NxGn | سانشو يتفوق على فينيسيوس كأفضل موهبة صاعدة في 2019

موهبة بروسيا دورتموند تم اختياره أفضل لاعب شاب من مواليد 2000

تفوق جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، على فينيسيوس جونيور، موهوبة ريال مدريد، في جائزة أفضل موهبة صاعدة NxGn لعام 2019.

سانشو قدّم مستويات مبهرة مع بروسيا دورتموند منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري رغم أنّ عمره 18 عامًا فقط.

وعانى فينيسيوس مع انطلاق الموسم من حجز مقعد أساسي في ريال مدريد ولكن سانتياجو سولاري، مدرب الملكي، منحه فرصة أفضل ليُظهر اللاعب قدراته الحقيقية.

وفي جائزة NxGn المقدمة للاعبين المواليد بعد 1 يناير 2000 تفوّق سانشو وحصد المركز الأول يليه نجم فلامنجو السابق.

وجا كولوم أودوي هودسون، لاعب تشيلسي، في المركز الثالث والذي حاول بايرن ميونخ الألماني التعاقد معه في يناير مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

واستمرارًا لتفوق المواهب الإنجليزية، جاء فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، في المركز الرابع، يليه البرازيلي رودريجو والمنضم الموسم المقبل لريال مدريد.

وفي المركز السادس تواجد الكندي ألفونسو دايفز، لاعب بايرن ميونخ يليه ساندرو تونالي الملقب ببيرلو الجديد.

. @MedoISC يروي لك كيف وصلت بركة "زيدان" إلى مانشستر يونايتد😇، ثم يقصف إيكاردي "الرجالة اللي مش تمام" وواندا "الستات اللي ملهاش لزمة"🙄 في حلقة جديدة من #يلاجول : https://t.co/p13KrLzrf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

أما "ميسي المكسيك" ولاعب ريال بيتيس، دييجو لاينز، فجاء في المركز الثامن وخلفه مهاجم يوفنتوس الشاب، مويس كين.

وتواجد الإنجليز بصورة مميزة في قائمة أفضل 50 موهبة صاعدة فاحتل مورجان جيبس وايت المركز العاشر وريان سيسينيون المركز 11 وريان بريوستر المركز 31 وإيميل سميث رو المركز 32.

جدير بالذكر أنّ جاستن كلويفرت حصل على هذه الجائزة في عامي 2017 و2018 قبل أن يتفوق عليه سانشو في العام الحالي.