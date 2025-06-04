ريندرز.. خليفة دي بروين يستعد للسطوع مع السيتي

قبل عامين، كان تيجاني ريندرز يلعب في صفوف إيه زد ألكمار، والآن يقترب من تحقيق حلم الانتقال إلى مانشستر سيتي. تحدث لاعب الوسط الهولندي عن انتقاله المرتقب، ومسيرته مع ميلان، وطموحاته مع المنتخب الهولندي.

وقال البالغ من العمر 26 عامًا: "انتظرت طويلًا في إيه زد، لكنني دائمًا أؤمن أن الطريق الذي أسلكه هو الصحيح، وسأواصل السير فيه بهدوء".

جلس ريندرز، المعروف بمرحه، للحوار مع وسائل الإعلام، كونه أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات. ووفقًا لبعض التقارير، يقترب مانشستر سيتي من ضمه مقابل 70 مليون يورو من ميلان، الذي اكتشفه قبل عامين في إيه زد ألكمار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الهولندي: "هل وافقت على الصفقة؟ لا تزال هناك تفاصيل صغيرة تحتاج إلى تسوية. أنا لا أزال لاعبًا في ميلان، ويجب أن أحترم ذلك. أنتظر ما ستقرره الأندية".

لاعب وسط حديث بمواصفات عالمية

اختيار بيب جوارديولا لريندرز ليس مفاجئًا، فقد أثار اللاعب، الذي خاض 22 مباراة دولية مع هولندا، إعجاب الجميع في ميلان خلال العامين الماضيين بإحصائيات مميزة.

وأضاف: "أرى نفسي لاعب وسط حديث، من طراز بوكس-تو-بوكس، وهو ما تتطلبه كرة القدم اليوم. أتمتع بلياقة بدنية عالية، وهي ميزة إضافية أتمنى استمرارها".

تأثير دي بروين وطموح الخلافة

أعرب ريندرز عن إعجابه بكيفن دي بروين منذ صغره، مشيرًا إلى تأثره بأسلوبه في مراقبة الملعب قبل استلام الكرة.

وقال: "والدي لفت انتباهي إلى هذه النقطة، وبدأت أطبقها في كل مباراة. دي بروين لاعب استثنائي، وهو أول من تراه في مانشستر سيتي".

ورغم رحيل دي بروين عن السيتي، قد يكون ريندرز خليفته المحتمل.

وعن أسلوب جوارديولا، أضاف: "هل أخشى فقدان حريتي في اللعب؟ سنرى. هناك دائمًا مجال للتطور، وأطمح لأصبح لاعب وسط أكثر اكتمالًا إذا تمت الصفقة".

تركيز على المنتخب بعيدًا عن الشائعات

لم يتأثر ريندرز بالشائعات، موضحًا: "عندما أرتدي زي المنتخب الهولندي، أركز فقط على المنتخب. والدي، وكيل أعمالي، يتعامل مع الأمور بعيدًا عني".

بنى ريندرز مسيرته بعناية، من إعارة قصيرة إلى آر كيه سي فالفيك، إلى أساسي في إيه زد، ثم نجم في ميلان. وقال ضاحكًا: "زوجتي تقول إن نجاحي المتأخر سيطيل مسيرتي!".

موسم صعب مع ميلان وأداء شخصي مميز

لم يناقش ريندرز انتقاله مع إدارة ميلان، مشيرًا إلى تركيزه على نهاية الموسم، الذي شهد أداءً مخيبًا لميلان (المركز الثامن في الدوري الإيطالي، خسارة نهائي الكأس أمام بولونيا، والخروج من دوري الأبطال أمام فنربخشة).

ورغم ذلك، قدم ريندرز أداءً مميزًا، مسجلاً 15 هدفًا وصانعًا 5 تمريرات حاسمة في 54 مباراة. وعن لياقته، قال: "السر في الأكل الجيد، خاصة أرز أمي! أستمع إلى جسدي وأعتني بنفسي".

طموح هولندي في تصفيات المونديال

ينصب تركيز ريندرز الآن على المنتخب الهولندي والمباريات الدولية أمام فنلندا (خارج الأرض) ومالطا (على أرضه).

وقال: "لا يمكننا الاستهانة بهما. يجب أن نلعب بنفس المستوى الذي قدمناه أمام إسبانيا، التي منحتنا ثقة كبيرة رغم خسارتنا بركلات الترجيح".

وأضاف: "إذا نجحنا، سأشارك في كأس العالم 2026.. في 2022، كنت أشاهدها على الأريكة مع عائلتي، لكن كان لدي خطة سرية لأكون جزءًا من هذه البطولة".