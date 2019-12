Wanneer beginnen de knock-outs in de Europa League?

Hier vind je alles wat je op voorhand moet weten over de achtste finales van de Europa League.

De groepsfase van de is ten einde en ook vanuit de zijn diverse sterke teams ingestroomd voor de laatste 32.

zakte in haar CL-groep in de laatste ronde van plek 1 naar 3 en moet nu verder in Europa's tweede toernooi, waarin AZ zich wist te handhaven.

en werden wel geëlimineerd, waardoor er na de winterstop nog maar twee Nederlandse ploegen actief zijn.

Ajax neemt het op tegen het Spaanse en AZ moet de strijd aan met het Oostenrijkse LASK Linz, wat overleefde in de poule van PSV.

en gelden als grootste kanshebbers, terwijl ook Red Bull Salzburg, en naar verwachting hoge ogen zullen gooien.

Dit is de volledige loting. De winnaars gaan door naar de achtste finales, waarvoor op 28 februari wordt geloot.