة النهاية.

احضر مبكرًا لتحقيق أقصى استفادة من قسائم الطعام/المشروبات وتجنب طوابير البوابات.

الوصول : رغم أن محطتي Holloway Road وArsenal لمترو الأنفاق هما الأقرب، فإنهما تصبحان مزدحمتين للغاية قبل 60–90 دقيقة من انطلاق المباراة. استخدم Finsbury Park (خطا Victoria/Piccadilly وNational Rail) أو Highbury & Islington (خط Victoria / Overground) واستمتع بمسافة سير مريحة من 10 إلى 15 دقيقة إلى مدخل ضيافة المدرج الشرقي (البوابات الدوارة X وY).

المغادرة : قد تستغرق طوابير ما بعد المباراة في محطة Arsenal أكثر من 45 دقيقة. وبما أن باقات الضيافة تمنحك دخولًا إلى صالات Club Level لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومتابعة التحليل التلفزيوني بعد المباراة، وتجنب ذروة الطوابير في المحطات بالكامل.

ما هي الباقات المميزة وتذاكر الضيافة؟

الضيافة، في ما يتعلق بكرة القدم، هي التسمية التي تُطلق على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وقد تتراوح هذه التجارب بين مجرد توفير الدخول إلى الصالات والحانات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، إلى مجموعة من خيارات الطعام التي تتدرج من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى أجنحة خاصة لعدد محدود من الضيوف.

وغالبًا ما يتم اختيار هذه الباقات المميزة للمناسبات الخاصة، أو ترفيه العملاء، أو لتعزيز الاستمتاع العام بالمباراة.

وعلى عكس الماضي، عندما كانت هذه المناطق مخصصة أساسًا للمشاهير، توجد اليوم مجموعة واسعة من العروض للجماهير، ورجال الأعمال، وعامة الناس.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تذاكر آرسنال الإلكترونية الرسمية الخاصة بالضيافة عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى صاحب الحجز الرئيسي قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام.

يمكن تحميل التذاكر الإلكترونية مباشرة على المحافظ الرقمية في الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها كرموز شريطية بصيغة PDF عند بوابات VIP في المدرج الشرقي.

ماذا يحدث إذا تغيّر موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرًا بسبب التغطية التلفزيونية، من السبت الساعة 3:00 مساءً إلى مساء الجمعة أو الأحد أو مساء الاثنين.

تظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد والوقت الجديدين. احرص دائمًا على أن يتضمن برنامج سفرك هامشًا من 24 إلى 48 ساعة حول عطلة نهاية الأسبوع المقررة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في الإمارات؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة.

يجب أن يحمل كل حاضر، بغض النظر عن العمر، تذكرة ضيافة صالحة.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن يكون الأطفال دون 14 عامًا برفقة شخص بالغ، وتُطبق قيود على الرضع الجالسين في الصف 1 من Club Level.