«ثقوا بالعملية»، هكذا يصر ميكيل أرتيتا. وبينما يواصل آرسنال سعيه نحو الألقاب المحلية والأوروبية، بلغ الطلب على تذاكر المباريات في استاد الإمارات، الذي يتسع لـ60.000 متفرج، مستويات تاريخية.

وبالنسبة إلى الجماهير الدولية، أو المشجعين العابرين، أو من يخططون لرحلة العمر إلى شمال لندن، فإن تأمين تذاكر الدخول العام عبر قرعات العضوية الرسمية قد يبدو شبه مستحيل، مع هبوط معدلات النجاح في سحوبات عضوية Red بشكل متكرر إلى أقل من 10%.

يوفر المسار الرسمي الخاص بـضيافة المباريات والباقات المميزة في آرسنال ضمان الدخول إلى استاد الإمارات إذا كنت تتطلع إلى حجز باقة مميزة أو الحصول على فرصة حضور مباراة لآرسنال.

نظرة سريعة: ضيافة آرسنال، التذاكر المميزة وباقات VIP

فئة الباقة مثالية لـ نطاق السعر (للشخص الواحد)* المزايا المشمولة Cannon Club / Club Arsenal الجماهير المسافرة والمناسبات الخاصة 350 £ إلى 695 £ مقعد مبطن في Club Level، قسائم طعام ومشروبات، مشروب بين الشوطين، تذكرة جولة في المتحف/الاستاد Club 1886 & Woolwich Restaurant المأكولات الفاخرة والضيافة 695 £ إلى 995 £ وجبة من 3 أطباق حسب الاختيار، بار مجاني، ظهور لأحد أساطير النادي، مقاعد مركزية في Club Level The Avenell & The Heritage الطعام الفاخر وضيافة الأعمال 1.595 £ إلى 1.795 £ مقاعد Box Level عند خط الوسط، تناول طعام لمجموعات صغيرة، استقبال فاخر بالشمبانيا وبار مفتوح Hero & Inner Circle للباحثين عن التجربة / ضيوف VIP 1.895 £ إلى 2.695 £ دخول VIP خلف الكواليس، لقاءات مع اللاعبين، طعام فاخر، مقاعد ملاصقة لأرضية الملعب Executive Boxes (N5, N7, N7+) المجموعات الكبيرة (10–15 ضيفًا) 12.950 £ إلى 29.595 £ (لكل صندوق) جناح خاص مغلق، مضيف شخصي، وجبات متعددة الأطباق، مقاعد شرفة خاصة مباشرة خارج الصندوق

*تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب فئة المباراة (الفئة A مقابل الفئة B/C)، ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما ينطبق ذلك.

ما الذي يجب معرفته عن Club Level في استاد الإمارات وإطلالات المدرجات؟

يطوق المستوى الأوسط في آرسنال، المعروف باسم Club Level، الاستاد بالكامل، ويقع بين المدرجين السفلي والعلوي. ويتوقف اختيار المدرج المناسب على ما إذا كنت تعطي الأولوية للرؤية التكتيكية، أو القرب من مقاعد الجهازين الفنيين، أو الأجواء.

المدرجان الشرقي والغربي في المنتصف (البلوكان 60-64 و69-73) : يقعان قرب خط المنتصف. ويقع البلوك 62 مباشرة فوق نفق اللاعبين ومقاعد البدلاء، ما يوفر زاوية تكتيكية مثالية. أما البلوكات 70–72 فتتوافق مع زاوية كاميرا البث التلفزيوني الرئيسية.

مدرجات الضيافة خلف المرمى (البلوكان 65-68 عند Clock End و77-81 عند North Bank): تضم باقات مثل Cannon Club . وتوفر هذه المقاعد رؤية غامرة للهجمات، واللعب داخل منطقة الجزاء، وقربًا كبيرًا من أطراف الملعب الخاصة بالجماهير المحلية المتحمسة.

