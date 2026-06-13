الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.
المنتخب المصري يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء صعب للغاية أمام بلجيكا أحد المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟
موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.
كيف تشاهد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 2
|beIN Max 4
|حفيظ دراجي
|TOD