French Connection: رافاييل لياو، مانو جارسيا، اسماعيلا سار، وأفضل الأجانب الصاعدين في الليج 1

الدوري الفرنسي أصبح منبعًا للمواهب منذ سنوات كثيرة، وهذا الموسم لم يكن استثناءً

عُرف الدوري الفرنسي على مر السنوات بقدرته الكبيرة على إنجاب أميز المواهب في أوروبا، وهذا الموسم لم يكن استثناءً.

والأمر لا يتعلق فقط بالمواهب التي تُنتجها أكاديميات الكرة الفرنسية فقط، والتي كانت محورية في تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم سنة 2018 بقيادة اليافع كيليان مبابي، لكن أيضًا بتلك المواهب التي يتم استقطابها في سوق الانتقالات من خارج فرنسا.

الأندية الفرنسية تستقطب مواهب عديدة من جميع أنحاء العالم، وتُساعدهم على إعطاء دفعة مميزة لمسيراتهم، وفي موضوعنا هذا سنتطرق لأميز 5 مواهب أجنبية أقل من 21 سنة تألقت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

جابرييل (ليل)

المُدافع الشاب ليس وافدًا جديدًا على الدوري الفرنسي رغم أن تجربته في عالم الاحتراف مازالت صغيرة جدًا، حيث لم يخض سوى 14 مباراة في الدرجة الأولى خلال مسيرته كاملة، 12 منها هذا الموسم. المُدافع ذو الـ21 ربيعًا، ورغم قلة مشاركاته، إلا أنه أظهر مستويات مميزة كلما أتيحت له الفرصة، وساعد فريقه على تحقيق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ليل يتوفر على خوسيه فونتي وأداما سوماورو في قلب دفاعه، اللذين شكلا ثنائيًا صلبًا جدًا، ما عقّد من مهمة جابرييل في اللعب كأساسي، لكنه استغل الإصابات التي حلت أحيانًا بزملائه ليظهر بقوة. وكيل أعمال اللاعب أكد أن "جل أندية أوروبا تتصل به من أجل جابرييل"، ما يجعله أحد أميز مواهب الدوري الفرنسي.

مانو جارسيا (تولوز)

اللاعب المُعار من مانشستر سيتي اعترف في حوار مع صحيفة ماركا أنه تخلى عن كثير من المميزات من أجل الانتقال للدوري الفرنسي في الصيف الماضي، ويبدو أنه كان محقًا في القيام بذلك. التحدي الكبير أمام مانو كان التألق في دوري يتطلب مقومات بدنية أكبر بكثير من الدوري الهولندي، حيث قضى موسمًا مميزًا مع بريدا في الموسم الماضي. صانع الألعاب أظهر لمحات كبيرة عن موهبته على مر الموسم، رغم أنه عانى أحيانًا مع النسق المفروض في الدوري الفرنسي. أندية كثيرة في إسبانيا وإنجلترا تتابعه وقد تطلب وده هذا الصيف، علمًا أنه مرر 4 كرات حاسمة، وسجل هدفًا رائعًا في كأس فرنسا أمام ريمس.

رافاييل لياو (ليل)

أشاد جوزيه مورينيو مؤخرًا بقدرة ليل الكبيرة على تطوير المواهب، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والتنافسية المطلوبة لتمكينهم من إظهار أفضل ما لديهم، ورافاييل لياو مثال حي على ذلك. المهاجم البرتغالي الشاب جاء مجانًا لصفوف ليل في الصيف الماضي قادمًا من سبورتينج لشبونة، وبعد معاناته بداية الموسم قليلًا من أجل التأقلم، تمكن من إظهار مقومات تجعله يصنف من بين أميز المواهب الصاعدة في القارة العجوز. ذو الـ19 ربيعًا مُتابع من طرف أندية كثيرة في أوروبا، لكنه قد يفضل البقاء في فرنسا ولعب دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

ابراهيم سانجاري (تولوز)

كان الإيفواري ابراهيم سانجاري أحد اكشتافات الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن أظهر قدرات بدنية مميزة جدًا. ذو الـ21 ربيعًا كان محوريًا في خط وسط فريقه بفضل السخاء البدني الكبير في أداء الدور الدفاعي المُناط به، مشكلًا حصنًا منيعًا أمام خط الدفاع. سانجاري لعب 26 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وساهم هجوميًا بتمرير كرتين حاسمتين وتسجيل هدف وحيد. ولولا الإصابة في قدمه التي استدعت التدخل الجراحي، لكان سانجاري قد خاض ربما كل مباريات الموسم بعد أن بات مهمًا جدًا داخل المجموعة.

اسماعيلا سار (رين)

بعد التألق اللافت مع ميتز قبل موسمين، حيث نجح في خطف أنظار برشلونة، لا يبدو أن الكثيرين متفاجؤون من المستوى الكبير الذي أظهره سار مع رين هذا الموسم. ففي موسمه الثاني مع رين، نجح السنغالي ذو الـ21 ربيعًا، في تقديم مستويات جعلت البعض يقارنه بمواطنه ساديو ماني،حيث بصم على أفضل سجلاته، فسجل 7 أهداف، وتألق بشدة في الدوري الأوروبي، خاصة في المباراة التي جمعت فريقه بآرسنال. لا شك أن الرجل المعروف بسرعته مازال في بداياته، ويحتاج لتطوير الكثير، كإنهاء الهجمة ومستوى أخذ القرار في اللقطات الحاسمة.