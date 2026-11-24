تستعد نيويورك للتألق مجددًا على الساحة العالمية بوصفها وجهة عالمية مثالية لقضاء العطلات في ديسمبر 2026.

بعد خريف حافل، عززت مدينة نيويورك مكانتها وجهة شتوية لا تُنسى، تقدم كل شيء من تقاليد عيد الميلاد الشهيرة إلى مواجهات دوري كرة السلة الأمريكي المثيرة، وعروض برودواي الناجحة، والكوميديا الحية.

سواء كنت قادمًا من داخل الولايات المتحدة أو من خارجها، يقدم لك جول دليلًا شاملًا لحجز تذاكر الفعاليات، والعثور على أفضل الرحلات الجوية إلى مطار جون إف. كينيدي أو نيوارك، واختيار مكان الإقامة المثالي لرحلتك الشتوية بين أحياء المدينة الخمسة.

ما جدول فعاليات نيويورك في ديسمبر 2026؟

جول يقدم لك نظرة موسعة على خيارات الترفيه المتنوعة المتاحة في أنحاء المدينة خلال ديسمبر. من الحفلات الموسيقية الكبرى إلى العروض الكوميدية الصغيرة، إليك أبرز الفعاليات على الجدول:

التاريخ الفعالية المكان التذاكر الثلاثاء، 1 ديسمبر دوجا كات ماديسون سكوير جاردن التذاكر الخميس، 3 ديسمبر ويسين مسرح يونايتد بالاس التذاكر الخميس، 3 ديسمبر برنت فاياز باركليز سنتر التذاكر الأحد، 6 ديسمبر نيويورك جاينتس ضد سان فرانسيسكو فورتي ناينرز ملعب ميتلايف التذاكر الثلاثاء، 8 ديسمبر ذا كومباوند آند فريندز المرحلة الأولى في نيو وورلد ستيجز التذاكر الجمعة، 11 ديسمبر زد 100 جينجل بول ماديسون سكوير جاردن التذاكر السبت، 12 ديسمبر مباراة كرة القدم الأمريكية بين آرمي ونافي ملعب ميتلايف التذاكر الأحد، 13 ديسمبر دنفر برونكوز ضد نيويورك جيتس ملعب ميتلايف التذاكر الأحد، 13 ديسمبر بوسطن سيلتيكس ضد بروكلين نتس باركليز سنتر التذاكر الثلاثاء، 15 ديسمبر والأربعاء، 16 ديسمبر تريفور نواه مسرح بيكون التذاكر الأربعاء، 16 ديسمبر بروكلين نتس ضد دالاس مافريكس باركليز سنتر التذاكر الأربعاء، 16 ديسمبر والخميس، 17 ديسمبر أندريا بوتشيلي ماديسون سكوير جاردن التذاكر الأحد، 20 ديسمبر نيويورك آيلاندرز ضد نيويورك رينجرز يو بي إس أرينا، إلمونت التذاكر الأربعاء، 23 ديسمبر يوتا جاز ضد نيويورك نيكس ماديسون سكوير جاردن التذاكر الجمعة، 25 ديسمبر سان أنطونيو سبيرز ضد نيويورك نيكس (يوم عيد الميلاد) ماديسون سكوير جاردن التذاكر الأحد، 27 ديسمبر بروكلين نتس ضد نيويورك نيكس ماديسون سكوير جاردن التذاكر طوال ديسمبر غاتسبي العظيم مسرح برودواي التذاكر الثلاثاء، 29 ديسمبر ديترويت ريد وينجز ضد نيويورك رينجرز ماديسون سكوير جاردن التذاكر من الأربعاء، 30 ديسمبر إلى السبت، 2 يناير سلسلة حفلات فيش لرأس السنة ماديسون سكوير جاردن التذاكر طوال ديسمبر عرض راديو سيتي كريسماس سبيكتاكيولار قاعة راديو سيتي للموسيقى التذاكر طوال ديسمبر كسارة البندق لجورج بالانشين (باليه مدينة نيويورك) مسرح ديفيد إتش. كوك، مركز لينكولن التذاكر طوال ديسمبر مسرح ألفين آيلي الأمريكي للرقص (بدءًا من 2 ديسمبر) مركز مدينة نيويورك التذاكر

كيف تحصل على تذاكر فعاليات نيويورك في ديسمبر؟

حتى اليوم، وصل توافر التذاكر عبر قنوات البيع الأساسية لأكبر فعاليات موسم العطلات، مثل عروض الروكيتس في عطلات نهاية الأسبوع ومباريات نيكس خلال أسبوع العطلات، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. ومع توافد ملايين السياح إلى المدينة، تتعرض شبابيك التذاكر لضغط كبير.