الصف 1 مقارنة بالصفوف 3-6 : بينما يضعك الصف 1 في أقرب نقطة من حافة الملعب، فإن الحاجز الزجاجي الآمن في Club Level قد يقطع خط الرؤية قليلًا بالنسبة إلى الأقصر قامة أو الأطفال. وتُعد الصفوف من 3 إلى 6 على نطاق واسع «النقطة المثالية» في Club Level، إذ تمنحك ارتفاعًا كافيًا لرؤية الملعب كاملًا من دون عوائق، مع الحفاظ على الحماية الكاملة من المطر.

ما باقات الضيافة المتاحة في آرسنال؟

الصناديق التنفيذية الخاصة (10–15 ضيفًا)

تقع الصناديق التنفيذية في مستوى Box Level المخصص، وتوفر خصوصية كاملة مع مقاعد شرفة خارجية مخصصة مباشرة أمام جناحك الخاص.

Executive Box N7: يبدأ من 12.950 £ (10–15 ضيفًا)

Executive Box N5: يبدأ من 13.140 £ (12 ضيفًا)

Executive Box N7+: يبدأ من 29.595 £ (15 ضيفًا)

ما الذي يتضمنه؟ مقاعد جناح خاص مباشرة خارج الصندوق، وجبات متعددة الأطباق، بار شامل، مضيف مخصص، برامج المباراة الرسمية، وباقات مختارة تتضمن لقاءات مع اللاعبين أو قمصانًا مخصصة.

صالات تنفيذية حصرية

صُممت للأزواج، أو المشجعين الأفراد، أو المجموعات الصغيرة التي ترغب في أجواء مطعم فاخر مقترنة بإطلالة على خط الوسط.

The Avenell: يبدأ من 1.595 £ للشخص الواحد (تُباع في أزواج)

The Heritage: يبدأ من 1.795 £ للشخص الواحد (تُباع في أزواج)

ما الذي يتضمنه: مقاعد مميزة بمحاذاة خط المنتصف في Box Level، وطعامًا فاخرًا ومشروبات مشمولة، وبرامج المباراة الرسمية، وزيارات من أساطير نادي آرسنال.

باقات الطعام والتجارب

إذا كانت أولويةك هي فنون الطهي الرفيعة أو الدخول الحصري، فإن هذه الباقات المنسقة تقدم تجربة يوم مباراة غامرة.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: 695 £ إلى 725 £ للشخص الواحد

Foundry Legends: يبدأ من 995 £ للشخص الواحد

Inner Circle: يبدأ من 1.895 £ للشخص الواحد (مجموعات من 4 أو 8)

Hero Experience: يبدأ من 2.695 £ للشخص الواحد (مجموعة من 4)

ما الذي يتضمنه: خيارات وجبات متعددة الأطباق، واستقبالات بالشمبانيا، وإحاطات تكتيكية قبل المباراة، ودخولًا خلف الكواليس إلى الاستاد، ومقاعد مميزة في Club Level.

ضيافة غير رسمية وعالية القيمة (Club Level)

خيارات مرنة وحيوية صُممت للعائلات، والمشجعين، والمسافرين الدوليين الباحثين عن الراحة وسهولة الوصول المباشر.

The Academy / Academy+: 525 £ إلى 745 £ للشخص الواحد

Cannon Club: يبدأ من 350 £ إلى 695 £ للشخص الواحد

ما الذي يتضمنه:

مقاعد مميزة مبطنة في Club Level (مثل البلوك 66)

الدخول إلى الصالة قبل المباراة (تفتح قبل ساعتين ونصف من انطلاق اللقاء)

قسائم للطعام والمشروبات (البيرة، النبيذ، والمشروبات الغازية)

مشروبات مجانية بين الشوطين

تصاريح جولة في الاستاد والمتحف

كيف يمكن الحصول على تذاكر الضيافة والتذاكر المميزة لمباريات Arsenal Women (WSL)؟

بالنسبة إلى الجماهير التي تبحث عن تجربة ضيافة استاد الإمارات بسعر دخول أقل، فإن مباريات Arsenal Women في دوري السوبر للسيدات (WSL) ودوري أبطال أوروبا للسيدات من UEFA، التي يستضيفها الإمارات، توفر بديلًا ممتازًا.

