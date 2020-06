Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Ronin - سون مين" ضد "Azur - صلاح"

استمتع مُحبو لعبة Call of Duty مؤخرًا بإصدار الموسم الثالث من Call of Duty: Warzone، والذي جاء بمستجدات كثيرة وأنماط مشوقة لاقت استحسان كل من جرّبوا اللعبة، بالإضافة إلى مجانيته على كل المنصات المتاحة: PS4, Xbox One و PC.

وجاء الموسم الجديد من اللعبة بمستجدات كثيرة على مستوى العملاء الجدد وكذلك المعدات. للتذكير أنه بإمكانك باللعب منفردًا، في فريق مكون من لاعبين اثنين (Duos)، ثلاث لاعبين Trios أو في فريق من 4 لاعبين Quads ضمن Call of Duty: Warzone.

ويضم الطور نمطين هما نمط الغنيمة والـBattle Royale الذي يُتيح فرصة التنافس ضد فرق أخرى على البقاء داخل خريطة ضخمة في ظل الهروب من غاز سام يدعى Circle of Doom والذي سيُغلق دائرة الخريطة شيئاً فشيئاً حتى النهاية ، بالنسبة للعدد فعدد اللاعبين في نمط الـ Battle Royale سيصل إلى 150 لاعب.

وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coaltion و Allegiance. فريق Coaltion يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهما بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

أما بالنسبة للاستفتاء الجديد، فسيتواجه Ronin من Coalition و Azur من Allegiance.

Ronin - سون مين: سون لاعب ذكي جدًا ويملك توازنًا كبيرًا في أدائه. تحركه في الملعب سلسل جدًا ويعرف كيف يحافظ على كرته. يحرص على أن يكون واعيًا بكل ما يدور حوله في الملعب وغالبًا ما تكون قراراته صحيحة. مثل سون، رونين شخص يحب الدقة وإثقان عمله، ودائمًا ما يهتم بالتفاصيل الصغيرة. لا يحب المغامرات غير المحسوبة، لكن ما إن يتخذ قرارًا، حتى يقوم بكل ما في وسعه من أجل تطبيقه.

Azur - صلاح: يُعد صلاح من بين أكثر لاعبي كرة القدم مثابرة في العالم وذلك يُساعده على التطور باستمرار. نجم ليفربول هو اليوم واحد من أكثر لاعبي كرة القدم كمالًا، مع سرعة كبيرة وقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة وفاعلية كبيرة أمام المرمى. أزور أيضًا عميل يحب العمل بجد، وعندما يكون في أرض المعركة، يقوم بكل ما في وسعه من أجل الانتصار، مستغلًا سرعته وخبرته الكبيرة.