إليك أهم ما تحتاج إلى معرفته:

سوق إعادة البيع متاح: إذا فاتتك فرصة الشراء من قنوات البيع الأساسية، فإن منصات مثل StubHub هي الوجهة المعتمدة الرئيسية للجماهير لشراء التذاكر الموثقة وبيعها بأسعار منظمة مع اقتراب ديسمبر. وهي أفضل فرصة لك لحجز مقعد في عروض برودواي التي نفدت تذاكرها، أو مقاعد كبار الشخصيات في ماديسون سكوير جاردن، أو مقاعد مميزة لمشاهدة تريفور نواه في مسرح بيكون.

إذا فاتتك فرصة الشراء من قنوات البيع الأساسية، فإن منصات مثل StubHub هي الوجهة المعتمدة الرئيسية للجماهير لشراء التذاكر الموثقة وبيعها بأسعار منظمة مع اقتراب ديسمبر. وهي أفضل فرصة لك لحجز مقعد في عروض برودواي التي نفدت تذاكرها، أو مقاعد كبار الشخصيات في ماديسون سكوير جاردن، أو مقاعد مميزة لمشاهدة تريفور نواه في مسرح بيكون. الدخول رقمي بالكامل: تعتمد جميع الأماكن الكبرى تقريبًا في نيويورك التذاكر الرقمية حصرًا. ستحتاج إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت لإظهار تذاكرك عند بوابات الدخول.

تعتمد جميع الأماكن الكبرى تقريبًا في نيويورك التذاكر الرقمية حصرًا. ستحتاج إلى هاتف ذكي متصل بالإنترنت لإظهار تذاكرك عند بوابات الدخول. الأسعار والأمان: تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي موقع لإعادة البيع. ويضمن لك استخدام أسواق موثوقة مثل StubHub حماية مشترياتك بموجب ضمان FanProtect بنسبة 100%.

كيف تحجز رحلات الطيران لزيارتك إلى نيويورك في ديسمبر؟

تتطلب زيارة مدينة نيويورك التنقل عبر أحد أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم. وسيصل معظم المشجعين والسياح إلى أحد المطارات الرئيسية الثلاثة في المنطقة: مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK)، أو مطار نيوارك ليبرتي الدولي (EWR)، أو مطار لاغوارديا (LGA).

مطار جون إف. كينيدي الدولي (نيويورك): المركز الرئيسي للمسافرين الدوليين القادمين من مدن أوروبية مثل لندن وباريس وفرانكفورت. ويوفر الوصول إلى مانهاتن وبروكلين عبر مترو الأنفاق، باستخدام قطار AirTrain، وخدمات طلب السيارات.

المركز الرئيسي للمسافرين الدوليين القادمين من مدن أوروبية مثل لندن وباريس وفرانكفورت. ويوفر الوصول إلى مانهاتن وبروكلين عبر مترو الأنفاق، باستخدام قطار AirTrain، وخدمات طلب السيارات. مطار نيوارك ليبرتي (نيوجيرسي): بديل ممتاز، خصوصًا إذا كان برنامجك يتضمن مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية بملعب ميتلايف، أو كنت تقيم في الجانب الغربي من مانهاتن.

بديل ممتاز، خصوصًا إذا كان برنامجك يتضمن مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية بملعب ميتلايف، أو كنت تقيم في الجانب الغربي من مانهاتن. مطار لاغوارديا (نيويورك): الخيار الأبرز للرحلات الداخلية في الولايات المتحدة. وقد جُدد مؤخرًا ويوفر وصولًا سريعًا إلى ميدتاون وكوينز.

نوصي باستخدام منصات مثل Skyscanner لمراقبة انخفاض الأسعار. وتُعد شركات طيران مثل دلتا وجيت بلو والخطوط الجوية البريطانية خيارات شائعة للسفر إلى عاصمة العطلات في أمريكا الشمالية.

كم تبلغ تكلفة الرحلات الجوية إلى نيويورك في ديسمبر؟

من المتوقع ارتفاع تكاليف السفر خلال موسم العطلات. وتتراوح أسعار الرحلات الجوية من المدن الأوروبية الكبرى أو مراكز السفر الرئيسية على الساحل الغربي للولايات المتحدة عادة بين 400 و1,200 دولار أمريكي خلال ديسمبر. والحجز المبكر ضروري للحصول على أفضل الأسعار.