تتضمن باقات الضيافة الخاصة بمباريات السيدات الوصول نفسه إلى Club Level، وخيارات الطعام الفاخر، وإمكانية حجز الصناديق الخاصة بأسعار أقل بكثير، ما يجعلها خيارًا شائعًا للعائلات والمشجعين الدوليين.

كيف يمكنني حجز تذاكر ضيافة آرسنال؟

تتطلب مقاعد الدخول العام دفع قيمة عضوية Arsenal Adult Red أو Silver الرسمية (35 £ إلى 55 £) من دون أي ضمان للفوز في قرعات المباريات. أما باقات ضيافة يوم المباراة فلا تتطلب أي عضوية.

يمكن للزوار الدوليين الشراء مباشرة عبر إدارة الضيافة الرسمية لآرسنال (hospitality.arsenal.com) قبل أشهر من فتح نوافذ القرعة العامة، ما يجعلها الخيار الأكثر أمانًا عند حجز رحلات الطيران والفنادق غير القابلة للاسترداد.

قواعد اللباس: ماذا يجب أن أرتدي مع التذاكر المميزة لآرسنال؟

الفئة غير الرسمية (Cannon Club / Club Level Bars): ملابس أنيقة غير رسمية. يُسمح بالكامل بقمصان آرسنال المقلدة وألوان الفريق صاحب الأرض. وتُحظر بشكل صارم البدل الرياضية، وملابس الجيم، والجينز الممزق، وألوان الفريق الضيف.

الصالات والصناديق الرسمية (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): من الملابس الأنيقة غير الرسمية إلى الرسمية. سراويل مفصلة أو جينز أنيق، وقمصان بياقة أو كنزات أنيقة، وأحذية رسمية نظيفة أو أحذية رياضية أنيقة. وتُقيد قمصان الفريق عمومًا في غرف الطعام الرسمية من الفئة العليا، لذا تحقق من خط سير تأكيد الحجز الخاص بك.

هل توجد أي قيود على الأمتعة والحقائب مع التذاكر المميزة لآرسنال؟

إذا كنت مسافرًا، فلا تُحضر أمتعة إلى الاستاد.

حد الحقائب: الحد الأقصى المسموح به لحجم الحقيبة هو مقاس A4 ‏(297 مم × 210 مم × 210 مم).

لا توجد خدمة تخزين في الموقع: لا يوفر استاد الإمارات خدمة إيداع حقائب أو تخزين أمتعة.

سيتم رفض حقائب المقصورة، وحقائب السفر، وحقائب الظهر الكبيرة عند بوابات التفتيش الأمنية.

استخدم خدمات تخزين الأمتعة في محطات القطار الرئيسية، مثل Kings Cross أو Euston أو St Pancras، قبل التوجه إلى الملعب.

المواصلات: كيف تصل إلى آرسنال مع التذاكر المميزة؟

تفتح أجنحة الضيافة وصالات Club Level قبل ساعتين ونصف من انطلاق المباراة، وتظل مفتوحة لمدة تصل إلى ساعتين بعد صافرة النهاية.

احضر مبكرًا لتعظيم الاستفادة من قسائم الطعام والمشروبات الخاصة بك وتجنب طوابير البوابات.

الوصول : رغم أن محطتي Holloway Road وArsenal لمترو الأنفاق هما الأقرب، فإنهما تشهدان ازدحامًا شديدًا قبل 60 إلى 90 دقيقة من انطلاق المباراة. استخدم Finsbury Park ‏(خطا Victoria/Piccadilly والقطار الوطني) أو Highbury & Islington ‏(خط Victoria / Overground) واستمتع بمشوار لطيف من 10 إلى 15 دقيقة إلى مدخل ضيافة East Stand ‏(البوابات الدوارة X وY).

