FWZ الكويتي يغرد في الصدارة.. دوري الملوك يتحول إلى معركة تكسير عظام

دخل دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة الحقيقة، حيث لم يعد هناك مجال للتعويض، واشتعل الصراع على قمة الترتيب وبطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية، بعد سبعة أسابيع من المتعة الكروية المجنونة في صالة "كول أرينا" بالرياض.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى (Split 1) في 18 سبتمبر الماضي، كأول موسم كامل في تاريخ البطولة التي أسسها النجم الإسباني جيرارد بيكيه بالمنطقة، بمشاركة 10 فرق تمثل 6 دول هي السعودية والمغرب والكويت وقطر والأردن ومصر.

ونجحت البطولة بنظامها السباعي المبتكر، التي تقودها نخبة من أبرز صناع المحتوى في العالم العربي، في تقديم نموذج جديد لكرة القدم خطف قلوب الجماهير الشابة، بدليل الأرقام: 35 مباراة و338 هدفاً حتى الآن.

ويُحسم كل شيء خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تُقام الجولتان الثامنة والتاسعة يومي 16 و23 أكتوبر، على أن يتأهل متصدر الدوري مباشرة إلى نصف النهائي، فيما تخوض الفرق من المركز الثاني وحتى السابع معركة ربع النهائي يوم 26 أكتوبر، قبل النهائي الرباعي الكبير يوم 30 أكتوبر.

FWZ الكويتي.. الحصان الأسود الذي أصبح زعيماً

في الصدارة، يفرض فريق FWZ الكويتي بقيادة صانع المحتوى فواز هيمنته المطلقة بسجل 6 انتصارات وهزيمة وحيدة. الفريق انطلق كالإعصار بأربعة انتصارات متتالية، قبل أن يتعثر أمام 3BS الأردني، ليعود بقوة مرعبة ويسحق ممثل قطر ABO FC بنتيجة قياسية 13-3، ثم يتجاوز Bakhira FC المغربي 5-4.

ويملك الفريق الكويتي ترسانة هجومية فتاكة، يتقدمها إيغور كامبوس متصدر الهدافين بـ 10 أهداف، وفؤاد العمراني بـ 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة، والكولومبي ديفيد لوايزا متصدر صناع اللعب بـ 7 تمريرات. وسيكون FWZ على موعد مع اختبارين حاسمين أمام Turbo المصري ثم القمة المرتقبة أمام Ultra Chmicha المغربي.

انتفاضة سعودية ومطاردة مغربية

خلف المتصدر، تشتعل المطاردة؛ حامل اللقب فريق DR7 بقيادة دربحه السعودي قدم واحدة من أجمل قصص العودة هذا الموسم، فبعد خسارتين في البداية، حقق 5 انتصارات متتالية ليقفز للمركز الثاني، بقيادة هدافه إيغو كانيندي (9 أهداف) ونجم الصالات عبدالله العقيلي (8 أهداف).

أما ممثلا المغرب، فيواصل Ultra Chmicha بقيادة إلياس المالكي تقديم مستويات كبيرة في المركز الثالث بسجل 5-2، بعد سلسلة من 5 انتصارات توقفت أمام الفريقين السعوديين. ويعتمد الفريق على ثلاثي ناري سجل كل منهم 7 أهداف: ماسي دابو ووليد الجعدي وداني ليناريس، الأخير يتصدر صناع الأهداف بـ 7 تمريرات.

مجزرة النقاط.. 5 فرق بمصير واحد

الإثارة الحقيقية تكمن في الوسط، حيث تتساوى 5 فرق بسجل 3 انتصارات و4 هزائم في صراع مباشر على بطاقات ربع النهائي: Red Zone و3BS الأردنيان، وRA2 وTurbo وRising Peaks.

ويحتل Red Zone المركز الرابع بقيادة محمد عبدالفتاح (9 أهداف)، فيما يحتل RA2 السعودي بقيادة رائد المركز الخامس ويضم هداف البطولة مارك سوروتشي (10 أهداف). ويأتي Turbo المصري بقيادة طربون سادساً، بعد أن خطف حارسه إسلام أحمد هدف الفوز في لحظة مجنونة بكرة الحسم أمام Red Zone.

أما 3BS فيحتل المركز السابع ويملك أقوى حارس في البطولة JMK بـ 61 تصدياً، وRising Peaks ثامناً ويملك أكثر لاعب تسديداً في البطولة عبدالله المغربي بـ 42 تسديدة.

وفي ذيل الترتيب، يتمسك كل من Bakhira FC المغربي (2-5) وABO FC القطري بقيادة أبو فلة (2-5) ببصيص الأمل في الجولتين الأخيرتين.

ومع تساوي 5 فرق في نفس السجل، فإن كل هدف وكل نقطة في الجولتين القادمتين ستغير شكل جدول الترتيب بالكامل.

الجدير بالذكر أن تذاكر الجولة الثامنة متاحة عبر منصة WeBook، فيما يمكن متابعة جميع المباريات مجاناً عبر القنوات الشخصية لرؤساء الفرق والقنوات الرسمية للبطولة على Kick ويوتيوب وتيك توك وتويتش، بالإضافة إلى النقل المباشر عبر الشريك الرسمي مجموعة MBC على قناة MBC Action ومنصة شاهد.



