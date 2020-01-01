Call of Duty: Warzone | Coalition vs Allegiance | "Raines - فيرناندينيو" ضد "Zane - كانتي"

من يستحق التواجد في التشكيل المثالي؟

منذ عدة أسابيع أصبحت لعبة Call of Duty: Warzone متوفرة مجانًا عبر منصات الألعاب والحاسوب الشخصي، واستطاعت اللعبة خلال شهرين فقط منذ إطلاقها الرسمي أن يتجاوز عدد لاعبيها 60 مليون، وذلك بفضل مفاجآتها الرائعة، كخريطتها المميزة، عملائها المتعددين أو القدرة على اللعب وحيدًا أو في فرق مكونة من 3 أو 4 لاعبين.

أحداث Warzone تقع ضمن خريطة تدعى Verdansk وتم وصفها بأنها خريطة ضخمة للغاية صممت بهذا الشكل كي تستوعب 150 لاعب سيخوضون المعارك على أرضها.

هذه الخريطة ستجمع بين الخرائط الجديدة والخرائط المفضلة لدى الجمهور على مر تاريخ Call of Duty. تحتوي على أكثر من 300 نقطة مهمة وسنجد فيها معالم مميزة مثل سد Gora وGorengard Lumber Yard، كما أنها ستقدم بيئات لعب منوعة بين مناطقها تشمل الجبال والمدن والمناطق الريفية.

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وتضم اللعبة فريقين ينضوي تحتهما العملاء، والأمر يتعلق بفريقي Coalition و Allegiance. فريق Coalition يضم عملاء من جنسيات مختلفة معضهم من SAS, Warcom و Demon Dogs، أما عملاء الـAllegiance، فجلهم من بقايا القوات الروسية في أورزيكيستان، قتلة محترفين أو جنود سابقون في الناتو.

وبما أن جل العملاء باتوا متداولين بين مستخدمي اللعبة، قرر جول بالتشارك مع Call of Duty أن يطلق حملة لاختيار التشكيل المثالي لـ Coalition vs Allegiance. الفكرة هي أننا سنختار 11 عميلًا من كل فريق، وسنقوم بمقارنة كل واحد منهم بلاعب كرة قدم شهير يتشارك معه في كثير من الخصائص، ثم سنمنح الفرص لرواد الموقع لاختيار اللاعب المفضل له ليكون ضمن التشكيل المثالي.

أما في التصويت الخامس، فسيتواجه Raines و Zane من فريقي Coalition و Allegiance على التوالي.

Raines - فيرناندينيو: يُعد رينس من بين العملاء الأكثر اجتهادًا داخل أرض المعركة. يُمكنك الاعتماد عليه ليحمي ظهرك ورغم أنه رجل قوي جدًا، إلا أنه يفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار. فيرناندينيو يتقاسم الكثير من الخصائص مع رينس. هو رجل الثقة بالنسبة لجوارديولا داخل الملعب ودائمًا ما يأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

Zane - نجولو كانتي : زاين واحد من بين أكثر العملاء تجربة، وبالتالي، فهو يتمتع بحكمة كبيرة ويعرف جيدًا كيف يقود زملاءه. لا يتحدث كثيرًا، لكنه لا يرحم خصومه عند الحاجة. كانتي رجل يمكن مقارنته بزاين، فهو رزين وحكيم أيضًا، ويفضل الحديث داخل أرض الملعب، كما أنه واحد من بين أفضل متوسطي الميدان في الدوري الإنجليزي.

من يجب أن يكون في التشكيل المثالي؟ صوّت أسفله