المغادرة : قد تستغرق طوابير ما بعد المباراة في محطة Arsenal أكثر من 45 دقيقة. وبما أن باقات الضيافة تمنحك الدخول إلى صالات Club Level لمدة تصل إلى ساعتين بعد المباراة، يمكنك الاسترخاء في الداخل، ومتابعة التحليلات التلفزيونية بعد اللقاء، وتجنب ذروة الطوابير في المحطة تمامًا.

ما المقصود بالباقات المميزة وتذاكر الضيافة؟

الضيافة، في ما يتعلق بكرة القدم، هي التسمية التي تُطلق على باقة راقية ليوم المباراة تتجاوز تجربة التذكرة العادية المعتادة.

وقد تتراوح هذه التجارب من مجرد توفير الدخول إلى الصالات والبارات قبل المباراة للاستمتاع بالأجواء، إلى مجموعة من خيارات الطعام، التي تتراوح من البوفيه إلى الوجبات متعددة الأطباق، وصولًا إلى الأجنحة الخاصة لعدد محدود من الضيوف.

وغالبًا ما يتم اختيار هذه الباقات المميزة للمناسبات الخاصة، أو لضيافة العملاء، أو لتعزيز الاستمتاع العام بالمباراة.

وعلى عكس الماضي، حين كانت هذه المناطق مخصصة أساسًا للمشاهير، توجد اليوم مجموعة واسعة من العروض للجماهير، ورجال الأعمال، وعامة الناس.

تاريخ استاد الإمارات

يقع استاد الإمارات في هولواي، لندن. وهو ملعب آرسنال منذ عام 2006، وتبلغ سعته نحو 60.000 متفرج، ما يجعله سادس أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا. واشترت Emirates حقوق تسمية الاستاد، في صفقة مدتها 15 عامًا قُدرت قيمتها بـ100 مليون £ وشملت أيضًا رعاية القمصان. وقد مُددت الصفقتان الآن حتى عام 2028 على الأقل.

وبعيدًا عن الاستخدامات الرياضية، استُخدم الإمارات أيضًا كمنصة موسيقية. وفي عام 2008، أصبحت فرقة Bruce Springsteen and the E Street Band أول فرقة تحيي حفلًا في الاستاد. كما قدمت Coldplay وThe Killers حفلات كاملة العدد في الإمارات في السنوات اللاحقة.

الأسئلة الشائعة

متى أتلقى تذاكري الإلكترونية؟

تُرسل تذاكر الضيافة الإلكترونية الرسمية الخاصة بآرسنال عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى صاحب الحجز الرئيسي قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام.

ويمكن تحميل التذاكر الإلكترونية مباشرة على المحافظ الرقمية في الهواتف الذكية (Apple Wallet / Google Wallet) أو مسحها بصيغة PDF عند بوابات VIP في East Stand.

ماذا يحدث إذا تغير موعد المباراة بسبب البث التلفزيوني؟

غالبًا ما يُعاد جدولة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لأغراض التغطية التلفزيونية، فتنتقل من السبت الساعة 3:00 مساءً إلى مساء الجمعة أو الأحد أو مساء الاثنين.

وتظل تذاكر الضيافة صالحة تلقائيًا للموعد والتوقيت الجديدين. احرص دائمًا على أن يتضمن برنامج سفرك هامشًا من 24 إلى 48 ساعة حول عطلة نهاية الأسبوع المحددة.

هل يُسمح للأطفال بدخول صالات الضيافة في الإمارات؟

نعم. الأطفال مرحب بهم في جميع مناطق الضيافة.

ويجب على كل حاضر، بغض النظر عن العمر، أن يحمل تذكرة ضيافة سارية.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن يكون الأطفال دون 14 عامًا برفقة شخص بالغ، كما تُطبق قيود على الرضع الجالسين في الصف 1 من Club Level.