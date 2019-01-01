The French Connection: جيلسون مارتينز - الإضافة الجوهرية لموناكو

منذ قدومه من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي والجناح البرتغالي يبصم على مستويات مبهرة لاعبًا دورًا جوهريًا في استفاقة موناكو...

أمضى نادي موناكو 5 أشهر من المعاناة في بداية الموسم في الليج 1، فلم يحصد سوى الخسارة تلو الأخرى وأزمته تزداد تعقيدًا مع مرور الجولات كما أن التغييرات الكثيرة على مستوى الطاقم التقني زادت الطين بلة.

محنة ووضعية لم تكن أبدًا متوقعة من نادي الإمارة الذي كان في السنوات القليلة الماضية ينافس على اللقب بل وحصده في 2017 متأهلاً أيضًا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس السنة.

إيقاف هذا السقوط الحر تطلب إنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة مع جلب أسماء ذي خبرة وأخرى موهوبة كجيلسون مارتينز الذي كلف الإدارة الكثير لخطفه من أتلتيكو مدريد، ذلك بالإضافة لاسترجاع "ليوناردو جارديم" على رأس المنظومة الفنية بدلاً من الفرنسي "تييري هنري".

الجناح البرتغالي بدأ بشكل مميز في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية أمام جانجون ثم واصل الإبداع والإمتاع مساعدًا رفاقه على جمع نقاط في غاية الأهمية. الجماهير بدورها لم تعد تتغنى سوى باسمه وتجد فيه الأمل الذي كان مفقودًا في مستهل الموسم.

فمنذ مباراته الأولى قدم تمريرتين حاسمتين وتبعهما بواحدة أخرى أمام تولوز في المواجهة الموالية والتي شهدت أول انتصار للنادي على أرضه هذا الموسم، أما أولى أهدافه في الدوري الفرنسي جاءت في شباك مونبلييه وذلك في لقاء عرف تألقًا لافتًا منه وصناعة التوقيع الرائع للكولومبي "راداميل فالكاو".

البعض ظن أن هذا المردود ليس سوى بداية موفقة يظهر فيها ما في جعبته، لكنه كذب ذلك بمواصلته العزف على نغمات الطرب الكروي وكان في الجولة الأخيرة مسجل هدف النصر أمام نانت.

صحيح أن جيلسون مارتينز ليس الوحيد الذي أخرج موناكو من عنق الزجاجة، لكن من المؤكد أنه بدونه، ما كانت كتيبة "ليوناردو جارديم" لتمر من المركز ال19 نحو المركز ال16 وتبدأ الاستعداد لصدام ليون بثقة عالية وشحنة معنوية جد إيجابية.

وكناديه الحالي، عاش مارتينز بدوره نصف موسم عصيب، فقد وجد مشاكل وصعوبات كثيرة للتأقلم مع أتلتيكو مدريد وإظهار تلك المستويات الرائعة التي أبان عنها مع سبورتينج لشبونة، ذلك علاوة على عدم وضع الأرجنتيني "دييجو سيميوني" الثقة الكافية فيه رغم أنه كان قد قاتل في الميركاتو من أجل ضمه للكولتشونيروس.

حصيلة مارتينز مع نادي العاصمة الإسبانية لم تكن سوى 12 مقابلة شارك في معظمها كبديل فقط وما بصم عليه لم يعكس أبدًا ال100 مليون يورو التي كان ناديه السابق يطالب بها للتخلي عنه.

مع هذه الحالة كان البحث عن تجربة جديدة أمرًا ضروريًا بالنسبة له، خاصة وأنه يحلم بالسير على خطى نجوم برتغاليين عظماء ككريستيانو رونالدو ولويس فيجو واللذان مرا هما الآخران من سبورتينج لشبونة.

جيلسون ينوي تقليد نجمي بلاده الحاصلين على الكرة الذهبية، لكنه على مستوى الأداء يستلهم أسلوبه من عنصر برازيلي أفصح عن اسمه خلال حواره مع اتحاد الكرة في بلاده.

"كنت أشاهد روبينيو على شاشة التلفاز وأحاول مرارًا وتكرارًا تقليده على كافة المستويات. كنت سريعًا مثله وأدعي أنني هو عندما ألعب في الشوارع".

ويبدو بالفعل أنه متأثر بنجم ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، إذ يتميز بسرعة الانطلاق، القدرة على المراوغة في المساحات الضيقة والرؤية الجيدة، ما يجعله خطرًا كبيرًا على معظم مدافعي الخصوم.

مؤهلاته وإمكانياته جعلت مدرب المنتخب البرتغالي حاليًا "فيرناندو سانتوس" بدوره معجبًا به ورغم أنه في العادة لا يضع الثقة في العناصر الشابة، إلا أنه صعده وأقحمه بسرعة مع الفريق الأول لسبورتينج لشبونة.

أمضى اللاعب 3 سنوات هناك وكان من الممكن أن يظل هناك لفترة أطول لولا هجوم الجماهير عليه في إحدى الحصص التدريبية في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي.

وبعد المعاناة، وجد اللاعب أخيرًا المسار الصحيح مع نادي الإمارة الأمر الذي أرجعه لعدة أسباب

"كنت أعرف النادي وبعض اللاعبين فيه وذلك ساعدني كثيرًا على الاندماج كما أن الوضعية الصعبة التي كان فيها الفريق شكلت بالنسبة لي حافزًا إضافيًا. قدمت برغبة مساعدة الفريق على الخروج من أزمته وأتمنى أن نواصل تحسين وضعنا فيما هو قادم"

وإذا ما استمر جيلسون على نفس النهج مع يقظة كل من فابريجاس، روني لوبيز وأدريان سيلفا يبدو أن النادي سيقفز نحو المراكز الدافئة، لكن القلق والحيرة الأكبر تتمثل في إمكانية حفاظ الفريق على جوهرته السمراء الصيف القادم من عدهما.

فهناك شائعات تقر بأن عقد اللاعب يضم بندًا يخول نادي الإمارة شراءه، غير أنه نفى ذلك واضعًا الإدارة أمام خيار واحد لا بديل له وهو دفع مبلغ قياسي للإبقاء عليه.

وعلى أية حال، يبقى المسؤولون سعداء للغاية في الوقت الراهن بما يقدمه من إبداع وإمتاع وهناك وقت كاف للنقاش والحسم في استمراريته.