Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Thorne - كوليبالي" vs "Yegor - فيرتونخين"

Coalition vs Allegiance؟من يستحق التواجد في التشكيل المثالي لـ

استمتع مُحبو لعبة Call of Duty مؤخرًا بإصدار الموسم الثالث من Call of Duty: Warzone، والذي جاء بمستجدات كثيرة وأنماط مشوقة لاقت استحسان كل من جرّبوا اللعبة، بالإضافة إلى مجانيته على كل المنصات المتاحة: PS4, Xbox One و PC.

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وجاء الموسم الجديد من اللعبة بمستجدات كثيرة على مستوى الخرائط، العملاء الجدد وكذلك المعدات. للتذكير أنه بإمكانك باللعب منفردًا، في فريق مكون من ثلاث لاعبين Trios أو في فريق من 4 لاعبين Quads ضمن Call of Duty: Warzone.

المزيد من الفرق

ويضم الطور نمطين هما نمط الغنيمة والـBattle Royale الذي يُتيح فرصة التنافس ضد فرق أخرى على البقاء داخل خريطة ضخمة في ظل الهروب من غاز سام يدعى Circle of Doom والذي سيُغلق دائرة الخريطة شيئاً فشيئاً حتى النهاية ، بالنسبة للعدد فعدد اللاعبين في نمط الـ Battle Royale سيصل إلى 150 لاعب.

وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coaltion و Allegiance. فريق Coaltion يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

في التصويت الثاني، سيكون معنا Thorne من فريق Coalition و Yegor من فريق Allegiance.

Thorne - خاليدو كوليبالي: التشابه على المستوى الخلقي لا غبار عليه، فنحن نتحدث عن توأمين تقريبًا. شخصيتان قويتان بدنيًا، طويلتان، ببشرة سمراء وبتطابق معقول على مستوى الشخصية. التفاني من أجل الفريق والاعتماد على القوة البدنية لإيقاف الخصوم أهم النقاط المشتركة.

Yegor - يان فيرتونخين: مرة أخرى، نحن أمام تشابه كبير على مستوى الخلقة. الشخصيتان شقراوتان معًا، القوة البدنية ليست أكبر نقطة قوة لديهما، لكنها يعوضان ذلك بروح قيادية كبيرة وذكاء منقطع النظير أثناء القيام بمهامهما.

من يستحق أن يكون في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله