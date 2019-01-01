French Connection - ماجا.. النجم الواعد الذي يستهدف دوري الأبطال مع بوردو

المهاجم الشاب المضنم لبوردو يتمنى السير على خطى مالكوم وكامانو...

رغم العروض المغرية الكثيرة التي تلقاها من أندية أوروبية كبرى، فضل صاحب الأهداف ال15 في 24 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "ماجا" التوجه نحو نادي بوردو الفرنسي مؤكدًا أنه قام بالخطوة المناسبة تمامًا ولا يريد أبدًا أن يحرق المراحل.

"أعتقد أن الانضمام لإحدى أندية البريميرليج ليس الخيار الأفضل بالنسبة لي في الوقت الراهن"

أندية مثل سيلتيك الاسكتلندي، توتنهام، وست هام وغيرها كانت مرتبطة بذو ال20 ربيعًا، غير أنه قرر في نهاية المطاف خوض تجربة الليج 1 مفسرًا ذلك بالفرص ودقائق اللعب الكثيرة التي من المرجح أن تُمنح له هناك.

"في بوردو سأحظى بفرص عديدة ودقائق لعب كثيرة، أما في البريميرليج كنت سأغامر بدون أن أية ضمانات. كنت سأشارك هناك كبديل فقط"

ويبدو أن ماجا تتبع أيضًا حالات نجاح وبزوغ من وضعيات مشابهة لما يعيشه الآن لاختيار النادي الفرنسي ونخص هنا بالذكر لاعبين مثل مالكوم، كامانو أو حتى النجم الصاعد "صامويل كالو".

وسيلقى اللاعب منافسة كبيرة في مركزه مع جيمي بريان وداني أندرياس المعار حاليًا من نادي أتالانتا، أي أن عليه إثبات نفسه منذ أول المباريات لكسب ثقة المدرب وترك صورة جيدة في أذهان الجماهير.

"أعرف جيدًا أن الليج1 مسابقة صعبة، لكنني أحب هذا النوع من التحديات. حين سأنجح في هذا الرهان، سيعرف الكل أنني اتخذت القرار المناسب تمامًا بالانضمام لبوردو"

"أحب تسجيل الأهداف كما أحاول دائمًا تجربة حظي، أعتقد أن ذلك يشكل نقطة قوتي. أنا قوي بدنيًا وأظن أنني أتحكم أيضًا بشكل جيد بالكرة، بالإضافة لفعاليتي الكبيرة وقدرتي على المراوغة"

اللاعب عبر أيضًا بهذه المناسبة عن أحلامه والتي يبقى أكبرها الفوز يومًا ما بالساحرة الشقراء "دوري أبطال أوروبا".

"دوري أبطال أوروبا حلم أرى أنني قادر على تحقيقه. أتمنى أن أشق الطريق التي ستمكنني من الوصول له"

ومر عقد من الزمن على تراجع بوردو عن التوهج في المسابقات القارية وخاصة دوري الأبطال التي كان قد بلغ ربع نهائيها موسم 2009/2010 كما أنه الآن بعيد تمامًا حتى عن المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي ولا يحتل سوى المركز ال12 في الليج 1، فهل تتغير الوضعية مستقبلاً ويتمكن ماجا على الأقل من المشاركة في منافسة ذات الأذنين.