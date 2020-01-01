NxGn | فاتي ورودريجيو وجرينوود في منافسة على أفضل موهبة بالعالم

الثلاثاء المقبل موعد الإعلان عن الفائز بجائزة NxGn لأفضل لاعب شاب في العالم، فمن الأحق والأقرب لتحقيقها؟

ها هو الوقت قد حان من جديد كما هو الحال في كل عام لنستعرض معًا مستقبل نجوم كرة القدم الشباب حول العالم، حان وقت الإعلان عن الفائز بجائزة "NxGn".

في مارس من كل عام يسأل جول.كوم خبرائه في 43 نسخة حول العالم لتقييم وترتيب أكثر الشباب مهارة وقدرات فنية بالاحتكام لعدة مقاييس وعوامل ومعايير أهمها قدرة هؤلاء النجوم الصغار على اللعب للفريق الأول وقدرات كل لاعب الفنية بالإضافة لمدى كونه لاعب واعد، وفي النهاية يتم اختصار أولئك الشباب في قائمة من 50 نجمًا .

هذا العام المتنافسين حول الجائزة كانوا يجب أن يكونوا قد تمت ولادتهم بعد الأول من يناير 2001، وكما هي العادة فالمنافسة على المركز الأول في منتهى الشراسة.

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فاز جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند بجائزة العام الماضي، وتوجد فرصة جيدة بفوز أحد نجوم إنجلترا في هذا العام أيضًا في ظل وجود أمثال ماسون جرينوود الذي أصبح أساسيًا في الفريق الأول لمانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير مؤخرًا ومنذ أن وقع المدرب النرويجي على العقود النهائية.

المهاجم الذي يملك إمكانيات متعددة حصل لتوه على عقد جديد في أولد ترافورد وأصبح أصغر من يسجل في تاريخ المسابقات الأوروبية بقميص مانشستر يونايتد سبتمبر الماضي.

وبالرغم من كل هذا لا يعد جرينوود هو النجم الشاب الوحيد الذي نجح في صناعة التاريخ عبر العام الماضي في القارة العجوز أو حول العالم.

هناك على سبيل المثال رودريجيو الذي سجل بعد 93 ثانية من أول مشاركة له في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، والذي أصبح كذلك أصغر من يسجل هاتريك مثالي - بالقدم اليمنى واليسرى والرأس - في دوري أبطال أوروبا بالثلاثية التي سجلها على جلطة سراي في نوفمبر الماضي.

بالوقت نفسه هناك في برشلونة طفل معجزة يدعى أنسو فاتي أصبح في أغسطس الماضي أصغر من يسجل في تاريخ نادي برشلونة بالمباريات الرسمية بعمر16 عامًا و304 شهرًا.

فاتي بعد ذلك سجل في شباك إنتر بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر الماضي لينتزع رقم بيتر أوفوري كواي كأصغر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

هناك أيضًا رينيير جيسوس الذي حصل لنفسه على مكان في ريال مدريد بصفقة قُدرت بـ 35 مليون يورو، بعدما أظهر قدراته الفنية المذهلة بالبرازيل في العام الماضي مع فلامنجو، والذي يرى مدربه السابق جورج جيسوس أن الملكي حصل عليه في عملية تجارية رابحة.

"موهبة القرن" كان هو وصف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للشاب جابرييل مارتينيلي بعدما شاهد مهاجم أرسنال يمنح فريقه أوقاتًا صعبة في مباراة كأس كارباو التي أقيمت على أنفيلد في أكتوبر الماضي.

تاكيفوسا كوبو أو ميسي الياباني كما يطلق عليه هو موهبة أخرى خرجت من مدرسة برشلونة لكنه خُطف في الصيف الماضي من قبل ريال مدريد ويقدم مستويات مذهلة مع ريال مايوركا في فترة إعارته هناك.

لكن كوبو ليس المرشح الوحيد من آسيا هذا العام، حيث يتواجد لي كانج إن من كوريا الجنوبية، وهو خريج مدرسة فالنسيا وخاض أول مباراة دولية له في سبتمبر الماضي وحصل على جائزة أفضل لاعب في مونديال تحت الـ 20 عامًا بالصيف الماضي.

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وهناك بالطبع نجوم هولندا صاحبة واحد من أفضل نظم تخريج المواهب لأوروبا، لذلك وجود ثنائي مرشح من أرض الطواحين لن تكون مفاجأة على الإطلاق.

محمد أمين إحتارين قدم نفسه كواحد من أهم نجوم فريق بي اس في آيندهوفن في آخر عام وكذلك الحال بالنسبة لريان جرافينبيرش الذي يعد أهم مواهب أياكس مؤخرًا.

وهناك في نادي رين بفرنسا وهو الفريق المشهور بتطوير المواهب الشابة وثقلها، يرى الجميع مستقبلًا باهرًا للنجم الشاب إدواردو كامافينجا والذي أصبح لاعبًا أساسيًا في فريقه بعمر الـ 17 فقط، كل هل يعني ذلك فوز الأنجولي المولود بفرنسا على جائزة NxGn 2020؟

ومن سيصل قمة ترتيب القائمة الخاصة بمواهب السيدات بوجود لاعبة فريق اس جي ايسين لينا أوبيردوف، ونجمة باريس سان جيرمان جورديان هويتما وكلاوديا بينا لاعبة برشلونة ضمن الترشيحات؟

الأصوات تم جمعها بالفعل وجاري في الوقت الحالي جمعها وحسابها، وسيتم الإعلان عن الفائز الثلاثاء القادم الموافق الـ 24 من شهر مارس في تمام الـ 12 ظهرًا بتوقيت جرينتش، فانتظروا الإعلان عن الفائز بجائزة NxGn 2020.