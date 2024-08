Zwalkend FC Volendam loopt rood aan en is ook niet opgewassen tegen FC Emmen

FC Volendam heeft ook in de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie verloren. De ploeg van trainer Regilio Simons, die vorige week met 4-3 verloor van De Graafschap, ging zondagmiddag op eigen veld onderuit tegen FC Emmen, 0-1, en ontving een rode kaart.

Emmen kwam goed weg toen de bal na vijf minuten bijna in eigen doel werd geschoten. Kort daarna ging Jalen Hawkins alleen af op doelman Barry Lauwers, die redding bracht voor Volendam. Het was een levendige openingsfase in het Kras Stadion.

De bezoekers zagen Mike te Wierik na bijna twintig minuten geblesseerd afhaken. Volendam zocht nadrukkelijk de aanval op in de eerste helft, maar onder meer Robert Mühren en Henk Veerman slaagden er niet in om de supporters op de tribune te laten juichen.

De niet geheel fitte Bilal Ould-Chikh werd na 65 minuten afgelost door de negentienjarige Mike van de Horst, die zijn debuut maakte in een officieel duel van Volendam. Er was meer tegenslag toen de doorgebroken Hawkins in het strafschopgebied werd neergehaald door Yannick Leliendal.

De linksback van Volendam moest met een directe rode kaart inrukken, terwijl Emmen een strafschop kreeg. Torben Rhein vond echter Lauwers op zijn weg, tot grote vreugde van de Volendam-spelers en de supporters van De Wijdbroeken.

Emmen wist de overtalsituatie later alsnog ten volle te benutten. Rhein stuitte opnieuw op Lauwers, maar in de rebound was Hawkins er als de kippen bij om de 0-1 binnen te knallen. Volendam had dus een zware klus te voltooien in de slotfase.

De nederlaag kon met tien man echter niet worden afgewend. Volendam staat na twee speelronden op nul punten en kent dus een valse start. Emmen, dat vorige week met 1-2 verloor van FC Dordrecht, heeft de eerste zege van het seizoen binnen.