التاريخ مدينة المغادرة مدينة الوصول التكلفة التقديرية (بالدولار الأمريكي) 5 ديسمبر لندن (LHR) نيويورك (JFK) 750 دولارًا 10 ديسمبر لوس أنجلوس (LAX) نيوارك (EWR) 450 دولارًا 18 ديسمبر باريس (CDG) نيويورك (JFK) 850 دولارًا

أين تقيم خلال زيارتك إلى نيويورك في ديسمبر؟

مع توزع الفعاليات بين مانهاتن وبروكلين وحتى نيوجيرسي، يجدر بالزوار البحث عن مكان إقامة يوفر مرونة التنقل والدفء خلال أشهر الشتاء الباردة.

ميدتاون مانهاتن (لعروض برودواي وماديسون سكوير جاردن ومعالم عيد الميلاد): تضعك الإقامة في ميدتاون في قلب الفعاليات. وستكون على مسافة سير من عرض راديو سيتي كريسماس سبيكتاكيولار، ومنطقة المسارح لمشاهدة عروض برودواي، وماديسون سكوير جاردن لمتابعة مباريات نيكس ورينجرز. وتتميز المنطقة بأجوائها النابضة بالحياة، مع سهولة الوصول إلى خطوط المترو الرئيسية والمعالم الشهيرة.

وسط مدينة بروكلين (لمباريات دوري السلة الأمريكي والحفلات الموسيقية) إذا كان برنامجك حافلًا بمباريات بروكلين نتس أو الحفلات الموسيقية في باركليز سنتر، فإن الإقامة في وسط بروكلين توفر أجواء أكثر عصرية وهدوءًا نسبيًا. وتتيح الفنادق الصغيرة المميزة في هذه المنطقة إطلالات رائعة على أفق المدينة، فضلًا عن سهولة العودة إلى مانهاتن بالمترو.

كيف تتنقل في مدينة نيويورك؟

يتطلب التنقل في أيام المباريات، وعند انتهاء العروض المسرحية، ووسط حشود موسم العطلات معرفة بالمدينة:

خدمات طلب السيارات: يُعد Lyft خدمة مهمة في الولايات المتحدة، ولا سيما في نيويورك. ورغم أن المترو خيار ممتاز للتنقل نهارًا، فإن طلب سيارة عبر Lyft هو الخيار الأكثر أمانًا ودفئًا وموثوقية للزوار المغادرين الفعاليات الليلية المتأخرة في ماديسون سكوير جاردن، أو العائدين إلى فنادقهم بعد ليلة شديدة البرودة في ديسمبر.

يُعد Lyft خدمة مهمة في الولايات المتحدة، ولا سيما في نيويورك. ورغم أن المترو خيار ممتاز للتنقل نهارًا، فإن طلب سيارة عبر Lyft هو الخيار الأكثر أمانًا ودفئًا وموثوقية للزوار المغادرين الفعاليات الليلية المتأخرة في ماديسون سكوير جاردن، أو العائدين إلى فنادقهم بعد ليلة شديدة البرودة في ديسمبر. النقل العام: تمتلك نيويورك شبكة مترو واسعة تعمل على مدار الساعة (MTA)، وهي مفيدة للغاية لتجنب ازدحام ميدتاون خلال موسم العطلات، وإن كانت الحشود بعد المباريات في محطة بن، الواقعة تحت ماديسون سكوير جاردن، ستكون كبيرة. ويُعد تجهيز تطبيق لطلب السيارات خيارًا احتياطيًا مثاليًا.

كيف تبقى متصلًا بالإنترنت خلال رحلتك إلى نيويورك؟

إذا كنت مسافرًا إلى الولايات المتحدة، فستحتاج إلى باقة بيانات تعمل منذ لحظة نزولك من الطائرة. والاتصال بالإنترنت ضروري لإظهار تذكرتك الرقمية من StubHub عند البوابة، أو استخدام خرائط Google للعثور على المسرح، أو طلب سيارة عبر Lyft بعد المباراة.

لتجنب فواتير التجوال الباهظة من مزود خدمة الاتصالات في بلدك، تُعد شريحة eSIM خيارًا مناسبًا. ومع eSIM.sm، يمكنك الحصول على بيانات عالية السرعة طوال رحلتك بأسعار تبدأ من بضعة دولارات فقط. ويسهل تفعيلها باستخدام رمز الاستجابة السريعة، لتصبح متصلًا بالإنترنت فور وصولك إلى مطار جون إف. كينيدي أو نيوارك. ويمكنك أيضًا إضافة المزيد من البيانات بسهولة إذا احتجت إليها أثناء متابعة فريقك المفضل أو استكشاف المدينة.

أبرز ما يستحق المتابعة في نيويورك خلال ديسمبر: