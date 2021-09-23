الراقي يواصل نزيف النقاط ويتلقى الهزيمة الأولى له بالموسم

عاد النصر للانتصارات بالفوز أمام الباطن، بهدف نظيف، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الربع ساعة الأولى من المباراة، شهدت تغييرًا اضطراريًا للباطن، إذ تعرض عبد العزيز دمدم للإصابة في كرة مشتركة مع لاعب العالمي علي الحسن.

وفي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، نجح العالمي في إحراز هدف المباراة الوحيد، بعدما هجمة منظمة، وصلت إلى داخل منطقة جزاء الباطن، الذي نجح دفاعه في التصدي لتسديدتين، لكن الثالثة لم ينجحوا في إيقافها، إذ اصطدمت بقدم الحارس ثم سكنت شباكه.

في اللحظات الأخيرة من الـ45 دقيقة الأولى، كاد العالمي أن يضيف هدفه الثاني، بعدما نفذ الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف كرة ثابتة بطريقة رائعة، لكنها اصطدمت بالعارضة.

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما تجمد الباطن عند خمس نقاط في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

الأهلي ينهزم أمام الفيحاء:

واصل الأهلي نزيف النقاط، بتلقي الهزيمة أمام الفيحاء، بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة المجمعة، في إطار الجولة السادسة أيضًا.

أخطر الفرص جاءت في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بعدما نفذ المهاجم السوري عمر السومة كرة ثابتة، سددها قوية، لكن حارس الفيحاء، تألق وأبعدها إلى ضربة ركنية.

مع مرور الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وصل الفيحاء لمرمى الراقي مسجلًا الهدف الأول، عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سددها رامون لوبيز على يسار محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي.

وبعدها بأربع دقائق، كاد الفيحاء أن يضيف الهدف الثاني، بعدما انفرد صامويل أوسو بالعويس، لكن الأخير تألق وأمسك بالكرة.

وشهدت الدقيقة 68 من عمر اللقاء، هدف ثاني رائع للفيحاء، بأقدام رامون لوبيز أيضًا، حيث أنه نفذ كرة ثابتة من وسط الملعب، بطريقة أكثر من رائعة، سكنت شباك العويس.

الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند النقطة الخامسة في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة العاشرة في الوصافة مؤقتًا.

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